Dropbox güncellendi; bilgisayarınızdan daha hızlı paylaşım yapın

Bulut servislerini arasında en çok tercih edilen olan Dropbox'ın masaüstü uygulamasının yeni sürümü yayınlandı.

Harici ekran kartının kullanıldığı Mac'lerde karşılaşılan sorun gibi bir önceki sürümdeki sorunları gideren ve çeşitli iyileştirmelerle gelen Dropbox 2.0'ın sunduğu en önemli yenilik ise yeni menü arayüzü. Bu yeni arayüz sayesinde kullanıcılar kendileriyle yapılan paylaşımlar hakkında anında bildirim alıp bu paylaşımları direk aynı arayüz üzerinden kabul edip reddedilmekte. Ayrıca üzerinde değişiklik yapılan son dosyaların da aynı menü altından bir tıkla paylaşılabilmesine imkan verilmiş.

Diğer taraftan iOS ve Android uygulamaları da yakın zamanda yayınlanacak güncelleme ile sonrasında paylaşılan dosyalarla ilgili bildirim alabilecekler.

Aşağıdaki bağlantılardan Dropbox 2.0'ı indirebilirsiniz:

Windows

Mac OS X