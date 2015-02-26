Donanım Haber: Yeni ekran kartları, işlemciler, depolama ürünleri kısacası sektöre ait herşey!

Teknoloji dünyasının nabzını tutan haftalık program donanım haber bu hafta da dopdolu. Bu hafta donanım haberde Ender Yıldız'a Gün Oksay eşlik ediyor ve ikili keyifli bir sohbet etrafında gündemi yorumluyor. Donanım Haber'in bu haftaki bölümünde yer alan konular şu şekildedir;

1) Asus'dan 2 yeni ekran kartı: GTX 960 Mini ve 750Ti Strix 4GB,

2) Nvidia'nın GTX 900M serisinde hızaşırtma desteğini geri getirmesi,

3) 18 Çekirdekli Haswell-EX Xeon işlemciler,

4) Intel Skylake platformunun ertelenmesi,

5) 14nm Braswell işlemcilerin masaüstü yolculuğu,

6) AMD'nin yeni APU birimi Carrizo,

7) Apple'ın Macbook Pro tamir programı,

8) TouchID destekli yeni Macbooklar,

9) Acer'dan 144Hz ve FreeSync destekli oyuncu monitörü XG270HU,

10) Samsung'dan eMMC 5.1 yongaları,

11) NSA Sabit disklerin yazılımlarına kadar sızmış,

12) Samsung'dan 840 EVO için yeni bir firmware daha,

13) HGST'den 10 TB Helyum sürücüler,

14) Toshiba'dan 2.5" boyutunda 3TB sabit disk,

15) Sony'den ses için özel 64 GB MicroSD kart,

16) Ses meraklılarına özel 10.000$ 'lık ethernet kablosu,

17) Directx 12 ile farklı GPU'lar bir arada çalışabilecek.

İyi seyirler dileriz.