Doxie One mobil tarayıcı satışa sunuldu

İletişim aygıtlarından sonra taşınabilir formda karşımıza çıkmaya başlayan diğer bir ürün grubu da tarayıcılar. Taşınabilir olmasının yanında mobil cihazlara veri aktarımı konusunda da önemli yenilikler sunan pek çok model karşımıza çıkıyor. Doxie One bunlardan birisi.



Bir havlu kağıt boyutunda olan Doxie One, A4 boyutlarında tarama yaparken, güç kablosunu ve SD kartını takarak hazır hale getirebiliyorsunuz. PC, Mac ve iPad uygulamalarıyla taradığınız belgeleri PDF'e dönüştürebilir, paylaşabilir ve bulut alanına yükleyebilirsiniz.



Ek satılan bir kablo ile Lightning veya 30 pin bağlantısı yaparak iPad tabletinize de dokümanları aktarabilir, uygulama ile paylaşabilir, iCloud'a yedekleyebilir veya kamera rulosuna kaydedebilirsiniz. Hareket halindeyken çalışmak için harici bir batarya almanız gerekiyor.



Doxio One Kasım ayı sonunda 149$ fiyat etiketiyle global olarak satışa sunulacak.





http://www.getdoxie.com/product/one/