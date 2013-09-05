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Dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarların sayısı artacak

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarların sayısı artacak

Windows 8’in arayüz itibariyle dokunmatik ekranlarla uyumlu bir tablo çizmesiyle birlikte yaygınlaşmaya başlayan dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarların sayısı, önümüzdeki dönemde hızlı bir artış trendine girecek.

Digitimes’ın haberine göre aralarında Dell, Intel ve Asus gibi isimlerin bulunduğu firmalar, TPK ve Wintek gibi dokunmatik panel üretimi gerçekleştiren iş ortaklarına verdikleri siparişleri bu ayla birlikte yıllık bazda önemli ölçüde arttıracak. Siparişlerdeki artışın ne derece olacağıyla ilgili şimdilik bir bilgi bulunmazken, tedarik zinciri içerisindeki kaynaklar, TPK ve Wintek’in Haswell’li çözümler için Intel istediği dokunmatik panel siparişlerinin %30 ile %50 arasında artmasını bekliyor.

İlk dönem pazarda yeterince talebin oluşmaması ve üretilen panellerin hayat bulmaması neticesinde artan stok maliyetleri dolayısıyla bir süredir gelirlerinde düşüş yaşayan panel üreticileri de sipariş artışları neticesinde ekonomik olarak rahatlayacak.

Siparişlerdeki artışın 2014’ün sonuna kadar artarak sürmesi beklenirken; raflardaki dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar sayısının atmasının, satışlarda da artışı getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130904PD218.html Yorum Yaz
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Public_Enemy 5 yıl
klavye ve mouse kesinlikle dokumatikten daha kullanışlı, bunların olmadığı tablet -telefon ortamında tamam da bunların bulunduğu dizüstü, masaüstü ortamlarında fazla yer bulabileceğini sanmıyorum.
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The Neighbourhood 5 yıl
la bide dokunmak için onamı uzancaz

not:ekran dönüyomuş
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gokhanfeb 5 yıl
dokunmatik istemiyorum önce şu 1366x768 ekran çözünürlüğünü ortadan kaldırın.
şu an 2000 liranın altında bir tane düzgün full hd çözünürlükte dizüstü yok piyasada.
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DH Misafiri 5 yıl
Dokunmatik dizüstü değil göz yormayan ekranlar istiyoruz.Mesela amazon'un kitap okuyucusunun ekranının renkli türünü yapın.Gerçekten bu bence büyük bir eksiklik.
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