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DonanımHaber ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği

DonanımHaber, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi ve ARGE çalışmaları kapsamında Marmara Üniversitesi ile Akademik İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi imzaladı. İşte detaylar:
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DonanımHaber ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği
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Uzun yıllardır kendi teknolojilerimizi kendi iç dinamiklerimiz ile geliştirmeye çalıştık ve bu alanda Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden biri olduk. Yakın süreçte hem mevcut hizmetleri daha kaliteli hale getirmek hem de yepyeni ürün ve çözümleri sizlerle buluşturmak adına yenilikçi çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz.

Bu bağlamda Tübitak destekli çeşitli projeler ve Akademik İşbirliği ile ortaya çıkacak yeni yerli teknolojileri yakın zamanda sizlere duyurmuş olacağız. Küresel ölçekteki gelişmeleri yakalamak ve dünyaya Türkiye’den çıkmış bir marka sunabilmek adına yapacağımız çalışmalarda Marmara Üniversitesi de akademik işbirliği sağlamak adına bize destek sağlayacak.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) ve Donanım Haber arasında imzalan çerçeve sözleşmesi kapsamında yürütülecek bir takım ARGE süreçleri, akademik çalışmalar ile desteklenecek, ülke özelinde de yeni bir vizyon yaratılarak dünyadaki gelişmelere paralel, yenilikçi ürünler ortaya konmaya çalışılacak. İlerleyen günlerde yepyeni ve heyecan verici gelişmeleri sizlerle paylaşmanın heyecanını taşıyoruz.


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eAkman 1 yıl en beğenilen
Haberi okuyan da DH dünyayı değiştirecek çalışmalar yürütüyor sanacak. İşinize gelmeyen yorumları otomatik silen yapay zeka mı yapacaksınız?
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hanox 1 yıl
Helal be profesyonellik budur.Bu gelişmeler karşısında saçma haber peşinde koşan
shiftdelete sitesi utanıyordu artık.
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smart1978 1 yıl
Elle tutulur olmasa da sanal ortamlarda filan bir katkisi umarim olur.
Once su sitenin yeni hali test sureci bitse . Daha dogrusu test edilen site arayuzunuz dahil sil bastan yepyeni bir anlayisla arayuze gecilse ...
Esasli degisen pek birsey yok ta .
Elle tutulur olmasa da sanal ortamlarda filan bir katkisi umarim olur.Once su sitenin yeni hali test sureci bitse . Daha dogrusu test edilen site arayuzunu...
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xpow3r 1 yıl
Donanimhaber ne üretti şimdiye kadar teknoloji alnında ? Arge merkezi olup forum sistemi mi yazacaksınız ? Detay iyi olurdu
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sniper23 1 yıl xpow3r
xpow3r
Donanimhaber ne üretti şimdiye kadar teknoloji alnında ? Arge merkezi olup forum sistemi mi yazacaksınız ? Detay iyi olurdu

Donanımhaber forumlarını gez, ne kadar çok politikacı, mühendis, yazılım uzmanı vs. olduğunu görebilirsin.



(anlayabilene)
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SEO-Uzmanı 1 yıl
üniversiteyi anladım da !
donanım haber le işbirliği ne ayaktır onu anlayamadım !
haber yolla yayınlasın işi gücü ne ?
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ryzenci 1 yıl
sdn nedir ya sdn kim bikere kurucusu adam mı ki site adam olsun?
kapanmasına az kaldı zaten onun webtekno bitirdi sdn'yi...
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kadirirdem 1 yıl
Umarım gerçekten işe yarar bir şey çıkar ortaya...
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dede17 1 yıl
Ne teknolojiymiş ben hiç bir şey anlamadım bol laf sıfı icraat olmasında
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gun 1 yıl mementopolis
Merhaba ;
Bulamadık değil bir çok kişi aldık bir çok kişi devam edemedi ayrıldı ve halen standartlarımıza uyan kişileri beklemekteyiz. Orada bir kişi alacağız yazmıyor ki ?
Son 3 senede 4'kişilik AR-GE'den 13 kişiye çıktık.
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pUnduli 1 yıl gun
Eldeki siteye bakarak aradığınız standartların çok yüksek olmaması lazım ama garip. Birde belki .NET ten vazgeçerseniz daha iyi olur.
Onun dışında ilanın sürekli olması ve bir portföy oluşturulması kadar doğal birşey yok.
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gereksiz95 1 yıl
MİTTO'yu görünce aklıma kurtlar vadisi'ndeki mito geldi vay be ne güzel diziydi eskiden.
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alemburda34 1 yıl
Desenize Dh mobil uygulamasi en sonunda bitecek
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travers 1 yıl
Bir sayfaya daha fazla reklam sigdirabilmek için mi?
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mementopolis 1 yıl
Ben haberi/duyuruyu okuriken kafamı karıştırdı. Yanlış anladıysam affola ama kısaca; Donanımhaber ( DH + ??) reklamını yapacak Mar. Universitesi'nin ? . AR-GE biraz komik kaçıyor DH için. DH hâlâ bir NET. Devloper bulamadı forumda ilan asılı duruyor.

Neyse bize sadece tebrik etmek düşer. Tebrikler DH

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