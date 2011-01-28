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Dokunmatik ekranlı yeni BlackBerry: Monaco Touch

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,1b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dokunmatik ekranlı yeni BlackBerry: Monaco Touch
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Akıllı telefon üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Kanada merkezli Research In Motion, dokunmatik ekranlı yeni bir BlackBerry modeli üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan resmi dökümana göre Monaco Touch kod adıyla anılan yeni telefon, diğer pek çok BlackBerry modelinden farklı olarak fiziksel QWERTY klavyeye sahip değil.

3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitifi dokunmatik ekranla donatılan telefona, Qualcomm tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki işlemcinin güç vereceği belirtiliyor. 768MB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesi ile gelmesi beklenen akıllı telefon, BlackBerry OS 6.1 işletim sistemini kullanacak.

Üzerinde yer alan Oto-Fokus özellikli ve LED flash destekli 5MP kamera ile 720p çözünürlüğünde HD video kaydı yapabilen telefonda, akselometre, manyetometre, Bluetooth 2.1, WiFi 802.11n WiFi ve GPS gibi kablosuz iletişim özelliklerine yer veriliyor ayrıca CDMA EV-DO, GSM/GPRS/EDGE ve UMTS/HSDPA ağlarına destek sunuluyor.

Üçüncü çeyreğin sonuna doğru satışa sunulması beklenen BlackBerry Monaco Touch için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Dokunmatik ekranlı yeni BlackBerry: Monaco Touch
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DH Misafiri 8 yıl
Blackberry'yi iphone gibi bir oyuncakla kıyaslamak deli saçması.
iş telefonu diye işlemcisinin yavaş olması da gerekmez. Torch'ta 633MHz kullanması zaten bir saçmalıktı. Hiç yeterli gelmiyor inanın. 1Ghz kullansa bile sevinirdim, 1,2Ghz harika olmuş.
Hadi bakalım, her sene blackberry değiştirmekten sıkıldım ama:) çıksın bakalım alırız!
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#Black# 8 yıl
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Biri bundan mı bahsetmişti ? Ben kullandım bile hahaha


Buda playbook

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Diastric 8 yıl
-2 sene iphone kullanıp 1 senedir bb kulanan biri olarak.
-bb güzel telefonlar fakat bis servisi üyeligi alıp ayda 50 lira vermek sırf 2 mail alcam diye saçma geliyor bana.
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2Berk 8 yıl
+1 sacma deil trajik komik hemde :):) bende 3 sene iphone sonrasi suan 9700 kullaniorum...

Bis ancak sirket tarafindan odeniyorsa OK ama bireysel olarak BiS e para verenlere uzuluyorum.
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BarGoS 8 yıl

Diastric

-2 sene iphone kullanıp 1 senedir bb kulanan biri olarak.
-bb güzel telefonlar fakat bis servisi üyeligi alıp ayda 50 lira vermek sırf 2 mail alcam diye saçma geliyor bana.




50 değil aylık 30 lira turkcellde mega pkaet. 4gb download hakkı tanıyor size ve bb yi pc ye baglayıp 4 ı kullanma hakkınızda var ;) 30 lira çok değil bu yuzden
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acbold 8 yıl
bb torch da eleştiri konusu olmuştu işlemci hızı,bu sefer daha güçlü bi işlemci seçilmiş.ürün çıktıgında incelemelerdende olsa bilgi sahibi olucaz :))
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theyapici 8 yıl
iphone4 almaya parası yetmeyen biri bundan alabilir:)
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Kissed by Fire 8 yıl
theyapici

iphone4 almaya parası yetmeyen biri bundan alabilir:)

Blackberrylerin fiyatlarının Iphone'larla yarıştığını unuttunuz galiba? Şu resimdeki cihaz en az 1500den satılır.
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DH Misafiri 8 yıl
9700 + dokunmatik ekran + daha yüksek işlemci, ram, os ile birlikte gelse bir model?
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Hyperchondriac 8 yıl
1.2ghz islemci ve 768mb ram fazla bu telefona BBMarkete bu ozellikleri gerektiren oyunmu gelecek BB iş telefonudur rahatca e-mail atmak icin uretilmistir dahili klavyeyle bu kolaydı dokunmatık klavyeyle kullanıcılara nekadar performans sunar orası mechul torch guzel bir konseptti onun devamını getirebilseydi keske.
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BarGoS 8 yıl

Hyperchondriac

1.2ghz islemci ve 768mb ram fazla bu telefona BBMarkete bu ozellikleri gerektiren oyunmu gelecek BB iş telefonudur rahatca e-mail atmak icin uretilmistir dahili klavyeyle bu kolaydı dokunmatık klavyeyle kullanıcılara nekadar performans sunar orası mechul torch guzel bir konseptti onun devamını getirebilseydi keske.


bununla eş zamanda torch 2 de geliyor ;)
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