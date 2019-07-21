Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek

Birçok kişi kendince anlamlı bulduğu, görmekten hoşlandığı görselleri, vücuduna dövme olarak yaptırıyor. Yeni araştırma sayesinde kalıcı dövmeler aynı biyobelirteçler gibi çeşitli durumlarda, vücutta meydana gelen değişiklikleri haber vermek için kullanılabilecek.

Ali Kemal Yetisen



Ayrıca yine araştırmacı Ali Kemal Yetisen tarafından geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması ile hekimler dövmelerdeki değişimleri objektif bir şekilde ''okuyup'' ''değerlendirebilecekler''.

Deneylerde çeşitli türlerde boyalar kullanıldı





Elde edilen dövme normal deri PH'sinde sarı görünmekle birlikte, PH derecesi 5'ten 9'a yükseldiğinde mavi renk olarak görünüyor.

Daha sonra geliştirilen dövmeler ise özel sarı renkli boyalar kullanılarak yapıldı. Yapılan dövmelerden biri glikoz seviyesi yükseldiğinde koyu yeşile dönerken diğer dövme kanda bulunan albümin proteini normal miktarlarda olduğu sürece yeşil renge dönüştü ve bu rengi korudu.

Ayrıca Bkz.

"FDA yeni riskli kanser ilacını onayladı"

Kandaki yüksek glukoz seviyeleri diyabeti gösterirken düşük albümin seviyleri karaciğer veya böbrek yetmezliğini gösterebiliyor. Bu sebeple dövmeler bu fonksiyonların bir ön belirteci olarak kullanılabilecek gibi görünüyor.

Angewandte Chemie

https://newatlas.com/permanent-tattoos-biomarkers/60653/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

tarafından'dakikurumunda başlatılan proje ile çeşitlihastalıklardanhastalara uygulanacak kalıcı dövmeler ile. Hastanın vücudunda bulunanilehakkında bilgi sahibi olabilecek.Laboratuvar testlerinde,veyayılan çeşitli boyalar enjekte edildi, bu enjeksiyon;Deneylerde kullanılmak üzerevemaddelerinden oluşan bir karışımdan yararlanıldı.Araştırmadergisinde yayımlandı.