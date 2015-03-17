Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox, doküman düzenleme desteğini bütün kurumsal müşterilerine sundu

4 yıl
1,1b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dropbox, doküman düzenleme desteğini bütün kurumsal müşterilerine sundu
 
En çok kullanılan bulut depolama girişimlerinden Dropbox, kendi içerisinde sunduğu döküman düzenleme desteğini bütün kurumsal müşterilerine açtı.
İlk olarak geçtiğimiz yılın sonunda ortaya çıkan ve Dropbox Badge adıyla isimlendirilen bu özellik, temel olarak kişilerin Microsoft Office dökümanlarını direkt olarak Dropbox içerisinde düzenlemesine, güncellemesine ve paylaşmasına imkan tanıyor. Şimdiye kadar 13,000'den fazla şirket tarafında test edilen ve artık tüm kurumsal Dropbox kullanıcıları için aktif hale getirilen Badge, belirtildiği kadarıyla çok ciddi zaman kazancı sağlayabiliyor ve yeni eklenen yorum sistemiyle artık alakalı dosyaların yorumlarını bir arada tutarak genel verimliliği arttırabiliyor.
Dropbox Badge'nin şuan için tarayıcı ya da iOS uygulaması üzerinden açılan dokümanlarda kullanılabildiği, Android desteğinin ise yolda olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/03/17/dropbox-expands-in-app-office-document-editing-to-all-business-customers-launches-commenting-system/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Jabra Move Wireless 4 yıl App Koydum, Sigortam Cepte! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim