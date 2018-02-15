Akıllı Ecocapsule içerisinde iki kişi uzun süre yaşayabiliyor

Alternatif enerjilere olan yatırımların son dönemde ciddi oranlarda artış göstermesi ilginç fikirlere de yol gösteriyor. Slovak bir girişimin geliştirdiği Ecocapsule kabini uzun süreli bir yaşam sunabiliyor.
Rahat bir yaşam
Akıllı kapsül olarak tanımlanan Ecocapsule, yaklaşık 20 metrekarelik kullanım alanına sahip ve iki kişi rahatlıkla sığabiliyor. Katlanır yatak, masa, eşya dolapları, mini banyo-tuvalet ve mutfak tezgâhı gibi her ayrıntı düşünülmüş. Karavan gibi tekerlekli bir çekici üzerinde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz.Ayrıca Bkz. "Foxconn ve RED daha ucuz 8K kameralar için iş birliği yapıyor"
Kapsülün tavanında güneş panelleri yer alıyor. Ayrıca bir pervane de rüzgârlı havalarda enerji sağlıyor. Eğer ne güneş ne de rüzgâr bulamam diyorsanız entegre batarya ile bir kaç gün idare edebiliyorsunuz. Yağmur toplama sistemi ise belirli bir miktar suyu depolayabiliyor.
Bahçesine küçük bir ev kurmak isteyenlerden tutun oteline ek oda sağlamak isteyen işletmelere kadar geniş bir alana hitap eden kapsül ayrıca taşınabilir tarzda. Elbette bu helikopter ile yapılıyor.
Ecocapsule için belirlenen başlangıç fiyatı 98000$. Buna 3000$ civarında nakliyat bedeli dahil değil. Dünyanın her yerine kapsülün gönderilebileceği ifade ediliyor.
https://mashable.com/2018/02/14/ecocapsule-portable-self-sustained-home-for-two Yorum Yaz Paylaş Tweetle
change.org/...
Öntanımlar:
1 yetişkin 1 metreküp yer kaplar.
1 çocuk 0.5 metreküp yer kaplar.
A terimi yaşayabilecekleri maximum yıl
1 + 1 + A x 0.5 = 20
A’yı buradan çekersek; A= 36 sene
Bizim ülkede 4 milyon kadar Suriyeli var hemen ki 2 milyon tane bu üründen sipariş etmemiz gerekiyor. Pamuk eşler cebe kardeşler; 36 yıl sonra kurtuluyoruz. En azından çocuklarımıza iyi bi ülke bırakırız.
Kemal Sunal yıllar evvel yaptı zaten Gülen Adam filminde 2 beygirli motoru var :D
Türkiye'de böyle bir şeye gerek yok. Bir tane kuyu ya da çeşme yakınına gider; elektrik direğinden eve kablo çekerler. Bir tane de kerpiçten ev ya da imkanın varsa dublex hatta triblex dikerler, boyutu da tamamen kişiye bağlı olur, gücü yettiği kadar. Isınmak için de devletten kömür alırlar, zaten odunu da etraftan toplar ya da ağaç keser... Amma velakin Batı'da iş yapmaz bu köküne kadar geçirirler cezayı, o yüzden doğu taraflarına gidip Batı'dakine ödetirler(!)
Ömür boyu kullanırlar; Maliyet yok, vergi yok, ceza yok , üzerine tapusunu alırlar ,seçim zamanları...