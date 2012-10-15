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Dokunmatik ekranlı Asus VivoBook S400'ün 699$'dan ön siparişli satışı başladı

6 yıl
2,4b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında gösterilen Asus'un ''VivoBook'' ailesine mensup yeni modeli VivoBook S400'ün, çevrimiçi satış sitesi Amazon üzerinden ön siparişli satışları başladı. 26 Ekim 2012 tarihinden itibaren Amazon sitesinin stoklarına girmesi beklenen ultrabook için 699$ fiyat belirlenmiş durumda.
14.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik LCD ekranıyla Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8'e hazır olan VivoBook S400, yaklaşık 2 kg ağırlığında tasarıma sahip. 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i5-3317U işlemcinin (2 çekirdek, 4 izlek, turbo modunda 2.6 GHz çalışma frekansı), DirectX 11 destekli Intel HD4000 grafik biriminin ve 4 GB DDR3 RAM'in güç verdiği ultrabookta, depolama çözümü olarak 24 GB SSD entegreli, 5400 devir / dakika hızında çalışan 500 GB'lık hibrit sabit disk sürücü tercih edilmiş.
VivoBook S400, yukarıdaki bilgilere ilaveten Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu ve HD web kameraya ev sahipliği yapıyor.
Dokunmatik ekranlı Asus VivoBook S400'ün 699$'dan ön siparişli satışı başladı
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http://www.amazon.com/VivoBook-S400CA-DH51T-14-1-Inch-Touch-Ultrabook/dp/B009F1JL5A/ Yorum Yaz
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MehmetNurD 6 yıl
dün bimekste s400ca inceleme fırsatım oldu ekrana dokunurken ister istemez ekran yukarı aşağı açılım yönünde olduğu için ekran geri esneme yapıyor. Beni biraz rahatsız etti sony vaio duo fiyatının düşmesini bekleyeceğim.
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Amedra 6 yıl
Padfone 2'den sonra niyeyse Asus gözüme daha da çekici gelmeye başladı ya.
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eser123 6 yıl
Bir şey sormak istiyorum. Tablet almak için Bimeks mağazasına gittim. Oradaki görevli bana bu modeli gösterdi. Almayı düşündüğüm tablet 1.500 TL bana gösterdiği Asus ultrabook 1.700 TL arada çok fark yok. Ama dokunmatik ekranın bana ne gibi artısı olur onu çözemedim. Tableti almak istememin nedeni, şantiyede fotoğrafları incelemek, gerekirse tablet üzerinde fotoğraflara ölçü yazmak. Dokunmatik ekranı verimli olarak nasıl kullanabilirim? Artısı nedir?
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talsuv61 6 yıl
1675 liraya bimeksten aldım. Cihaz çok güzel de W 8 ve dokunmatiği tam öğrenemedim.
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Amedra 6 yıl
gayet iyi işte..
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Pasific24 6 yıl
şuanda en kapsamlı orjinal makina bence



pcdepo.com/...
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greenyucel 6 yıl
bu cihazı bugün gezinirken bimekste gördüm ve 1660 tl /10 ay şeklinde aldım. ürün 10 numara arkadaşlar. ekranına hayran kaldım Mouse kullanmadan tamamen kontrol edebiliyorsunuz ve ekran klavyesi mevcut. 1.8 kg ağırlığında 14 inç ve 6 gb ram var üzerinde.
2 Yanıt Yanıtla
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sarahaten 6 yıl greenyucel
greenyucel
bu cihazı bugün gezinirken bimekste gördüm ve 1660 tl /10 ay şeklinde aldım. ürün 10 numara arkadaşlar. ekranına hayran kaldım Mouse kullanmadan tamamen kontrol edebiliyorsunuz ve ekran klavyesi mevcut. 1.8 kg ağırlığında 14 inç ve 6 gb ram var üzerinde.

Ekran sabit mi? Yani klavyenin uzerine katlanabiliyor mu? Birde kalem var mi?
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talsuv61 6 yıl greenyucel
greenyucel
bu cihazı bugün gezinirken bimekste gördüm ve 1660 tl /10 ay şeklinde aldım. ürün 10 numara arkadaşlar. ekranına hayran kaldım Mouse kullanmadan tamamen kontrol edebiliyorsunuz ve ekran klavyesi mevcut. 1.8 kg ağırlığında 14 inç ve 6 gb ram var üzerinde.

Önce hayırlı olsun...
Bu cihazın açılış süresi ne kadar?
Blutut var mı ve ses çıkışı nasıl ?

Bende böyle bir cihaz istiyorum Casperınkinden daha ucuz üstelik
1 Yanıt Yanıtla
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otekelioglu 6 yıl
birazdaha bekleyip çift ekranlı olanları çıkınca onlardanmı alsam diyorum ama onların bu kadar hıza sahip olacaklarını sanmıyoum siz nedersiniz değerli fikirlerinizi bekliyorum
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otekelioglu 6 yıl
arkadaşlar kendime iyi bir ultrabook almak istiyorum marka olarak asus ta karar kıldım ama aşağıda detaylarını verdiğim 2 ultrabook modelleri arasında gidip geliyorum.szi hangisini tavsiye edersniz hangisi daha hızlı ve daha iyi..
Asus UX31A-R4003H Ultrabook (W8)
Windows 8 ile Performans ve Görselliğin en üst seviyede yaşayın..
Intel®Core™ i73517UMaks Turbo Frekansı 3 GHz1,90 GHz13,3 "1920 x 1080 px4 GBSSD256 GB5400 rpmWindows 81333 MHz1,30 kgIntel HD Graphics4 MBSecure Digital Kart (SD)PaylaşımlıDDR34 GBEthernet 10/100/1000
Asus UX31A-R4003V Ultrabook
İnce Şık ve Zarif zapısının yanı sıra Ful HD ekran ve SSD Harddiski ile hız farkını yaşayın.
Intel®Core™ i73517UIntel® Turbo Boost Technology 3.00 GHZ'e kadar.1,90 GHz13,3 "1920 x 1080 px4 GBSSD256 GB5400 rpmWindows 7 Home Premium1600 MHz1,30 kgHD Graphics 40003 MBSecure Digital Kart (SD)PaylaşımlıDDR3Türkçe Q
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can_gsl_142 6 yıl
Amazonda 1599 dolar.
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ismailcbk 6 yıl
netsiparis.com/...
909 $ s400 modelide baya uygun türkiyede
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DH Misafiri 6 yıl
HD3000 nedir yaa. Yuh artık tarih öncesinden.
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DH Misafiri 6 yıl
bu fiyat kdv dahil satış fiyatımı acaba eğer öyleyse piyasa canlandı dokunmatik ekranlar ön planda olup normal dizüstülerin fiyatı epey düşecek gibi görünüyor.
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abdulmusavvir 6 yıl
240 GB SSD 134 dolar, adam dokunmatik ekranlı dizüstüne hdd takmış, Allah bilir BD Yazıcı da yoktur bunda.
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Narthyard 6 yıl
Gel artık be dostum!
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