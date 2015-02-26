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Donanım Haber: Yeni ekran kartları, işlemciler, depolama ürünleri kısacası sektöre ait herşey!

4 yıl
65,4b
2
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının nabzını tutan haftalık program donanım haber bu hafta da dopdolu. Bu hafta donanım haberde Ender Yıldız'a Gün Oksay eşlik ediyor ve ikili keyifli bir sohbet etrafında gündemi yorumluyor. Donanım Haber'in bu haftaki bölümünde yer alan konular şu şekildedir;
1) Asus'dan 2 yeni ekran kartı: GTX 960 Mini ve 750Ti Strix 4GB,
2) Nvidia'nın GTX 900M serisinde hızaşırtma desteğini geri getirmesi,
3) 18 Çekirdekli Haswell-EX Xeon işlemciler,
4) Intel Skylake platformunun ertelenmesi,
5) 14nm Braswell işlemcilerin masaüstü yolculuğu,
6) AMD'nin yeni APU birimi Carrizo,
7) Apple'ın Macbook Pro tamir programı,
8) TouchID destekli yeni Macbooklar,
9) Acer'dan 144Hz ve FreeSync destekli oyuncu monitörü XG270HU,
10) Samsung'dan eMMC 5.1 yongaları,
11) NSA Sabit disklerin yazılımlarına kadar sızmış,
12) Samsung'dan 840 EVO için yeni bir firmware daha,
13) HGST'den 10 TB Helyum sürücüler,
14) Toshiba'dan 2.5" boyutunda 3TB sabit disk,
15) Sony'den ses için özel 64 GB MicroSD kart,
16) Ses meraklılarına özel 10.000$ 'lık ethernet kablosu,
17) Directx 12 ile farklı GPU'lar bir arada çalışabilecek.
İyi seyirler dileriz. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gio44 4 yıl
galiba patrondu o patron diyince insanın aklına emir veren herkezle muhatap olmayan herkeze mesafe koyan gibi şeyler geliyor insanın aklına ama patron gayet sempatik geldi bana patron iyimiş :)
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FreeRun 4 yıl
dh'nn en iyi ikilisi ve programı işte budur..
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba, 900m serisinde hız aşırtma açılmış fakat ben bir türlü yapamadım. Msi afterburner da yapmaya çalışıyorum fakat olmuyor nasıl yapabilirim bilen var mı? 980m kullanıyorum.
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emre1393 4 yıl
Gün abinin saçlar kim jong-un saçları gibi olmuş independent.co.uk/...
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alito 4 yıl
Güzel bölümdü teşekkürler.
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redoracle 4 yıl
Gün'un bu kadar neşeli birisi olduğundan haberim yoktu,bi ara kahkaha patlaması yaşayacak sandım.
Enderde candan erçetinin klibindeki gibi oturunca bi an ellerini çırpıcak sandım,ikiside olmadı

Ayrıca gun bi ara çaktırmadan kameraya bakıyodu orayıda yakaladım

Program sıkıcı olmuş biraz ondan ayrıntıları bu kadar yakaladık sanırım

Ayrıca saç stili daha çok draculayı andırmış (Bram Stoker's Dracula)
bence.
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FreeMaNMeliH 4 yıl
İyi güzel program elinize ağzınıza sağlık...
Ancak artık sadece bilgisayar oyunculuğu ile ilgili donanımların incelendiği, overclock haberleri, ve mutlak 1 den fazla kutu açma içeriği olan ayrı bir program olsa 2 haftada bir yayınlasanız onuda pc toplama, pc overclock, konsol aksesuarları içerse yani sadece gaming aksesuarları, incelemeleri ve haberleri olsa bence çok sevilir...
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Omisis046 4 yıl
Başlık ilginç
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ilgazarda 4 yıl
Gün Oksay uykudan yeni uyandırılıp çekime getirilmiş gibi, saç baş dağınık hal hareketler rahat ve doğal değil tek başına Ender Yıldız olsa daha iyi olurmuş.
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DH-Strain 4 yıl
gün abi saçlarda problem var
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Ac1DBuRN 4 yıl
Gün bey gündelik işlerini yaparken ofisine uğramışsında gelmişken teknolojiden bahsedelim gibi olmuş. Gün abi başımızın üstünde yerin varda sanki mecburiyetten orda oturmussun gibi biraz :)
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34sem 4 yıl
Ender abi, Gün reis çok keyifli bir program
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