Dropbox Transfer kapalı beta sürecine başladı

Bulut depolama platformlarının önemli isimlerinden Dropbox, etkileşimi arttırmak ve platforma üye olmayanların ilgisini çekebilmek adına Dropbox Transfer adında yeni bir özelliği kapalı beta sürecine soktu.

Dropbox Transfer nedir?

Dropbox hali hazırda platforma üye olmayanlara da dosya paylaşma imkânı sunuyordu. Dropbox kullanıcıları üye olmayan kişilere de dosyalarını paylaşıma açıp indirmesine olanak tanıyordu. Bununla birlikte bu özellikte eğer dosya düzenlenirse veya silinirse karşı tarafta da aynısı oluyordu.

Dropbox Transfer ise daha çok WeTransfer tarzında bir gönderim sunuyor. Özellik paylaşılan dosyanın bir kopyasını oluşturarak karşıya gönderiyor. Böylece değiştiği veya kaldırıldığı zaman dahi karşı taraf orijinal haline ulaşabiliyor.

Dropbox Transfer özelliğinin tek seferde 100GB kapasiteye kadar dosya gönderebilme imkânı sunduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte sadece ücretli üyelere özel mi yoksa ücretsiz üyeler de bu kapasiteye erişebilecek mi bilgi verilmemiş.



