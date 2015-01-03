Donanım Haber: "Donanımlı" program!

Haber Editörü
Donanım haber 8. bölümüyle tekrardan ekranlarınızda. Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan programımızda bu hafta konu başlıkları arasında;
1) 12" boyutunda fansız Macbook Air,
2) LG 34" Kavisli ve FreeSync destekli UM67 monitör,
3) Samsun Ativ One hepsi bir arada kavisli bilgisayar,
4) Quantum-dot teknolojisine sahip panellerle üretilecek televizyonlar,
5) Çıkışı efsane olan GTX 960'ın lansman tarihi
6) MSI X99 anakartda Kingston HyperX belleklerle DDR4 hız rekoru,
7) AMD'nin GlobalFoundries' de 28nm SHP GPU üretimi,
8) Caldigit Thunderbolt Station 2 bağlantı merkezi,
9) NASA'nın Mars yüzeyinde 10 yılı aşkın bir süredir görev yapan Opportunity robotunun hafıza problemi yaşaması,
10) Elon Musk'ın fikir babası olduğu Hyperloop projesi
11) Ve son olarak Hitaci Osiloskop üzerinde Quake çalıştırılması
konularını bulabilirsiniz. İyi seyirler.
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Şu GTX 960 da ne gizemli bir kart oldu be. Hep uzakdoğulu elemanlar sızdırırdı ve genelde de doğru çıkardı ama 960'ı iyi sakladılar. İşin kötü tarafı böyle olunca beklentim daha da artıyor, umarım hayal kırıklığı olmaz.
Edit: 7777. mesaj
Donanım meraklılarına hitap eden bir platform.
Güzel bir program oldu elinize sağlık. QD Led teknolojisini ilk defa duydum ve heyecanlandım, umarım iyi birşey olur da şu led tv'lerden kurtuluruz. Oled zaten pek ilerleyemedi QD Led farklı olur umarım.