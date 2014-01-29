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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox, GoogleDrive ve Evernote temelli iOS uygulaması Octonius, 2.0 versiyonuyla etkili çalışmaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox, GoogleDrive ve Evernote temelli iOS uygulaması Octonius, 2.0 versiyonuyla etkili çalışmaya başladı
iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için bir süredir markette bulunan ve denemeleri yapılan Octonius, yayılanan 2.0 versiyonuyla artık çok daha etikili bir şekilde çalışmaya başladı.
Dropbox, GoogleDrive ve Evernote temelli bir kullanım yapısı sunan Octonius, temel görevi olarak bu servislerin yönetilmesine imkan veriyor. Destek verdiği işletim sistemine uygun bir arayüz tasarımıyla gelen Octonius, Dropbox, GoogleDrive ve Evernote üzerinde yer alan dosyaları / dokumanları doğru şekilde gruplandırabiliyor, mevcut içerikler arasında ayrıntılı şekilde arama yapabiliyor, ortak dosyalarda başkaları tarafından yapılan değişiklikleri gösterebiliyor ve belirlenen içerikleri diğer bulut servisler ile paylaşabiliyor. Aynı zamanda farklı hatırlatma göreleri de atayabilen Octonius, kişilere toplu bir yönetim sürei sağlıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Octonius uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2014/01/28/octonius-evernote-dropbox-google-drive/#!tNPmV Yorum Yaz
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doctor5945 5 yıl
Deneyelim bakalım
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ppemo 5 yıl
merhaba;


Evernote da bilgisayardaki masaüstü programla telefonum arasında senkronizasyon sorunu var .Sorun bilgisayarda kullandığım programda.Senkronizasyon yapilırken

^^ senkronizasyon başarısız^^
^^senkronizasyon istemcisi tarafandında beklenmeyen davranış nedeniyle başarısız oldu^^

uyarısı veriyor .

virüs programını kapattım güvenlik duvarını kaldırdım programı bir kaç kez kaldırıp yukledim cozum olmadı kullandığım Evernote masa üstü sürümü 5.1.2.(2387) yani güncel

Bu sorunu yaşayan yada cozumunu bilen var ise cevap verirse sevinirim teşekkürler.
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