Donanım Haber, Computex 2010 için Tayvan'da...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanimhaber.com olarak geçen sene olduğu gibi bu yıl da Computex 2010 için Taipei, Tayvan'dayız. Yarın başlayacak fuar ile birlikte biz de haberlerimize ve özel yayın akışımıza hız verip, sizlere fuar alanında ulaşacak ve özel içerikler sunacağız. Ayrıca planlarımız arasında yeni bir fabrika videosu ve bazı röportajlar da olacak.
Programımız yoğun olduğu ve hafta boyunca çok sayıda toplantıya katılacağımız için Computex 2010 bizim için erken başlıyor zira bugün, Nvidia tarafından düzenlenecek basın toplantısına da katılacağız. Firma tarafından şehrin merkezine kurulan 3DVision Experience Center'da gerçekleştirilecek toplantıdaki gelişmeleri de Donanimhaber.com üzerinden takip edebileceksiniz.
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Donanım Haber takipçisi olarak sizden bir ricam var, eminim bir çok kullanıcı da bu isteğimi desteklicektir. COMPUTEX 2011 için forumdan istekli arkadaşlara sizinle beraber katılım imkanı sunabilir misiniz? Anketle olabilir, küçük bir yarışmayla olabilir, veya katılım ücretiyle olabilir... Çok hoş bir etkinlik olacağından ve uzun yıllar da sürdürülebileceğinden eminim.
@Batuist
çok doğru söylemişsin.artık neredeyse %95 i forumların google dan haber aratıp kendi sitelerine yapıştırıyor.
DH tam bir teknoloji forumu gerçekten.yönetimi ve Bilgili üyelerin çoğunlukta olması ile diğer forumlardan açık ara önde gitmeye devam edicek gibi gözüküyor. temennimizde bu :=)
umarım bizlere çok güzel gelişmeler ile dönersiniz..
Bu sözün üstüne söz söylenmez. Çok iyi bir tespit kesinlikle..