Dropbox, doküman düzenleme desteğini bütün kurumsal müşterilerine sundu

En çok kullanılan bulut depolama girişimlerinden Dropbox, kendi içerisinde sunduğu döküman düzenleme desteğini bütün kurumsal müşterilerine açtı.

İlk olarak geçtiğimiz yılın sonunda ortaya çıkan ve Dropbox Badge adıyla isimlendirilen bu özellik, temel olarak kişilerin Microsoft Office dökümanlarını direkt olarak Dropbox içerisinde düzenlemesine, güncellemesine ve paylaşmasına imkan tanıyor. Şimdiye kadar 13,000'den fazla şirket tarafında test edilen ve artık tüm kurumsal Dropbox kullanıcıları için aktif hale getirilen Badge, belirtildiği kadarıyla çok ciddi zaman kazancı sağlayabiliyor ve yeni eklenen yorum sistemiyle artık alakalı dosyaların yorumlarını bir arada tutarak genel verimliliği arttırabiliyor.

Dropbox Badge'nin şuan için tarayıcı ya da iOS uygulaması üzerinden açılan dokümanlarda kullanılabildiği, Android desteğinin ise yolda olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/03/17/dropbox-expands-in-app-office-document-editing-to-all-business-customers-launches-commenting-system/