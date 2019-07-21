Kim Nerede? 173 Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals... 157 Netflix bir gecede tam 17 milyar dolar kaybetti 54 İstanbul’un trafik sorunu hem cebimizi yakıyor hem de hayatımızı kısıtlıyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 47 kişi burada

Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek

Ali Kemal Yetisen tarafından Technical University of Munich kurumunda başlatılan proje ile vücuttaki çeşitli değişiklikleri önceden haber verebilecek ''biyobelirteç dövmeler'' geliştirildi.
10 dk.
16
47
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birçok kişi kendince anlamlı bulduğu, görmekten hoşlandığı görselleri, vücuduna dövme olarak yaptırıyor. Yeni araştırma sayesinde kalıcı dövmeler aynı biyobelirteçler gibi çeşitli durumlarda, vücutta meydana gelen değişiklikleri haber vermek için kullanılabilecek.
Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek

Ali Kemal Yetisen tarafından Almanya'daki Technical University of Munich kurumunda başlatılan proje ile çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip hastalara uygulanacak kalıcı dövmeler ile kanda bulunan çeşitli madde değişimlerinin takibinin sağlanması hedefleniyor. Hastanın vücudunda bulunan dövmenin rengi ile hekimler, hastalığın seyri hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Ayrıca yine araştırmacı Ali Kemal Yetisen tarafından geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması ile hekimler dövmelerdeki değişimleri objektif bir şekilde ''okuyup'' ''değerlendirebilecekler''.

Laboratuvar testlerinde, domuz derisinin içine epidermis tabakasına ve epidermis tabakasının altında kalan dermis tabakasına kadar yayılan çeşitli boyalar enjekte edildi, bu enjeksiyon; dövme işlemi ile aynı mantığa dayanmakta.

Deneylerde çeşitli türlerde boyalar kullanıldı

Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek
 

 

Deneylerde kullanılmak üzere metil kırmızısı, bromtimol mavisi ve fenolftalein maddelerinden oluşan bir karışımdan yararlanıldı. Elde edilen dövme normal deri PH'sinde sarı görünmekle birlikte, PH derecesi 5'ten 9'a yükseldiğinde mavi renk olarak görünüyor.

Daha sonra geliştirilen dövmeler ise özel sarı renkli boyalar kullanılarak yapıldı. Yapılan dövmelerden biri glikoz seviyesi yükseldiğinde koyu yeşile dönerken diğer dövme kanda bulunan albümin proteini normal miktarlarda olduğu sürece yeşil renge dönüştü ve bu rengi korudu.

Ayrıca Bkz. "FDA yeni riskli kanser ilacını onayladı"

Kandaki yüksek glukoz seviyeleri diyabeti gösterirken düşük albümin seviyleri karaciğer veya böbrek yetmezliğini gösterebiliyor. Bu sebeple dövmeler bu fonksiyonların bir ön belirteci olarak kullanılabilecek gibi görünüyor.
Araştırma Angewandte Chemie dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/permanent-tattoos-biomarkers/60653/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek Sonraki LG, 2019 iPhone modellerinin OLED tedarikçileri arasına girdi 1 sa. İlaçlar 3D yazıcı ile tek bir kapsülde üretilecek 2 sa. Resident Evil 6'nın Switch versiyonundan 5 dakikalık oynanış videosu yayınlandı 2 sa. Apple Card, ABD'nin ardından ilk olarak Kanada'da kullanıma sunulacak 3 sa. Avengers: Endgame, Avatar'ı geçerek tarihin en büyük filmi oldu 3 sa. Xiaomi Mi Mix 4'ü bekleyenlere üzücü haber 4 sa. İstanbul’un trafik sorunu hem cebimizi yakıyor hem de hayatımızı kısıtlıyor 4 sa. FaceApp şikayetleri bitmiyor 5 sa. Çocukların gizliliğini ihlal ettiği için YouTube’a tazminat cezası 6 sa. Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu 6 sa. Netflix bir gecede tam 17 milyar dolar kaybetti 7 sa. Instagram kapatacağı hesapları uyaracak 8 sa. Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals... 8 sa. Çin'in uzay istasyonu Tiangong 2, Dünya'ya düştü 9 sa. Vivo iQOO Neo'nun 4 GB RAM'li versiyonu ortaya çıktı 17 sa. Star Trek: Picard dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 18 sa. Dr. Manhattan geri dönüyor! Watchmen dizisinin uzun fragmanı paylaşıldı 18 sa. Breakthrough, uzaylılardan gelebilecek ultra hıza sahip lazer atımının peşinde 22 sa. Samsung Galaxy Fold, endüstri uzmanlarının dayanıklılık testinden geçti 23 sa. Huawei: HongMeng işletim sistemi akıllı telefonlar için değil Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go mo...
DonanımHaber
GM 9 Pro Android Q ile karşınızda
DonanımHaber
FIFA 20'nin Yeni Fragmanında Oynanış İyileştirmeleri Tanıtılıyor
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor çok yakında Türkiye'de
DonanımHaber
sol şeridi ihlal edenleri makaslama cezası
DH Forum
Dragon Ball Xenoverse 2'nin Oynaması Ücretsiz Versiyonu Ninten...
Bölüm Sonu Canavarı
Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim