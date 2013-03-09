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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dokunmatik ekranları eldiven ile kullanmak isteyen kullanıcılara özel," AnyGlove"

6 yıl
5,4b
1
20
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranları eldiven ile kullanmak isteyen kullanıcılara özel,
Soğuk havalarda ya da herhangi bir iş, spor için takılan parmak uçları kapalı eldivenler ile günümüz kapasitif ekran teknolojisine sahip cep telefonları ya da tablet bilgisayarları kontrol etmek çok zordur. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan AnyGlove, kullanıcıların cihazlarını kontrol edebilmesine izin veriyor.
Günümüzde gün geçtikçe artan dokunmatik ekrana sahip cep telefonu ve tablet modelleri için geliştirilmiş bir ürün olan AnyGlove, farklı materyale ya da yapıya sahip eldiven türleri ile dokunmatik ekrana sahip akıllı cihazların kullanılmasına imkan sağlıyor. Sıvı bir yapıya sahip olan AnyGlove, her paketinde 550 damla kadar bir kullanım sunabiliyor ve direkt olarak eldivenlerin parmak uçlarına uygulanıyor. Uygulanan dokuya ve eldivenin türüne bağlı olarak tek seferde bir aya yakın kullanım ömrü sunabildiği belirtilen AnyGlove, olukça ilginç bir çözüm sunuyor.
Amazon sitesi üzerinde 19,95$ fiyat etiketiyle satın alınabilir durumda olan AnyGlove'un gerçekte nasıl çalıştığını aşağıdaki videolar yardımıyla görebilirsiniz.
http://anyglove.com/about-our-company
 

http://anyglove.com/about-our-company Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YordleKing 6 yıl en beğenilen
Aşırı reklamlardan dolayı azdırıcı damla sandım yemin ediyorum.
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multiTYRT 6 yıl
Yarım parmak eldiven kızılayda 1 tl
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GercekUykucu 6 yıl
Sony Xperia Sola kullanıyorum eldiven modu sayesinde dokunmatik ekran her eldivende sorunsuzca çalışıyor.Bence dokunmatik ekranlı telefonları eldivenle kullanabilmek için özel üretilmiş eldiven,yarım parmak eldiven almak yerine telefon üreticilerinin bu teknolojiyi gelişmesi kullanıcılar açısından daha pratik olacaktır.
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Adam Lallana 6 yıl
Mavide görmüştüm böyle bir eldiven 40 liraydı
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Dexstz 6 yıl
Sıcaklarda ne olacak acaba
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OverClocK1ng 6 yıl
yumyjikk
Zaten hali hazırda lumia920mi eldiven ile kullanabiliyorum,birde 20$,acaba Türkiyede ne kadar olur :)

Saçma. Şu damladan alıp şahane telefonlar kullanmak varken niye eldivenle kullanım destekliyor diye Lumia 920 alalım ki.
Uygulama desen uygulama yok, boyut desen 4.5 inç ama 4.7 inç telefonlardan büyük. Eşşek ölüsü gibi de ağır (ekranının boyutuna göre) ve de kalın...
1 Yanıt Yanıtla
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11numara 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

yumyjikk
Zaten hali hazırda lumia920mi eldiven ile kullanabiliyorum,birde 20$,acaba Türkiyede ne kadar olur :)

Saçma. Şu damladan alıp şahane telefonlar kullanmak varken niye eldivenle kullanım destekliyor diye Lumia 920 alalım ki.

Uygulama desen uygulama yok, boyut desen 4.5 inç ama 4.7 inç telefonlardan büyük. Eşşek ölüsü gibi de ağır (ekranının boyutuna göre) ve de kalın...

+1
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savinelli 6 yıl
Zamanlama biraz yanlış sanki. Yaz geliyo artık. Bu saatten sonra eldiveni dunyanın kacta kaçı takacak ki (:
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11numara 6 yıl
yazın eldiven
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multiTYRT 6 yıl
Yarım parmak eldiven kızılayda 1 tl
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ottmn 6 yıl
Telefonu veya tableti eldivenle kullanırken cihaz elinden kayıp kırıldığında buna gerek kalmaz.
İllaki eldivenle kullanacaksan arkadaşın dediği gibi yarım parmak eldivenle kullanırsın olur biter.
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YordleKing 6 yıl en beğenilen
Aşırı reklamlardan dolayı azdırıcı damla sandım yemin ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla +10
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CVenturas 6 yıl YordleKing
exp16
Aşırı reklamlardan dolayı azdırıcı damla sandım yemin ediyorum.

Abi Bu ne ya
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Holy Templar 6 yıl YordleKing
exp16

Aşırı reklamlardan dolayı azdırıcı damla sandım yemin ediyorum.


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PhoenixBurn 6 yıl
Zaten hali hazırda Nexsusumu eldiven ile kullanabiliyorum,birde 20$,acaba Türkiyede ne kadar olur :)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Nokia nın panel teknolojisi çöp oldu. artık lansmanlarda eldiven takmazlar
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Normsoner 6 yıl
Zaten hali hazırda 3310u eldiven ile kullanabiliyorum,birde 20$,acaba Türkiyede ne kadar olur
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seven44 6 yıl
Zaten hali hazırda el ile beleş kullanabiliyorum,birde 20$,acaba Türkiyede ne kadar olur
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DH Misafiri 6 yıl
Zaten hali hazırda Xperia Solamı eldiven ile kullanabiliyorum,birde 20$,acaba Türkiyede ne kadar olur :)
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