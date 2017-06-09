DonanımHaber ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği

Bu bağlamda Tübitak destekli çeşitli projeler ve Akademik İşbirliği ile ortaya çıkacak yeni yerli teknolojileri yakın zamanda sizlere duyurmuş olacağız. Küresel ölçekteki gelişmeleri yakalamak ve dünyaya Türkiye’den çıkmış bir marka sunabilmek adına yapacağımız çalışmalarda Marmara Üniversitesi de akademik işbirliği sağlamak adına bize destek sağlayacak.
Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) ve Donanım Haber arasında imzalan çerçeve sözleşmesi kapsamında yürütülecek bir takım ARGE süreçleri, akademik çalışmalar ile desteklenecek, ülke özelinde de yeni bir vizyon yaratılarak dünyadaki gelişmelere paralel, yenilikçi ürünler ortaya konmaya çalışılacak. İlerleyen günlerde yepyeni ve heyecan verici gelişmeleri sizlerle paylaşmanın heyecanını taşıyoruz.
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shiftdelete sitesi utanıyordu artık.
Once su sitenin yeni hali test sureci bitse . Daha dogrusu test edilen site arayuzunuz dahil sil bastan yepyeni bir anlayisla arayuze gecilse ...
Esasli degisen pek birsey yok ta .