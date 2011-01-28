Dokunmatik ekranlı yeni BlackBerry: Monaco Touch

Akıllı telefon üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Kanada merkezli Research In Motion, dokunmatik ekranlı yeni bir BlackBerry modeli üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan resmi dökümana göre Monaco Touch kod adıyla anılan yeni telefon, diğer pek çok BlackBerry modelinden farklı olarak fiziksel QWERTY klavyeye sahip değil.

3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitifi dokunmatik ekranla donatılan telefona, Qualcomm tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki işlemcinin güç vereceği belirtiliyor. 768MB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesi ile gelmesi beklenen akıllı telefon, BlackBerry OS 6.1 işletim sistemini kullanacak.

Üzerinde yer alan Oto-Fokus özellikli ve LED flash destekli 5MP kamera ile 720p çözünürlüğünde HD video kaydı yapabilen telefonda, akselometre, manyetometre, Bluetooth 2.1, WiFi 802.11n WiFi ve GPS gibi kablosuz iletişim özelliklerine yer veriliyor ayrıca CDMA EV-DO, GSM/GPRS/EDGE ve UMTS/HSDPA ağlarına destek sunuluyor.

Üçüncü çeyreğin sonuna doğru satışa sunulması beklenen BlackBerry Monaco Touch için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.