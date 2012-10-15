Dokunmatik ekranlı Asus VivoBook S400'ün 699$'dan ön siparişli satışı başladı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında gösterilen Asus'un ''VivoBook'' ailesine mensup yeni modeli VivoBook S400'ün, çevrimiçi satış sitesi Amazon üzerinden ön siparişli satışları başladı. 26 Ekim 2012 tarihinden itibaren Amazon sitesinin stoklarına girmesi beklenen ultrabook için 699$ fiyat belirlenmiş durumda.



14.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik LCD ekranıyla Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8'e hazır olan VivoBook S400, yaklaşık 2 kg ağırlığında tasarıma sahip. 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i5-3317U işlemcinin (2 çekirdek, 4 izlek, turbo modunda 2.6 GHz çalışma frekansı), DirectX 11 destekli Intel HD4000 grafik biriminin ve 4 GB DDR3 RAM'in güç verdiği ultrabookta, depolama çözümü olarak 24 GB SSD entegreli, 5400 devir / dakika hızında çalışan 500 GB'lık hibrit sabit disk sürücü tercih edilmiş.

VivoBook S400, yukarıdaki bilgilere ilaveten Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu ve HD web kameraya ev sahipliği yapıyor.



http://www.amazon.com/VivoBook-S400CA-DH51T-14-1-Inch-Touch-Ultrabook/dp/B009F1JL5A/