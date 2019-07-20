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FDA yeni riskli kanser ilacını onayladı

FDA, ''selinexor'' adlı kanser ilacına onay verdi. Selinexor diğer kanser ilaçlarından tamamıyla farklı bir mekanizma ile çalışmakla birlikte ilaç; sadece tedaviye yanıtsız kişilerde kullanılacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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The US Food and Drug Administration ( FDA ) kurumu hızlı bir şekilde ''selinexor'' adlı yeni kanser ilacına onay verdi. Yeni ilaç piyasada ''Xpovio'' müstahzar adıyla bulunuyor ve denenen tedavi yöntemlerinden sonuç alamamış, tedaviye dirençli multipl myelom hastalarını başarılı bir şekilde tedavi ediyor lakin ilaç denemeleri daha çok erken safhada olduğu için ilaç konusunda tedbirli davranmak gerekiyor.

Selinexor adlı yeni ilaç diğer kanser ilaçlarından tamamıyla farklı bir mekanizma ile çalışıyor. Selektif transport inhibitörü olarak görev yapan yeni ilaç; hücrenin içerisine girdiğinde hücrenin; moleküllerin hücre içerisine ve dışarısına taşınmasında görev alan mekanizmayı hedef alıyor ve yeni ilaç ile; kanser hücrelerinin büyümesi için hücrenin dışarısına atmak zorunda olduğu XPO1 adlı protein dışarı atılamıyor, bu sebeple de bu aşamanın blokajı ile kanser hücreleri daha kolay bir şekilde yok ediliyor.

Yeni ilaç deneme aşamalarını geçti


Yeni ilaç, Faz 2 denemelerini geçerek, yaygın bir kan kanseri şekli olan multipl miyelom tanısı alan hastaların 4'te 1'inde başarı gösterdi. Tedavi alan hastalar haftada 2 defa 80 mg selinexor ile 20 mg dexamethasone tabletleri aldı. Deney için kullanılan hastaların daha önceden birçok kez kanser tedavisi aldığı, lakin kanseri yenmeyi başaramadıkları bildirildi. Yeni ilaç şu an için; farklı bir mekanizma kullanarak başarılı tedavi sağlayacak gibi görünüyor.

Araştırmalar sonucunda FDA, selinexor adlı ilacı multipl myelom hastalarında denenmek üzere onayladı ancak yeni ilaç sadece daha önceden farklı tedavi yöntemlerini denemiş lakin başarılı olamamış hastalar üzerinde kullanılabilecek. Yeni ilaç riskli olmanın yanı sıra protein taşıma mekanizmasına zarar vererek sağlıklı hücreleri de etkiliyor bu da çeşitli komplikasyonları takriben kan plateletlerinde, kırmızı ve beyaz kan hücre serilerinde azalışa sebebiyet veriyor.

İlaç sadece tedaviye yanıtsız hasta gruplarında kullanılacak


Faz 2 çalışmalarını yöneten isim Profesör Dan Vogl yeni ilacı hasta olarak almanın veya hekim olarak reçetelemenin hiç de kolay olmadığını belirtmekle birlikte yan etkiler konusundaki endişelerin gerçek olduğunu da dile getiriyor. Bu sebeple yeni ilacın sadece diğer tedavi yöntemleri başarısız olmuş hastalar üzerinde kullanılacağının da altını çiziyor.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre kahve tüketimi ile kanser riski arasında bir ilişki bulunmuyor"

Selinexor şu anda ilacın Faz 3 denemelerinde test edilmekte.


https://newatlas.com/selinexor-new-cancer-drug-fda/60659/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mogolo 1 sa.
hücre içine girmesi büyük başarı
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Ahmet DOĞAN 2 sa.
Aklıma 28 Gün Sonra ve 28 Hafta Sonra Geldi Nedense...
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