Dokunmatik ekranlı Asus VivoBook S400'ün 699$'dan ön siparişli satışı başladı

Haber Editörü
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında gösterilen Asus'un ''VivoBook'' ailesine mensup yeni modeli VivoBook S400'ün, çevrimiçi satış sitesi Amazon üzerinden ön siparişli satışları başladı. 26 Ekim 2012 tarihinden itibaren Amazon sitesinin stoklarına girmesi beklenen ultrabook için 699$ fiyat belirlenmiş durumda.
14.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik LCD ekranıyla Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8'e hazır olan VivoBook S400, yaklaşık 2 kg ağırlığında tasarıma sahip. 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i5-3317U işlemcinin (2 çekirdek, 4 izlek, turbo modunda 2.6 GHz çalışma frekansı), DirectX 11 destekli Intel HD4000 grafik biriminin ve 4 GB DDR3 RAM'in güç verdiği ultrabookta, depolama çözümü olarak 24 GB SSD entegreli, 5400 devir / dakika hızında çalışan 500 GB'lık hibrit sabit disk sürücü tercih edilmiş.
VivoBook S400, yukarıdaki bilgilere ilaveten Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu ve HD web kameraya ev sahipliği yapıyor.
http://www.amazon.com/VivoBook-S400CA-DH51T-14-1-Inch-Touch-Ultrabook/dp/B009F1JL5A/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
pcdepo.com/...
Ekran sabit mi? Yani klavyenin uzerine katlanabiliyor mu? Birde kalem var mi?
Önce hayırlı olsun...
Bu cihazın açılış süresi ne kadar?
Blutut var mı ve ses çıkışı nasıl ?
Bende böyle bir cihaz istiyorum Casperınkinden daha ucuz üstelik
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Windows 8 ile Performans ve Görselliğin en üst seviyede yaşayın..
Intel®Core™ i73517UMaks Turbo Frekansı 3 GHz1,90 GHz13,3 "1920 x 1080 px4 GBSSD256 GB5400 rpmWindows 81333 MHz1,30 kgIntel HD Graphics4 MBSecure Digital Kart (SD)PaylaşımlıDDR34 GBEthernet 10/100/1000
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909 $ s400 modelide baya uygun türkiyede