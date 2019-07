FDA yeni riskli kanser ilacını onayladı

The US Food and Drug Administration ( FDA ) kurumu hızlı bir şekilde ''selinexor'' adlı yeni kanser ilacına onay verdi. Yeni ilaç piyasada ''Xpovio'' müstahzar adıyla bulunuyor ve denenen tedavi yöntemlerinden sonuç alamamış, tedaviye dirençli multipl myelom hastalarını başarılı bir şekilde tedavi ediyor lakin ilaç denemeleri daha çok erken safhada olduğu için ilaç konusunda tedbirli davranmak gerekiyor.

. Selektif transport inhibitörü olarak görev yapan yeni ilaç; hücrenin içerisine girdiğinde hücrenin; moleküllerin hücre içerisine ve dışarısına taşınmasında görev alan mekanizmayı hedef alıyor ve yeni ilaç ile; kanser hücrelerinin büyümesi için hücrenin dışarısına atmak zorunda olduğu XPO1 adlı protein dışarı atılamıyor, bu sebeple de bu aşamanın blokajı ile kanser hücreleri daha kolay bir şekilde yok ediliyor.

Yeni ilaç deneme aşamalarını geçti

Yeni ilaç şu an için; farklı bir mekanizma kullanarak başarılı tedavi sağlayacak gibi görünüyor.

Araştırmalar sonucunda FDA, selinexor adlı ilacı multipl myelom hastalarında denenmek üzere onayladı ancak yeni ilaç sadece daha önceden farklı tedavi yöntemlerini denemiş lakin başarılı olamamış hastalar üzerinde kullanılabilecek

İlaç sadece tedaviye yanıtsız hasta gruplarında kullanılacak

Faz 2 çalışmalarını yöneten isim Profesör Dan Vogl yeni ilacı hasta olarak almanın veya hekim olarak reçetelemenin hiç de kolay olmadığını belirtmekle birlikte yan etkiler konusundaki endişelerin gerçek olduğunu da dile getiriyor. Bu sebeple yeni ilacın sadece diğer tedavi yöntemleri başarısız olmuş hastalar üzerinde kullanılacağının da altını çiziyor

