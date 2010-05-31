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Donanım Haber, Computex 2010 için Tayvan'da...

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak geçen sene olduğu gibi bu yıl da Computex 2010 için Taipei, Tayvan'dayız. Yarın başlayacak fuar ile birlikte biz de haberlerimize ve özel yayın akışımıza hız verip, sizlere fuar alanında ulaşacak ve özel içerikler sunacağız. Ayrıca planlarımız arasında yeni bir fabrika videosu ve bazı röportajlar da olacak.

Programımız yoğun olduğu ve hafta boyunca çok sayıda toplantıya katılacağımız için Computex 2010 bizim için erken başlıyor zira bugün, Nvidia tarafından düzenlenecek basın toplantısına da katılacağız. Firma tarafından şehrin merkezine kurulan 3DVision Experience Center'da gerçekleştirilecek toplantıdaki gelişmeleri de Donanimhaber.com üzerinden takip edebileceksiniz.


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B.S.S. 9 yıl
Aman dikkat edin, virüs mirüs bulaştırmayın kendinize.
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Melih Vayvalak 9 yıl
Fena olmaz mı taksak yaka kartlarımızı koştursak ordan oraya :D
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Melih Vayvalak 9 yıl
Sevgili Donanım Haber ekibi,
Donanım Haber takipçisi olarak sizden bir ricam var, eminim bir çok kullanıcı da bu isteğimi desteklicektir. COMPUTEX 2011 için forumdan istekli arkadaşlara sizinle beraber katılım imkanı sunabilir misiniz? Anketle olabilir, küçük bir yarışmayla olabilir, veya katılım ücretiyle olabilir... Çok hoş bir etkinlik olacağından ve uzun yıllar da sürdürülebileceğinden eminim.
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Chris Brown 9 yıl
Mesut Çevik yarışma yapacakmısınız dedigimde en kısa zamanda yapacaz demişti 3-4 ay oldu herhalde forum aksyon istiyor bence artık , sıcaklarda bastırdı
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redline_59 9 yıl
bu formda edıtor olup form ıcın calısmak varmıs ya. mesut hocam gorsel senlık beklıyoruz :D
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DavutGENC 9 yıl
Güzel Gelişeler olacagından eminizde bakalım 3D vision hakkında acıklamar ne yönde olucak.
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acbold 9 yıl
evet şimdi computex den son bilgileri almak için.tayvan'daki editörümüz mesut çevik'e bağlanıyoruz :) ıııııııııııı
@Batuist
çok doğru söylemişsin.artık neredeyse %95 i forumların google dan haber aratıp kendi sitelerine yapıştırıyor.
DH tam bir teknoloji forumu gerçekten.yönetimi ve Bilgili üyelerin çoğunlukta olması ile diğer forumlardan açık ara önde gitmeye devam edicek gibi gözüküyor. temennimizde bu :=)
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Batuist 9 yıl
İşte DH'ı bu yüzden çok seviyorum.. teknoloji editörü olmak öyle firmların internet sitelerinden ürünlerin özelliklerini alarak haber yapmak değildir.. böyle olayları yeride takip edip bizlere ulaştırmaktır... Çok çok saolun...
umarım bizlere çok güzel gelişmeler ile dönersiniz..
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Melih Vayvalak 9 yıl
Güzel gelişmeleri dört gözle bekliyorum, tebrikler
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hikmetg 9 yıl
Sizlerle gurur duyuyorum.
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Divinity 9 yıl
Türkiyeye hiçbir zaman gelmeyen teknolojileri haber yapıp insanların "vay süpermiş" dediği yorumları okumaktan sıkıldığım başka bir yayın akışı
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KiLLeR© 9 yıl

Divinity

Türkiyeye hiçbir zaman gelmeyen teknolojileri haber yapıp insanların "vay süpermiş" dediği yorumları okumaktan sıkıldığım başka bir yayın akışı




Bu sözün üstüne söz söylenmez. Çok iyi bir tespit kesinlikle..
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