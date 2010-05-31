Donanım Haber, Computex 2010 için Tayvan'da...

Donanimhaber.com olarak geçen sene olduğu gibi bu yıl da Computex 2010 için Taipei, Tayvan'dayız. Yarın başlayacak fuar ile birlikte biz de haberlerimize ve özel yayın akışımıza hız verip, sizlere fuar alanında ulaşacak ve özel içerikler sunacağız. Ayrıca planlarımız arasında yeni bir fabrika videosu ve bazı röportajlar da olacak.

Programımız yoğun olduğu ve hafta boyunca çok sayıda toplantıya katılacağımız için Computex 2010 bizim için erken başlıyor zira bugün, Nvidia tarafından düzenlenecek basın toplantısına da katılacağız. Firma tarafından şehrin merkezine kurulan 3DVision Experience Center'da gerçekleştirilecek toplantıdaki gelişmeleri de Donanimhaber.com üzerinden takip edebileceksiniz.