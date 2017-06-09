DonanımHaber ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği

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Uzun yıllardır kendi teknolojilerimizi kendi iç dinamiklerimiz ile geliştirmeye çalıştık ve bu alanda Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden biri olduk. Yakın süreçte hem mevcut hizmetleri daha kaliteli hale getirmek hem de yepyeni ürün ve çözümleri sizlerle buluşturmak adına yenilikçi çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz.

Bu bağlamda Tübitak destekli çeşitli projeler ve Akademik İşbirliği ile ortaya çıkacak yeni yerli teknolojileri yakın zamanda sizlere duyurmuş olacağız. Küresel ölçekteki gelişmeleri yakalamak ve dünyaya Türkiye’den çıkmış bir marka sunabilmek adına yapacağımız çalışmalarda Marmara Üniversitesi de akademik işbirliği sağlamak adına bize destek sağlayacak.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) ve Donanım Haber arasında imzalan çerçeve sözleşmesi kapsamında yürütülecek bir takım ARGE süreçleri, akademik çalışmalar ile desteklenecek, ülke özelinde de yeni bir vizyon yaratılarak dünyadaki gelişmelere paralel, yenilikçi ürünler ortaya konmaya çalışılacak. İlerleyen günlerde yepyeni ve heyecan verici gelişmeleri sizlerle paylaşmanın heyecanını taşıyoruz.