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Donanım Haber: "Donanımlı" program!

4 yıl
53,9b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım haber 8. bölümüyle tekrardan ekranlarınızda. Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan programımızda bu hafta konu başlıkları arasında;

1) 12" boyutunda fansız Macbook Air,
2) LG 34" Kavisli ve FreeSync destekli UM67 monitör,
3) Samsun Ativ One hepsi bir arada kavisli bilgisayar,
4) Quantum-dot teknolojisine sahip panellerle üretilecek televizyonlar,
5) Çıkışı efsane olan GTX 960'ın lansman tarihi
6) MSI X99 anakartda Kingston HyperX belleklerle DDR4 hız rekoru,
7) AMD'nin GlobalFoundries' de 28nm SHP GPU üretimi,
8) Caldigit Thunderbolt Station 2 bağlantı merkezi,
9) NASA'nın Mars yüzeyinde 10 yılı aşkın bir süredir görev yapan Opportunity robotunun hafıza problemi yaşaması,
10) Elon Musk'ın fikir babası olduğu Hyperloop projesi 
11) Ve son olarak Hitaci Osiloskop üzerinde Quake çalıştırılması

konularını bulabilirsiniz. İyi seyirler. 


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
capoeira_GS 4 yıl
Bu bölümde güzeldi ama biraz kısa olmuş
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Behlül 4 yıl
Hyperloop'u görüp Futurama aklına gelen yok mu


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DH Misafiri 4 yıl
watt güç birimidir ısı birimi değil :S
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1BilimAdamı 4 yıl
İsimlendirmeyi kim yapıyorsa ..yapmasın artık
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DraGonS 4 yıl
Ogün abi ve ender hocam saolun. Güzel bir haftalık bülten olmuş.
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Guest-6F17B5B5B 4 yıl
ben baştaki hatayı espri olsun diye yaptınız sanmıştım :)
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Dovahkiin 4 yıl
QD-Led ve Hyperloop ilginç teknolojiler. Umarım sadece fikir olarak kalmazlar ve gerçekten kullanılırlar.

Şu GTX 960 da ne gizemli bir kart oldu be. Hep uzakdoğulu elemanlar sızdırırdı ve genelde de doğru çıkardı ama 960'ı iyi sakladılar.
İşin kötü tarafı böyle olunca beklentim daha da artıyor, umarım hayal kırıklığı olmaz.

Edit: 7777. mesaj
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mustang8960 4 yıl
BT ile 5 çayı daha mı iyi ne
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gun 4 yıl mustang8960
Donanım Haber, 2si1 ve Mobilite hangisi ile karşılaştırıyorsunuz ki bunlardan ikisi özelleşmiş birisi genel bir teknoloji programı bunu beğenmediyseniz genel olan 2si1, mobil severseniz de mobilite tavsiye ederim bu biraz
Donanım meraklılarına hitap eden bir platform.
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metalmilita 4 yıl

Güzel bir program oldu elinize sağlık. QD Led teknolojisini ilk defa duydum ve heyecanlandım, umarım iyi birşey olur da şu led tv'lerden kurtuluruz. Oled zaten pek ilerleyemedi QD Led farklı olur umarım.
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gun 4 yıl metalmilita
Açıkcası bende bilmiyordum Bayağı derinden geliyor yada pazarlama makinası Samsung yüzünden görünmedi sanırım.
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jemsbir 4 yıl
Enderi kovmuştur herhalde Gün Oksay 27. dk da video yu kesmediği için :)
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Nightmare70 4 yıl
Videoda hata var yazdık hemen silmişler mesajı neyse rica ederim :)
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gun 4 yıl Nightmare70
Düzeltildi ender tekrar ayarladı videoyu. Bildirdiğiniz için teşekkürler yanlış anlaşılmasın konu onun üzerine sapmasın diye silinmiştir.
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