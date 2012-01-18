Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dokunmatik cihazların sebep olduğu sağlık sorunları ciddi boyutlara ulaşmak üzere

7 yıl
14,8b
1
62
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknolojinin gelişmesiyle çok çabuk günlük hayatımıza entegre olan PC kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri pek çok araştırmaya konu olmuştu. Ardından aynı şekilde mobil telefonların sağlığa zararları da ciddi tartışmalara yol açtı. Şimdi ise dokunmatik ekranlı mobil cihazların sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri masaya yatırıldı.

InfoWorld tarafından sonuçlarına yer verilen araştırmalara göre giderek artan bir kullanım trendine sahip dokunmatik ekranlı mobil cihazlar kullanıcının farkında olmadığı pek çok tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Bunlarında başında PC kullanıcılarının yabancı olmadığı ergonomik tehlikeler geliyor.

İnsan ve makine etkileşimi üzerine yıllardır yapılan araştırmalar üç kategoride cihaz kaynaklı rahatsızlıkların oluşabileceğini ortaya koydu.

Bunlardan birincisi tekrar eden hareket rahatsızlıkları. Tıp dilinde RSI olarak adlandırılan bu rahatsızlık tekrar eden küçük veya büyük hareketlerin eklemlere, kaslara, tendonlara ve sinirlere yaptığı etkinin sonucunda ortaya çıkıyor. Örneğin başparmağıyla dokunmatik ekran üzerinde uzun süreli metin mesajı yazan bir kişide "de Quervein" denilen tendon ağrıları oluşabiliyor. Klavye kaynaklı rahatsızlıklar kadar kesin bilgiler elde edilemese de bu bulgulardan çok az bir kesim şüphe ediyor.

İkincisi vücudun doğal olmayan duruşundan kaynaklanan rahatsızlıklar. RSI gibi bu tür rahatsızlıklar da kullanıcının dokunmatik cihazını kullanırken kollarını, bileklerini veya ellerini fiziksel baskıya yol açacak şekilde tutmalarından kaynaklanıyor. Bunun en bilinen türü Karpal Tüneli adı verilen bilekteki orta sinirlerin baskıya uğraması sonucu ortaya çıkan rahatsızlık. Ayrıca mobil cihaza farklı açılardan sürekli bakan kişilerin boyun ve bel kısmında da bir takım ağrılar görülebiliyor.

Üçüncüsü ise göz yorgunluğu. PC kullanıcılarında da sıkça görülen bu durum karakter ve resimlerin daha küçük göründüğü dokunmatik ekranlarda ise, göz sinirlerini bozucu veya kapasitesizliğe yol açıcı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Bunun sonucunda göz ağrısı, gözde kızarma, bulanık veya çift görme gibi rahatsızlıklar yaşanabiliyor.

PC rahatsızlıklarının aksine bu cihazlara insanların her an her yerde ulaşma imkanı olduğu için rahatsızlık yaşama oranı çok yüksek. 

Bu bakımdan uzmanlar başta tabletler olmak üzere mobil cihaz kullanırken kişinin en rahat edeceği konumu ayarlaması ve mümkünse mobil cihaz kullanımını günlük hayatta sınırlamasını tavsiye ediyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
4Crumby 7 yıl en beğenilen toysican
toysican
Valla arkadaşlar ben ne zaman dokunmatik telefon aldım o zaman kalbim sıkışmaya başladı daha önce böyle bir rahatsızlığım yoktu yaşım da daha genç.bide telefonu kullanmasam hiçbir rahatsızlık duymuyorum ne zaman kullansam kalbim sıkışıyor...

Odedigin paranin hakkini veremedigin icin carpinti yapiyodur ;)
toysicanValla arkadaşlar ben ne zaman dokunmatik telefon aldım o zaman kalbim sıkışmaya başladı daha önce böyle bir rahatsızlığım yoktu yaşım ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kalip 7 yıl
Bune be kardeşim o zararlı bu zararlı,Tamam kardeşim hayatın kendisi zararlı vessalam.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
semo_86 7 yıl
toysican
Valla arkadaşlar ben ne zaman dokunmatik telefon aldım o zaman kalbim sıkışmaya başladı daha önce böyle bir rahatsızlığım yoktu yaşım da daha genç.bide telefonu kullanmasam hiçbir rahatsızlık duymuyorum ne zaman kullansam kalbim sıkışıyor...

sen doktora git guzel kardesim. telefona yorma bu sorunu. elinde telefon olmadigi birgun yigilim kalma ihtimalin var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toysican 7 yıl semo_86
semo_86
toysican
Valla arkadaşlar ben ne zaman dokunmatik telefon aldım o zaman kalbim sıkışmaya başladı daha önce böyle bir rahatsızlığım yoktu yaşım da daha genç.bide telefonu kullanmasam hiçbir rahatsızlık duymuyorum ne zaman kullansam kalbim sıkışıyor...

sen doktora git guzel kardesim. telefona yorma bu sorunu. elinde telefon olmadigi birgun yigilim kalma ihtimalin var.

Nerde o günler ölsemde kurtulsam bu hayattan...Işin şakası bir yana belki sigaradan dır diye düşünmeye başladım.Bu aralar çok içiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atombak 7 yıl
Sık tekrarlanan hareketlerden kaynaklanan rahatsizliklar :) Overuse diyoruz biz onlara Fizyoterapi'de..
'De Quervein' ve Karpal Tunel'e neden olan Overuse halini ,tuşlu bir cihazın sebep olduğu kadar dokunmatik cihaz asla oluşturamaz .
Ayrıca eklemin bir dirence uzun sürede maruz kalmasıda gerek ki mobil ve dokunmatik cihazları farkinda olmadan vücudumuza göre ayarlayabiliyoruz zaten..
Kısaca haberde bahsedilen araştırmanın sonucu elbette sabit ve tuşlu cihazların mobil ve dokunmatikle oranla daha çok Overuse ve Postür bozukluğu riski taşıdığı olacaktır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH-den Kaçmaz 7 yıl
Bir bu değilki tüm cihazlar zararlı insana :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Aslında yaşamak bütün canlılar için zararlı. Mesela insan... Yakın geçmişten beri çok duymuşsunuzdur antioksidan diye bir şeyin varlığını. Antioksidan oksijenin zararını azaltır. Her nefes alışımızda akciğerlerimize dolan hava karışımındaki oksijen birkaç tane hücre koparır ve bu bizim zamanla yaşlanmamıza ölmemize sebep olan şeydir. Bizim yaşamamızı sağlayan şey aynı zamanda bizi öldürür. Doğanın kanunu budur. Bütün canlılar ölmek için yaratılmıştır. Sonuç olarak ne kadar iyi yaşasak da doğa bizim ölmemizi istiyor. Biz doğal yaşayarak sadece rahat bir hayat geçiririz. Ama insanoğlu teknolojiyle doğadan uzaklaşıyor daha hareketsiz daha sağlıksız bir hayata yöneliyor. Ben teknolojiye karşı değilim ama...
Sıkıldım yazarken ülen hepimiz ölcez sonuçta hadi takın kabloları prize basın düğmelere açın klimayı girin oyuna gömülün sandaleye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopluumit 7 yıl
Ben boşuna gıcık değilmişim demekki dokunmatik cihazlara :D tuşlu olcak tuşlu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 7 yıl
cihazın ergonomisi de bunda önemli rol oynuyor ayrıcada el büyüklüğü aynı şekilde. mesela ben nintendo 3ds te uzun süre oyun oynayamıyorum ellerim ağrıyor, 3D ise uzun süre bakamıyorsunuz başınız dönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 7 yıl
Tendon ağrısı oluşacak olsaydı ilk işaret parmağında mouse tıklamaktan olurdu. Saçma bir felaket senaryosu. Millet sigara içiyor neler olacağını bile bile. Bir hurafe uğruna teknolojiden mi uzak kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliseçkin 7 yıl
darkaura
son arastirmalari takip ederseniz arilarin toplu olumlerinin bir cesit parazitten kaynaklandigi tespit edildi. cok yeni haber oldugundan gozunuzden kacmis olabilir.
Farklı sebeplerden kaynaklanabilir ben sadece konu ile alakalı olan tarafından yazdım. Her yerde aynı sebepten kaynaklanır denilemez.
darkaura
elektromagnetik dalgalarinin zararina gelirsek elektronik ve fizik bilgimle micro dalga iletisiminden gelen radyasyonun miktar ve enerji olarak gunesden 100binlerce kez daha zayif oldugunu soyliyebilirim. tabi bunu bazi arkadaslar gibi bos keseden salliyarak iddia etmiyorum. dayanagim planck - einstein denklemi e=h.f elektromagnetik dalganin enerjisi frekansinin plank sabitiyle carpimina esittir. yani enerjisi frekansiyla dogru orantilir. cep telefonunun frekansi 900mhz ve 1800mhz yani 0.9x 10^9 hz ve 1.8x10^9. wifi nin frekansida ona yakin 2.4x10^9hz. peki gun isiginin frekansi nedir. 4x10^14 ile 7^14hz arasi. yuvarlak hesaplara aralarindaki fark 10^14/10^9=10^5=100000 yani 100bin. ozetle gorunur isigin enerjisi bile mikrodalganin 100bin kati. ultra violeye hic girmiyorum bile. miktar olarak olaya bakarsak ortalama wifi cihazin cikis gucu 30mw. kuvvetli bir tv vericisinin hemen dibinde bile maruz kalincak guc 50watt dan az. peki gunesden gelen miktar. metre kareye en az 120watt (kaynak: World Meteorological Organization ) sayilar ortada. sehir efsanelerini gercek gibi anlatip git arastir demekle bir sonuca varilmaz

Fizik kurallarına göre kıyaslama yapmak yanlış bir yaklaşım. Konu olan canlılar ve onları etkileyen etmenler çok farklı şekillerde olabiliyor. diğer taraftan konu olan sadece cep telefonu değil bir baz istasyonunda yaydığı dalgaları da hesaplamalıydın kaldı ki bitkilerin ışığa tepkileri düz mantıkla 50 birim enerjiyle fotosentez yapıyorsa 100 birimle daha fazla yapar veya tam tersi 100 birimle yapamıyorsa 5 birimle hiç yapamaz gibi bir yaklaşım yanlış. her bitki türü ve çeşidi farklı derecede etkilenir.
Bu konuda daha fazla uzatıp tartışma çıkarmak istemiyorum.Ama-
Diğer taraftan aynı ilim dalına dahil olduğunuz "Prof. Dr. Selim Şeker" farklı şekilde değerlendiriyor. Nuran TALAY'ın "Baz istasyonlarının çevreye ve doğal yaşama etkileri nelerdir?" sorusuna verdiği cevap.
Ve ayrıca "Sainudeen Sahib S." (Department of Zoology, S.N. College,) yapmış olduğu tez çalışmasında radyo dalgalarının etkisinin olduğunu söylemiş. (kesin olarak öldürür gibi bir etki belirtilmemiş)
Tez çalışması adı : Impact of mobile phones on the density of honeybees
anahtar kelimeler: Electromagnetic radiation, apiculture, colony collapse disorder.
-Bunlarıda eklemek istedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 7 yıl
Giyilebilen teknolojik cihazlar yaygınlaşacak ya, şunu merak ediyorum...
Bişey aldığında arkadasiların alıp denemek isterler ya, giyilebilenlerde zor olur o iş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper911 7 yıl
açıklanamayacağını düşünüyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14835 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl CES 2012: Nvidia Tegra 3 işlemcili tabletler, otomobiller ve daha fazlası 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -16- 7 yıl Toshiba'nın gözlüksüz 3D televizyonu ve ultrabook'unu konuştuk 7 yıl CES 2012: Motorola Droid 4, Droid RAZR, tabletler ve MotoACTV 7 yıl CES 2012: Adrenalin tutkunları için GoPro HD Hero2 giyilebilir kamera Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim