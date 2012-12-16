Dropbox, çevrimiçi müzik firması Audiogalaxy'yi satın aldı







Bulut depolama hizmeti veren küçük bir girişim olarak faaliyetine başlayan Dropbox, şirket satın almalara başladı.



Dropbox tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi müzik hizmeti veren Audiogalaxy firmasının satın alındığı belirtildi. Audiogalaxy 2002 yılında bir dosya değişim platformu olarak yayına başladıktan sonra popülerliğini kaybetti ve bir süre kapalı kaldı. Yakın zamanda çevrimiçi müzik hizmeti olarak tekrar faaliyete geçti.



Uygulama kendi müziklerinizi yükledikten sonra veritabanındaki benzer müzikleri bularak toplu olarak dinleme imkanı sunuyor.



Bu hamle sonrası Dropbox'ın bir çevrimiçi müzik hizmeti başlatmak istediği iddiaları yapılmaya başladı. Hali hazırda kullanıcıların depoladığı müzik dosyalarını platform üzerinden dinleyebilmeleri mümkün. Dropbox bu hamleyle Spotify, Rdio gibi devlerle rekabete girmiş olacak. Dropbox gelecek planları ile ilgili bir açıklama yapmadı.





http://www.androidauthority.com/dropbox-acquires-audiogalaxy-140450/