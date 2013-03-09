Dokunmatik ekranları eldiven ile kullanmak isteyen kullanıcılara özel," AnyGlove"





Soğuk havalarda ya da herhangi bir iş, spor için takılan parmak uçları kapalı eldivenler ile günümüz kapasitif ekran teknolojisine sahip cep telefonları ya da tablet bilgisayarları kontrol etmek çok zordur. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan AnyGlove, kullanıcıların cihazlarını kontrol edebilmesine izin veriyor.

Günümüzde gün geçtikçe artan dokunmatik ekrana sahip cep telefonu ve tablet modelleri için geliştirilmiş bir ürün olan AnyGlove, farklı materyale ya da yapıya sahip eldiven türleri ile dokunmatik ekrana sahip akıllı cihazların kullanılmasına imkan sağlıyor. Sıvı bir yapıya sahip olan AnyGlove, her paketinde 550 damla kadar bir kullanım sunabiliyor ve direkt olarak eldivenlerin parmak uçlarına uygulanıyor. Uygulanan dokuya ve eldivenin türüne bağlı olarak tek seferde bir aya yakın kullanım ömrü sunabildiği belirtilen AnyGlove, olukça ilginç bir çözüm sunuyor.

Amazon sitesi üzerinde 19,95$ fiyat etiketiyle satın alınabilir durumda olan AnyGlove'un gerçekte nasıl çalıştığını aşağıdaki videolar yardımıyla görebilirsiniz.

http://anyglove.com/about-our-company

http://anyglove.com/about-our-company