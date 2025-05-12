ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında geçici "ateşkes" sağlandı; Tarifeler yumuşuyor

ABD, Çin'e Uyguladığı Ek Gümrük Vergisi Tarifesini Yüzde 30'a Düşürecek
Neyse ki tüm bunlara sebep olan ticaret savaşında artık yeni bir perde açılıyor. Çin ve ABD bugün ortak bir açıklama yayınlayarak, geçici bir "ateşkes" duyurdular. ABD ve Çin, birbirlerine karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergisi tariflelerini 90 günlüğüne düşürecekler. Üstelik bu kayda değer bir düşüş olacak. Çin'e karşı yüzde 145'lik sert bir tarife uygulayan ABD, bu oranı yüzde 30'a çekecek. Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 125 gümrük vergisini yüzde 10'a düşürecek.
Şimdilik 90 gün geçerli olacak şekilde imzalanan bu anlaşmanın üç aylık bu süreçte daha kalıcı hâle getirilmesi gündemde. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Cenevre'deki görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada “Ortak menfaatlerimiz olduğu sonucuna vardık. Yollarımızı tamamen ayırmak istemediğimiz konusunda iki taraf da hemfikir." Bessent, ABD ile Çin arasındaki ticaret açığını kapatmak için Çin'i Amerikan şirketlerinden alım yapmaya itecek yeni bir modelin devreye sokulabileceğini söylüyor. Bu sayede ABD Çin ile arasındaki ticaret açığını kapatırken, Çin de ek gümrük vergilerinden kurtulmuş olacak.
Ticaret savaşında yaşanan bu sürpriz gelişme, ek gümrük vergileri yüzünden üretim maliyetleri bir anda artan teknoloji şirketlerini epey rahatlatacaktır. Bu değişimin son kullanıcıya nasıl yansıyacağını kestirmek ise biraz daha güç. Bildiğiniz gibi Sony ve Microsoft gibi şirketler ürünlerine zam yaparken maliyetleri arttıran gümrük vergilerini gerekçe göstermişti. Ancak şimdi bu vergilerin düşürülmüş olması zamların geri alınacağı anlamına gelmiyor. Ne var ki bu "ateşkes", yeni zamların önüne geçmiş olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli