Doğadan ilham alan robot, su üzerinde zıplayabiliyor

Bildiğiniz üzere birçok robot modeli doğadan yani canlılardan ilham alınarak hazırlanıyor. Seoul National ile Harvard üniversiteleri tarafından geliştirilen "Robotic Water Strider" ise, hem boyut hem de ağırlık noktasında gelinen son noktayı gözler önüne seriyor.

Su üzerinde durabiliyor olmasıyla dikkat çeken "Water Strider" isimli böcekten ilham alınan robot, böceğin doğal yapısını birebir taklit ederek su üzerindeki momentum transferini maksimize ediyor (Su yüzeyici bozmadan vücut ağırlığının 16 katı kuvvet uygulayarak) ve böylece su üzerinde ilginç bir şekilde zıplayabiliyor. İnce bacaklarıyla su üzerinden yürüme işlemini de aktif olarak gerçekleştirebilen Robotic Water Strider, benzer yapıda daha önce geliştirilenlerden de çok daha küçük bir gövdeyle karşımıza çıkıyor.

Arama kurtarma ve diğer inceleme çalışmaları için faydalı olabilecek robot üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Robotic Water Strider'ın çalışma sürecini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/this-robotic-insect-can-jump-on-water-1300796