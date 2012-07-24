Droid X360 Android'li taşınabilir oyun konsolu

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Android işletim sistemli oyun konsollarının trendi her geçen gün yükseliyor. OUYA projesinin hızlandırdığı trende Çinli üreticilerin katılımı hız kesmiyor.
Shenzhen Xunlon firması tarafından üretilen Droid X360, 5 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte kapasitif bir ekran kullanıyor. 1.5GHz hızında çalışan işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Android 4.0.4 işletim sistemi, WiFi, HDMI çıkışı, miniUSB, 2MP arka kamera, 2800mAh batarya, arka dokunmatik panel şeklinde özellikler mevcut.
Cihaz içerisinde Nintendo 64 3D, Sony PS1, Nintendo GBA, Nintendo, GBC, FC ( NES ), SFC (SNES), Sega MD, Sega GAMEGEAR emülatörleri de yüklü olarak geliyor.
Çin'de satışa çıkacak cihazın fiyatı henüz belli değil.
http://shanzhaiben.com/71/n-6171.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam android fanligindan olucek
Sony uğraşmaz bunlarla :D
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