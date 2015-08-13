Dropbox, Chrome tarayıcısı için USB güvenlik anahtarı desteği sunmaya başladı

İnternet kullanıcılarının kişisel bilgilerini güvenli olarak saklayabilmesi önem taşıyor ve izinsiz girişlerin önüne geçilmesi açısından pek çok çözüm geliştirildi. İki aşamalı giriş, SMS veya üçüncü taraf uygulamalardan gelen kodlar yanında USB anahtarı (Universal 2nd Factor veya U2F) şeklinde de bir yöntem mevcut.





Sadece atandığı web siteleri ve tarayıcılar ile çalışan USB anahtarı, şifre istendiğinde USB portuna takılıyor ve cihaz şifresini girdikten sonra içeriğindeki kodlamaları karşı taraf ile uyumunu kontrol ederek onay veriyor.





Google'ın Chrome tarayıcısı üzerinde pek çok hizmeti için kullanım imkanı getirdiği USB anahtarları artık Dropbox için de çalışacak. Chrome tarayıcısı üzerinde Dropbox kullanırken, güvenlik sekmesine giderek güvenlik anahtarı ekleme işleminden sonra USB anahtarınızı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanıcının cihaz şifresi internete sızdırılmış olsa bile USB anahtarı yanında olduğu için kullanılması mümkün olmuyor.

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/08/u2f-security-keys/