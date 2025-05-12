Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında geçici "ateşkes" sağlandı; Tarifeler yumuşuyor

    Teknoloji dünyasında ciddi bir krize sebep olan ticaret savaşı geçici bir "ateşkes" dönemine giriyor. Çin ve ABD birbirlerine uyguladıkları ek gümrük vergilerini düşürme kararı aldı.

    ABD-Çin Ticaret Savaşında yeni perde: Ek gümrük vergileri düşürülüyor Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere diğer ülkelerde üretilen tüm ürünlere ek gümrük vergisi getirmesi, sadece ABD ve Çin'i değil, tüm dünyayı etkiledi. Trump'un gümrük vergisi tarifeleri yüzünden artan maliyetler, Türkiye'ye de yansıdı. Nitekim son haftalarda oyun konsollarından otomobillere kadar pek çok ürünün fiyatına zam yapıldığını gördük. Diğer yandan teknoloji şirketleri de giderek tırmanan bu vergiler yüzünden ciddi bir krizin içine sürüklendiler.

    ABD, Çin'e Uyguladığı Ek Gümrük Vergisi Tarifesini Yüzde 30'a Düşürecek

    Neyse ki tüm bunlara sebep olan ticaret savaşında artık yeni bir perde açılıyor. Çin ve ABD bugün ortak bir açıklama yayınlayarak, geçici bir "ateşkes" duyurdular. ABD ve Çin, birbirlerine karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergisi tariflelerini 90 günlüğüne düşürecekler. Üstelik bu kayda değer bir düşüş olacak. Çin'e karşı yüzde 145'lik sert bir tarife uygulayan ABD, bu oranı yüzde 30'a çekecek. Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 125 gümrük vergisini yüzde 10'a düşürecek.

    Şimdilik 90 gün geçerli olacak şekilde imzalanan bu anlaşmanın üç aylık bu süreçte daha kalıcı hâle getirilmesi gündemde. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Cenevre'deki görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada “Ortak menfaatlerimiz olduğu sonucuna vardık. Yollarımızı tamamen ayırmak istemediğimiz konusunda iki taraf da hemfikir." Bessent, ABD ile Çin arasındaki ticaret açığını kapatmak için Çin'i Amerikan şirketlerinden alım yapmaya itecek yeni bir modelin devreye sokulabileceğini söylüyor. Bu sayede ABD Çin ile arasındaki ticaret açığını kapatırken, Çin de ek gümrük vergilerinden kurtulmuş olacak.

    Ticaret savaşında yaşanan bu sürpriz gelişme, ek gümrük vergileri yüzünden üretim maliyetleri bir anda artan teknoloji şirketlerini epey rahatlatacaktır. Bu değişimin son kullanıcıya nasıl yansıyacağını kestirmek ise biraz daha güç. Bildiğiniz gibi Sony ve Microsoft gibi şirketler ürünlerine zam yaparken maliyetleri arttıran gümrük vergilerini gerekçe göstermişti. Ancak şimdi bu vergilerin düşürülmüş olması zamların geri alınacağı anlamına gelmiyor. Ne var ki bu "ateşkes", yeni zamların önüne geçmiş olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 6 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    geçmiş olsuna ne denir motor ısınınca yağ lambası yanıp sönüyor anahtar çoğaltma kaç tl fate izleme sırası türksat tv box

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7
    Monster Abra A7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum