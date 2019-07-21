Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek

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Birçok kişi kendince anlamlı bulduğu, görmekten hoşlandığı görselleri, vücuduna dövme olarak yaptırıyor. Yeni araştırma sayesinde kalıcı dövmeler aynı biyobelirteçler gibi çeşitli durumlarda, vücutta meydana gelen değişiklikleri haber vermek için kullanılabilecek.
Ali Kemal Yetisen tarafından Almanya'daki Technical University of Munich kurumunda başlatılan proje ile çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip hastalara uygulanacak kalıcı dövmeler ile kanda bulunan çeşitli madde değişimlerinin takibinin sağlanması hedefleniyor. Hastanın vücudunda bulunan dövmenin rengi ile hekimler, hastalığın seyri hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Ayrıca yine araştırmacı Ali Kemal Yetisen tarafından geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması ile hekimler dövmelerdeki değişimleri objektif bir şekilde ''okuyup'' ''değerlendirebilecekler''.
Laboratuvar testlerinde, domuz derisinin içine epidermis tabakasına ve epidermis tabakasının altında kalan dermis tabakasına kadar yayılan çeşitli boyalar enjekte edildi, bu enjeksiyon; dövme işlemi ile aynı mantığa dayanmakta.
Deneylerde çeşitli türlerde boyalar kullanıldı
Deneylerde kullanılmak üzere metil kırmızısı, bromtimol mavisi ve fenolftalein maddelerinden oluşan bir karışımdan yararlanıldı. Elde edilen dövme normal deri PH'sinde sarı görünmekle birlikte, PH derecesi 5'ten 9'a yükseldiğinde mavi renk olarak görünüyor.
Daha sonra geliştirilen dövmeler ise özel sarı renkli boyalar kullanılarak yapıldı. Yapılan dövmelerden biri glikoz seviyesi yükseldiğinde koyu yeşile dönerken diğer dövme kanda bulunan albümin proteini normal miktarlarda olduğu sürece yeşil renge dönüştü ve bu rengi korudu.
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Kandaki yüksek glukoz seviyeleri diyabeti gösterirken düşük albümin seviyleri karaciğer veya böbrek yetmezliğini gösterebiliyor. Bu sebeple dövmeler bu fonksiyonların bir ön belirteci olarak kullanılabilecek gibi görünüyor.Araştırma Angewandte Chemie dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/permanent-tattoos-biomarkers/60653/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle