    Yeni nesil Xbox yakında geliyor: PC ve konsol birleşimi olacak

    Yeni nesil Xbox, Windows PC deneyimiyle konsol kullanımını birleştirecek. Kullanıcılar Steam, Epic Games ve Xbox kütüphanesine tek cihazdan erişebilecek. Online ücret ise kalkıyor.

    Yeni nesil Xbox yakında geliyor: PC ve konsol birleşimi olacak Tam Boyutta Gör
    Mevcut nesil Xbox ve PlayStation 5, bildiğiniz gibi artık beş yıldan daha eski ve yeni nesil modeller için geri sayım resmen başladı. Windows Central tarafından paylaşılan son rapora göre, "gelecek nesil Xbox", klasik konsol deneyimini Windows tabanlı bir PC yapısıyla birleştirecek. Bu sayede kullanıcılar, hem konsol arayüzünün kolaylığını hem de PC'nin esnekliğini tek bir cihazda bulabilecek.

    PC ve konsol birleşimi olacak

    Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer ve Xbox Başkanı Sarah Bond'un açıklamaları, yeni Xbox'ın oyun kütüphanelerini bağımsız hâle getireceğini gösteriyor. Raporlara göre yeni konsol, "koleksiyonlu bir Windows oyun PC'si" olacak. Böylece kullanıcılar, Xbox arayüzü üzerinden hem Steam, Epic Games Store, GOG ve Battle.net oyunlarına, hem de Xbox Series X/S, Xbox 360 ve orijinal Xbox kütüphanelerine doğrudan erişebilecek. Tüm bu içerik, tek bir ekosistem altında birleşecek.

    Yeni nesil Xbox'ın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise çevrimiçi çok oyunculu ücretinin kaldırılması olacak. Xbox Live Gold ve Game Pass abonelik yapısının yeniden düzenleneceği, çevrimiçi oyun deneyiminin tıpkı PC'de olduğu gibi tamamen ücretsiz hâle geleceği belirtiliyor. Buna ek olarak, yeni konsolun Game Pass sisteminde de köklü değişiklikler yapması bekleniyor.

    Henüz detaylar paylaşılmasa da, abonelik katmanlarının hem PC hem konsol oyuncularını kapsayacak şekilde yeniden tasarlandığı belirtiliyor. Windows Central'a göre, bu vizyon Microsoft'un konsol tarihindeki en radikal dönüşümlerinden biri konumunda. Kısaca Microsoft'un hedefi, "tek bir cihaz üzerinden tüm oyun platformlarına erişim" kavramını gerçeğe dönüştürmek.

    Henüz çıkış tarihi kesinleşmedi, ancak kaynaklara göre yeni nesil Xbox'un 2027 civarında tanıtılması bekleniyor. Sony ise aynı dönemde PS6 ve yeni taşınabilir PlayStation cihazlarını tanıtmış olacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

