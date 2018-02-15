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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı Ecocapsule içerisinde iki kişi uzun süre yaşayabiliyor

Slovak bir girişimin elinden çıkan akıllı Ecocapsule, 100 bin dolar parası olan herkesin içerisinde uzun süre yaşayabileceği karavan tarzı taşınabilir bir yapı sunuyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4b
1
8
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Alternatif enerjilere olan yatırımların son dönemde ciddi oranlarda artış göstermesi ilginç fikirlere de yol gösteriyor. Slovak bir girişimin geliştirdiği Ecocapsule kabini uzun süreli bir yaşam sunabiliyor.

Rahat bir yaşam

Akıllı kapsül olarak tanımlanan Ecocapsule, yaklaşık 20 metrekarelik kullanım alanına sahip ve iki kişi rahatlıkla sığabiliyor. Katlanır yatak, masa, eşya dolapları, mini banyo-tuvalet ve mutfak tezgâhı gibi her ayrıntı düşünülmüş. Karavan gibi tekerlekli bir çekici üzerinde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Foxconn ve RED daha ucuz 8K kameralar için iş birliği yapıyor"

Kapsülün tavanında güneş panelleri yer alıyor. Ayrıca bir pervane de rüzgârlı havalarda enerji sağlıyor. Eğer ne güneş ne de rüzgâr bulamam diyorsanız entegre batarya ile bir kaç gün idare edebiliyorsunuz. Yağmur toplama sistemi ise belirli bir miktar suyu depolayabiliyor.

 

Akıllı Ecocapsule içerisinde iki kişi uzun süre yaşayabiliyor
Tam Boyutta Gör

Bahçesine küçük bir ev kurmak isteyenlerden tutun oteline ek oda sağlamak isteyen işletmelere kadar geniş bir alana hitap eden kapsül ayrıca taşınabilir tarzda. Elbette bu helikopter ile yapılıyor.

Ecocapsule için belirlenen başlangıç fiyatı 98000$. Buna 3000$ civarında nakliyat bedeli dahil değil. Dünyanın her yerine kapsülün gönderilebileceği ifade ediliyor.



 

https://mashable.com/2018/02/14/ecocapsule-portable-self-sustained-home-for-two Yorum Yaz
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hanımneder 1 yıl en beğenilen
Suriyelilere tahsis edilirse her 9’ayda 1 kişi artacağı için yer yetmezliğinden boğularak ölürken...

change.org/...

Öntanımlar:
1 yetişkin 1 metreküp yer kaplar.
1 çocuk 0.5 metreküp yer kaplar.
A terimi yaşayabilecekleri maximum yıl

1 + 1 + A x 0.5 = 20


A’yı buradan çekersek; A= 36 sene


Bizim ülkede 4 milyon kadar Suriyeli var hemen ki 2 milyon tane bu üründen sipariş etmemiz gerekiyor. Pamuk eşler cebe kardeşler; 36 yıl sonra kurtuluyoruz. En azından çocuklarımıza iyi bi ülke bırakırız.
Suriyelilere tahsis edilirse her 9’ayda 1 kişi artacağı için yer yetmezliğinden boğularak ölürken...change.org/...
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Yanıtla +8
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tobepeople 1 yıl karahuso
Orijinalden alıntı: karahuso

bence çok abartmamak lazım böyle şeyleri. kaldı ki herhangi bir donanım haber takipçisi biraz kafa yorsa bundan daha iyisini tasarlar. mesela bence bu konsepte elektrik motorlu yürüyen aksam yerleştirilse çok daha kullanışlı olur. (ben buldum)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kemal Sunal yıllar evvel yaptı zaten Gülen Adam filminde 2 beygirli motoru var :D
Orijinalden alıntı: karahusobence çok abartmamak lazım böyle şeyleri. kaldı ki herhangi bir donanım haber takipçisi biraz kafa yorsa bundan daha i...
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tobepeople 1 yıl
Bunu da alan çıkar , sonuçta dünya da milyar dolarlık zenginler var ve kamp falan yapmak istiyorlar orada da lüks içinde yaşamak için bile olsa yine de alırlar bunlardan!

Türkiye'de böyle bir şeye gerek yok. Bir tane kuyu ya da çeşme yakınına gider; elektrik direğinden eve kablo çekerler. Bir tane de kerpiçten ev ya da imkanın varsa dublex hatta triblex dikerler, boyutu da tamamen kişiye bağlı olur, gücü yettiği kadar. Isınmak için de devletten kömür alırlar, zaten odunu da etraftan toplar ya da ağaç keser... Amma velakin Batı'da iş yapmaz bu köküne kadar geçirirler cezayı, o yüzden doğu taraflarına gidip Batı'dakine ödetirler(!)
Ömür boyu kullanırlar; Maliyet yok, vergi yok, ceza yok , üzerine tapusunu alırlar ,seçim zamanları...
Bunu da alan çıkar , sonuçta dünya da milyar dolarlık zenginler var ve kamp falan yapmak istiyorlar orada da lüks içinde yaşamak için bile olsa yine de alırl...
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Yanıtla +5
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stalker(1979) 1 yıl
Bana 100 bin dolar versinler ben uzun süre yaşarım :D
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Tengrist 1 yıl
Biz Türk üz bize Yurt gerek böyle yumurta gibi şey kesmez bizi Orta Asya usulü büyük Bir tane kuracaksın yaylaya ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh gel keyfim gel ??????????????
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tobepeople 1 yıl
Bunu da alan çıkar , sonuçta dünya da milyar dolarlık zenginler var ve kamp falan yapmak istiyorlar orada da lüks içinde yaşamak için bile olsa yine de alırlar bunlardan!

Türkiye'de böyle bir şeye gerek yok. Bir tane kuyu ya da çeşme yakınına gider; elektrik direğinden eve kablo çekerler. Bir tane de kerpiçten ev ya da imkanın varsa dublex hatta triblex dikerler, boyutu da tamamen kişiye bağlı olur, gücü yettiği kadar. Isınmak için de devletten kömür alırlar, zaten odunu da etraftan toplar ya da ağaç keser... Amma velakin Batı'da iş yapmaz bu köküne kadar geçirirler cezayı, o yüzden doğu taraflarına gidip Batı'dakine ödetirler(!)
Ömür boyu kullanırlar; Maliyet yok, vergi yok, ceza yok , üzerine tapusunu alırlar ,seçim zamanları...
Yanıtla +5
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strathmorea 1 yıl
15-20 bin dolar neyse de o paraya karavan alır insan. Yani boyutları ve kullanılabilirliğine göre 100 bin dolar acayip pahalı.
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FlyingUnderpants 1 yıl
Keşke bütün binalar yıkılsa ve herkes bunlarda yaşamaya başlasa. Hem doğaya zararlı değil hem doğa ile iç içe.
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hanımneder 1 yıl en beğenilen
Suriyelilere tahsis edilirse her 9’ayda 1 kişi artacağı için yer yetmezliğinden boğularak ölürken...

change.org/...

Öntanımlar:
1 yetişkin 1 metreküp yer kaplar.
1 çocuk 0.5 metreküp yer kaplar.
A terimi yaşayabilecekleri maximum yıl

1 + 1 + A x 0.5 = 20


A’yı buradan çekersek; A= 36 sene


Bizim ülkede 4 milyon kadar Suriyeli var hemen ki 2 milyon tane bu üründen sipariş etmemiz gerekiyor. Pamuk eşler cebe kardeşler; 36 yıl sonra kurtuluyoruz. En azından çocuklarımıza iyi bi ülke bırakırız.
Yanıtla +8
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karahuso 1 yıl
bence çok abartmamak lazım böyle şeyleri. kaldı ki herhangi bir donanım haber takipçisi biraz kafa yorsa bundan daha iyisini tasarlar. mesela bence bu konsepte elektrik motorlu yürüyen aksam yerleştirilse çok daha kullanışlı olur. (ben buldum)
1 Yanıt Yanıtla
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tobepeople 1 yıl karahuso
Orijinalden alıntı: karahuso

bence çok abartmamak lazım böyle şeyleri. kaldı ki herhangi bir donanım haber takipçisi biraz kafa yorsa bundan daha iyisini tasarlar. mesela bence bu konsepte elektrik motorlu yürüyen aksam yerleştirilse çok daha kullanışlı olur. (ben buldum)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kemal Sunal yıllar evvel yaptı zaten Gülen Adam filminde 2 beygirli motoru var :D
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