Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox, çevrimiçi müzik firması Audiogalaxy'yi satın aldı

6 yıl
297
1
3
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Bulut depolama hizmeti veren küçük bir girişim olarak faaliyetine başlayan Dropbox, şirket satın almalara başladı.

Dropbox tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi müzik hizmeti veren Audiogalaxy firmasının satın alındığı belirtildi. Audiogalaxy 2002 yılında bir dosya değişim platformu olarak yayına başladıktan sonra popülerliğini kaybetti ve bir süre kapalı kaldı. Yakın zamanda çevrimiçi müzik hizmeti olarak tekrar faaliyete geçti.

Uygulama kendi müziklerinizi yükledikten sonra veritabanındaki benzer müzikleri bularak toplu olarak dinleme imkanı sunuyor.

Bu hamle sonrası Dropbox'ın bir çevrimiçi müzik hizmeti başlatmak istediği iddiaları yapılmaya başladı. Hali hazırda kullanıcıların depoladığı müzik dosyalarını platform üzerinden dinleyebilmeleri mümkün. Dropbox bu hamleyle Spotify, Rdio gibi devlerle rekabete girmiş olacak. Dropbox gelecek planları ile ilgili bir açıklama yapmadı.


http://www.androidauthority.com/dropbox-acquires-audiogalaxy-140450/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yildiray35 6 yıl
İnternetin ilk senelerinde müzik paylaşımın atası napster idi. napster metallica'nın davalarıyla başlayan süreçte yasal olarak kapanınca Audiogalaxy paylaşım programı popüler olmuştu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 6 yıl yildiray35
yildiray35

İnternetin ilk senelerinde müzik paylaşımın atası napster idi. napster metallica'nın davalarıyla başlayan süreçte yasal olarak kapanınca Audiogalaxy paylaşım programı popüler olmuştu.

Aynen Yıldıray hocam.

Ayrıca şimdiye dek gördüğüm en sıkı arşive sahipti.

Yalnız Napster'dan önce bir tane site daha vardı onun adını bir türlü hatırlayamadım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Seagate GoFlex Satellite video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 34. Bölüm "Mobil dünyada hayatınızı değiştirecek ne var burada" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim