Dropbox, GoogleDrive ve Evernote temelli iOS uygulaması Octonius, 2.0 versiyonuyla etkili çalışmaya başladı

iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için bir süredir markette bulunan ve denemeleri yapılan Octonius, yayılanan 2.0 versiyonuyla artık çok daha etikili bir şekilde çalışmaya başladı.

Dropbox, GoogleDrive ve Evernote temelli bir kullanım yapısı sunan Octonius, temel görevi olarak bu servislerin yönetilmesine imkan veriyor. Destek verdiği işletim sistemine uygun bir arayüz tasarımıyla gelen Octonius, Dropbox, GoogleDrive ve Evernote üzerinde yer alan dosyaları / dokumanları doğru şekilde gruplandırabiliyor, mevcut içerikler arasında ayrıntılı şekilde arama yapabiliyor, ortak dosyalarda başkaları tarafından yapılan değişiklikleri gösterebiliyor ve belirlenen içerikleri diğer bulut servisler ile paylaşabiliyor. Aynı zamanda farklı hatırlatma göreleri de atayabilen Octonius, kişilere toplu bir yönetim sürei sağlıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Octonius uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2014/01/28/octonius-evernote-dropbox-google-drive/#!tNPmV