Dr. Martens, piyasadaki 50. yılı şerefine özel "bot" tasarımlı USB bellekler hazırlattı

Dr. Martens isimli bot üreticisi 50. yılını doldurması nedeniyle farklı müşterilerine farklı bir ürün hazırladı. Bot ve çizme pazarında tanınan bir firma olan Dr. Martens, piyasadaki 50. yıllarının şerefine, Dr. Martens USB Boot adını verdikleri USB bellekleri satışa sundu. Dr. Martens firmasının tasarımlarını andıran USB bellek 2 inç uzunluğa sahip. Depolama alanının 2 GB olarak belirlendiği USB bellekler 25$'lık fiyat etiketiyle Dr. Martens mağazalarında satışa sunuldu.

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