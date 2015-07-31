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Doğadan ilham alan robot, su üzerinde zıplayabiliyor

momentum transferi su üzeri maksimize etme suyun sadece biraz altına inerek zıplayabiliyor su üzerinde biyolojik hareketi birebir taklit ediyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Doğadan ilham alan robot, su üzerinde zıplayabiliyor
 
Bildiğiniz üzere birçok robot modeli doğadan yani canlılardan ilham alınarak hazırlanıyor. Seoul National ile Harvard üniversiteleri tarafından geliştirilen "Robotic Water Strider" ise, hem boyut hem de ağırlık noktasında gelinen son noktayı gözler önüne seriyor.
Su üzerinde durabiliyor olmasıyla dikkat çeken "Water Strider" isimli böcekten ilham alınan robot, böceğin doğal yapısını birebir taklit ederek su üzerindeki momentum transferini maksimize ediyor (Su yüzeyici bozmadan vücut ağırlığının 16 katı kuvvet uygulayarak) ve böylece su üzerinde ilginç bir şekilde zıplayabiliyor. İnce bacaklarıyla su üzerinden yürüme işlemini de aktif olarak gerçekleştirebilen Robotic Water Strider, benzer yapıda daha önce geliştirilenlerden de çok daha küçük bir gövdeyle karşımıza çıkıyor.
Arama kurtarma ve diğer inceleme çalışmaları için faydalı olabilecek robot üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Robotic Water Strider'ın çalışma sürecini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/this-robotic-insect-can-jump-on-water-1300796 Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen qrolica
qrolica

ne işe yarıyor bu

Arama kurtarma ve diğer inceleme çalışmaları için faydalı olabilecek robot üzerinde çalışmalara devam ediliyor.
qrolicane işe yarıyor buArama kurtarma ve diğer inceleme çalışmaları için faydalı olabilecek robot üzerinde çalışmalara d...
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a_y_k_u_t 3 yıl
Gelmiş yine ne işe yarar bu gereksizciler...
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Rock_Rage 3 yıl
Uçak yapacak adam böyle yorum yapmaz
SAYGILARLA
4Revenge
Bu kadar saçma bişey görmedim, birde o kadar ciddi tanıtım felan.Bildiğin suya sabitlenmiş bir fırlatıcı var, o ayaklar tamamen gösteriş, Ben yeterli imkanla uçak bile yaparım sıfır teknoloji saçmalık.

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Garp the Fist 3 yıl
Güzel olmuşta ben bunu böcek sanıp ezerim.
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a_y_k_u_t 3 yıl
Gelmiş yine ne işe yarar bu gereksizciler...
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Guest-E84249922 3 yıl
wright kardeşlerin yaptığı ilk uçak a380 miydi
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interwap 3 yıl
Şu haliyle bir işe yaramıyor gibi gözükebilir. İşe yarayacak şeylerde bundan faydalınacak.
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DH Misafiri 3 yıl
arama kurtarmayı robot yapmayacak,zıplayıp suyun dibine düşünce robotu arayıp kurtarmayı insanlar yapacak.
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cagan1234 3 yıl
Ne işe yarıyor diyenler var. İlk başta kullanım alanının yok gibi gözükmesi normal (hatta gerçekten bir faydası olmayabilir) fakat bu buluş haberde de yazdıldığı gibi doğada var olan ama doğanın bizim bilmediğimiz bir özelliği. Belki gelecek yıllarda bu şekilde uçuşa 1-2 saniyede hazırlanan uçaklar helikopterler v.b araçlara uygulanabilir bu teknoloji. Düşünsenize su helikopteri 20 metre zıplayıp uçuşa hazır hale geliyor.
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4Revenge 3 yıl
Bu kadar saçma bişey görmedim, birde o kadar ciddi tanıtım felan.
Bildiğin suya sabitlenmiş bir fırlatıcı var, o ayaklar tamamen gösteriş, Ben yeterli imkanla uçak bile yaparım sıfır teknoloji saçmalık.
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Ele7en 3 yıl
güzel bir buluş
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huseyincarnege 3 yıl
GÜZEL su üzerinde gidebilen değişik bir araçta yapıla bilir
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volverine_007 3 yıl
bumu robot bıldıgımız atacı suyun ustune koymuslar:D
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