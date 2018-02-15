Doktora öğrencisi havada asılı kalan atom fotoğrafıyla ödül aldı

Normalde atom parçacıklarının fotoğraflanabilmesi için gelişmiş teknikler ve cihazlar kullanmak gerekiyor. Oxford Üniversitesi doktora öğrencilerinden David Nadlinger ilginç bir yöntem kullanarak DSLR makine ile atom fotoğraflamayı başarmış.

Etkileyici bir çalışma

İngiltere Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi tarafından en prestijli ödüle layık görülen atom fotoğrafı aslında bir kuantum bilgisayar araştırması için çekilmiş ancak tarihe mal olmuş durumda.

Nadlinger araştırmasına koymak amacıyla bir atom parçacığının çıplak gözle nasıl görülebileceğini araştırmaya başlamış ve ilginç bir yöntemle amacına ulaşmış. Nadlinger asıl ödülün atomu çıplak gözle görmek olduğunu belirtiyor.

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Çalışmada Strontium atomu kullanılmış. Tabloda 38 atom numarasına sahip olan Sr, bir alkali toprak metali ve yüksek reaktifliğe sahip. Metal havaya salındığında koyu bir oksit katman oluşturuyor.

Nadlinger iki metal elektrot tarafından oluşturulan alan içerisinde pozitif yüklü atomu asılı tutmayı başarmış. Daha sonra mavi viyole lazer ile aydınlatarak atom parçacığının bu ışığı yansıtmasını sağlamış. Sonra sıradan bir DSLR makine ile uzun pozlama yaparak bu ışığın yayılma anını fotoğraflamış. Aslında sahne o kadar küçük ki atom ile elektrot uçları arasında sadece 2 mm mesafe bulunuyor. Single Atom in an Ion Trap adı verilen fotoğrafta noktacığı görebilmek için biraz yakınlaştırma yapmanız gerekebilir.