Akıllı Ecocapsule içerisinde iki kişi uzun süre yaşayabiliyor

Alternatif enerjilere olan yatırımların son dönemde ciddi oranlarda artış göstermesi ilginç fikirlere de yol gösteriyor. Slovak bir girişimin geliştirdiği Ecocapsule kabini uzun süreli bir yaşam sunabiliyor.

Rahat bir yaşam

Akıllı kapsül olarak tanımlanan Ecocapsule, yaklaşık 20 metrekarelik kullanım alanına sahip ve iki kişi rahatlıkla sığabiliyor. Katlanır yatak, masa, eşya dolapları, mini banyo-tuvalet ve mutfak tezgâhı gibi her ayrıntı düşünülmüş. Karavan gibi tekerlekli bir çekici üzerinde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz.

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Kapsülün tavanında güneş panelleri yer alıyor. Ayrıca bir pervane de rüzgârlı havalarda enerji sağlıyor. Eğer ne güneş ne de rüzgâr bulamam diyorsanız entegre batarya ile bir kaç gün idare edebiliyorsunuz. Yağmur toplama sistemi ise belirli bir miktar suyu depolayabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Bahçesine küçük bir ev kurmak isteyenlerden tutun oteline ek oda sağlamak isteyen işletmelere kadar geniş bir alana hitap eden kapsül ayrıca taşınabilir tarzda. Elbette bu helikopter ile yapılıyor.

Ecocapsule için belirlenen başlangıç fiyatı 98000$. Buna 3000$ civarında nakliyat bedeli dahil değil. Dünyanın her yerine kapsülün gönderilebileceği ifade ediliyor.





