Dokunmatik cihazların sebep olduğu sağlık sorunları ciddi boyutlara ulaşmak üzere

Teknolojinin gelişmesiyle çok çabuk günlük hayatımıza entegre olan PC kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri pek çok araştırmaya konu olmuştu. Ardından aynı şekilde mobil telefonların sağlığa zararları da ciddi tartışmalara yol açtı. Şimdi ise dokunmatik ekranlı mobil cihazların sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri masaya yatırıldı.





InfoWorld tarafından sonuçlarına yer verilen araştırmalara göre giderek artan bir kullanım trendine sahip dokunmatik ekranlı mobil cihazlar kullanıcının farkında olmadığı pek çok tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Bunlarında başında PC kullanıcılarının yabancı olmadığı ergonomik tehlikeler geliyor.





İnsan ve makine etkileşimi üzerine yıllardır yapılan araştırmalar üç kategoride cihaz kaynaklı rahatsızlıkların oluşabileceğini ortaya koydu.





Bunlardan birincisi tekrar eden hareket rahatsızlıkları. Tıp dilinde RSI olarak adlandırılan bu rahatsızlık tekrar eden küçük veya büyük hareketlerin eklemlere, kaslara, tendonlara ve sinirlere yaptığı etkinin sonucunda ortaya çıkıyor. Örneğin başparmağıyla dokunmatik ekran üzerinde uzun süreli metin mesajı yazan bir kişide "de Quervein" denilen tendon ağrıları oluşabiliyor. Klavye kaynaklı rahatsızlıklar kadar kesin bilgiler elde edilemese de bu bulgulardan çok az bir kesim şüphe ediyor.





İkincisi vücudun doğal olmayan duruşundan kaynaklanan rahatsızlıklar. RSI gibi bu tür rahatsızlıklar da kullanıcının dokunmatik cihazını kullanırken kollarını, bileklerini veya ellerini fiziksel baskıya yol açacak şekilde tutmalarından kaynaklanıyor. Bunun en bilinen türü Karpal Tüneli adı verilen bilekteki orta sinirlerin baskıya uğraması sonucu ortaya çıkan rahatsızlık. Ayrıca mobil cihaza farklı açılardan sürekli bakan kişilerin boyun ve bel kısmında da bir takım ağrılar görülebiliyor.





Üçüncüsü ise göz yorgunluğu. PC kullanıcılarında da sıkça görülen bu durum karakter ve resimlerin daha küçük göründüğü dokunmatik ekranlarda ise, göz sinirlerini bozucu veya kapasitesizliğe yol açıcı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Bunun sonucunda göz ağrısı, gözde kızarma, bulanık veya çift görme gibi rahatsızlıklar yaşanabiliyor.





PC rahatsızlıklarının aksine bu cihazlara insanların her an her yerde ulaşma imkanı olduğu için rahatsızlık yaşama oranı çok yüksek.





Bu bakımdan uzmanlar başta tabletler olmak üzere mobil cihaz kullanırken kişinin en rahat edeceği konumu ayarlaması ve mümkünse mobil cihaz kullanımını günlük hayatta sınırlamasını tavsiye ediyor.