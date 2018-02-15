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Doktora öğrencisi havada asılı kalan atom fotoğrafıyla ödül aldı

Bir atomun nasıl göründüğünü bilmek istiyorsanız doktora öğrencisi David Nadlinger’in bilim ödülü alan havada asılı iken çektiği atom parçaçığı fotoğrafına göz atabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
13,4b
1
28
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Normalde atom parçacıklarının fotoğraflanabilmesi için gelişmiş teknikler ve cihazlar kullanmak gerekiyor. Oxford Üniversitesi doktora öğrencilerinden David Nadlinger ilginç bir yöntem kullanarak DSLR makine ile atom fotoğraflamayı başarmış.

Etkileyici bir çalışma

İngiltere Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi tarafından en prestijli ödüle layık görülen atom fotoğrafı aslında bir kuantum bilgisayar araştırması için çekilmiş ancak tarihe mal olmuş durumda.

Nadlinger araştırmasına koymak amacıyla bir atom parçacığının çıplak gözle nasıl görülebileceğini araştırmaya başlamış ve ilginç bir yöntemle amacına ulaşmış. Nadlinger asıl ödülün atomu çıplak gözle görmek olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Akıllı Ecocapsule içerisinde iki kişi uzun süre yaşayabiliyor"

Çalışmada Strontium atomu kullanılmış. Tabloda 38 atom numarasına sahip olan Sr, bir alkali toprak metali ve yüksek reaktifliğe sahip. Metal havaya salındığında koyu bir oksit katman oluşturuyor.

Nadlinger iki metal elektrot tarafından oluşturulan alan içerisinde pozitif yüklü atomu asılı tutmayı başarmış. Daha sonra mavi viyole lazer ile aydınlatarak atom parçacığının bu ışığı yansıtmasını sağlamış. Sonra sıradan bir DSLR makine ile uzun pozlama yaparak bu ışığın yayılma anını fotoğraflamış. Aslında sahne o kadar küçük ki atom ile elektrot uçları arasında sadece 2 mm mesafe bulunuyor. Single Atom in an Ion Trap adı verilen fotoğrafta noktacığı görebilmek için biraz yakınlaştırma yapmanız gerekebilir.

 
Doktora öğrencisi havada asılı kalan atom fotoğrafıyla ödül aldı

https://www.theverge.com/2018/2/15/17016750/single-suspended-atom-science-photography-prize-uk?bnrv=8651 Yorum Yaz
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KaleyDeskop 1 yıl en beğenilen
+9 büyüteç alınır pm!!!!
haberi yapan editör, keşke az araştırıp yakınlaştırılmış fotoğrafı koysaydın...
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hanımneder 1 yıl
Kesin ip var
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cocainbar 1 yıl
Bizi kiskandiklarindan adamlar ne yapacaklarini sasirdi.
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alpabi 2 hf.
Arkadaşlar atom değil gördüğünüz şey. Atoma lazer uygulanıyor ve atomda ışıma yapıyor. Uzun pozlama ile fotoğraf çekilince bu görüntü çıkıyor. Gördüğümüz atom değil ondan yansıyan ışık (belki atomun yaptığı ışıma da ekleniyordun bu ışımaya) ve bunun uzun süreli pozlama sonucu çekilen fotosu.
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atilasat 1 yıl
fotograf yerine videosunu çekseymiş daha aydınlanırdık.
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DH Misafiri 1 yıl
Yapı taşı bu kadar büyük olurmu
bir yanlışlık var
evimizde büyüteçle bile görülebilir boyutta bu
araştırmacının saç kepeği olabilir ,şampuanını değiştirsin
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sericik 1 yıl
Bu kadar büyük atom olurmu?
Bence araştırmacının kepek sorunu var ,şampuanını değiştirmeli
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mementopolis 1 yıl



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igetsky 1 yıl
Bukadar buyuk atommu olur
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FightFor1 1 yıl
Hayret Ekrem71 haberinde ne iphonedan ne appledan bahsediliyor, şaşırdım doğrusu.
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x2yk 1 yıl FightFor1
FightFor1

Hayret Ekrem71 haberinde ne iphonedan ne appledan bahsediliyor, şaşırdım doğrusu.

Fotoğraflama iphone X ile yapılmış.. :)
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BekirHan 1 yıl
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MustafaC53 1 yıl
ya bu atom dedigin şey çıplak gözle görülen bişeymi, yoksa bu görülen şey , birkaç yüz atomun birleşmesiyle oluşan bi yapı mı acep ?
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s_mail 1 yıl
boş haber fotoğraf yok. nasıl çekildiği yok.
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