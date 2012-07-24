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Droid X360 Android'li taşınabilir oyun konsolu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
23
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli oyun konsollarının trendi her geçen gün yükseliyor. OUYA projesinin hızlandırdığı trende Çinli üreticilerin katılımı hız kesmiyor.

Shenzhen Xunlon firması tarafından üretilen Droid X360, 5 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte kapasitif bir ekran kullanıyor. 1.5GHz hızında çalışan işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Android 4.0.4 işletim sistemi, WiFi, HDMI çıkışı, miniUSB, 2MP arka kamera, 2800mAh batarya, arka dokunmatik panel şeklinde özellikler mevcut.

Cihaz içerisinde Nintendo 64 3D, Sony PS1, Nintendo GBA, Nintendo, GBC, FC ( NES ), SFC (SNES), Sega MD, Sega GAMEGEAR emülatörleri de yüklü olarak geliyor.

Çin'de satışa çıkacak cihazın fiyatı henüz belli değil.

http://shanzhaiben.com/71/n-6171.html Yorum Yaz
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sarjaleti 7 yıl en beğenilen
Tasarımlar da biraz özgün olsa güzel şeyler ortaya koyabilirler ama bir vazgeçmediler şu taklik işinden.
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fnldstntn 7 yıl
Çakma Ps Vita...
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X-FI 7 yıl
hahah :D Le-Vita
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DH Misafiri 7 yıl
512 ram var adam gibi oyun çıksa tutulur :D
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Sistemin Kurbanlarıyız 7 yıl
Taklit de olsa fena değil gibi duruyor. Tabi malzeme kalitesini de merak etmiyor değilim.
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alito 7 yıl
TR'ye gelse, VITA'nın oyununa ve hafıza kartına yüzlerce lira para bayılmaktansa bunu alır vakit geçirirdik. üstelik fiyatıda çok uygun olurdu
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darkcald 7 yıl
mame emusu yeter
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MERCURY2000 7 yıl
Bu bildigin ps vita. Adamlarda tasarımda esinlenmemiş Sony logosunu kaldırmış droid x360 yazmış. Hatta xbox 360 yazacaklarmış.
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Mr.Legend 7 yıl
Bu cinlilerden bir halt olmaz. Her şeyi taklit kafaları basmiyor galiba özgün ürünler yapmaya.
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wustti 7 yıl
içerik açısından vita ya 10 çeker:) güzel oyunlar da var emulatör deyip geçmeyin hala bi contra, bare knuckle oynanır adam gibi optimize ettilerse görüntüde pikselleşme olmuyorsa. harbiden vitaya 10 çeker:)
1 Yanıt Yanıtla +1
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vitor reis 7 yıl wustti
wustti
içerik açısından vita ya 10 çeker:) güzel oyunlar da var emulatör deyip geçmeyin hala bi contra, bare knuckle oynanır adam gibi optimize ettilerse görüntüde pikselleşme olmuyorsa. harbiden vitaya 10 çeker:)

Adam android fanligindan olucek
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avatar78 7 yıl
Lé Vita
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lj94 7 yıl
jovanovic
SONY dava açsın.

Sony uğraşmaz bunlarla :D
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mooderator 7 yıl
burda cihazın bir incelemesi var youtube.com/...
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