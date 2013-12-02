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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox istemcileri Unbound HD ve Unbound indirimde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
278
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox istemcileri Unbound HD ve Unbound indirimde
Pixite adlı geliştiricinin iPhone ve iPod Touch uyumlu Dropbox istemcisi Unbound ile iPad uyumlu versiyonu Unbound HD indirime girdi.
Popüler bulut depolama servisi Dropbox için hazırlanan uygulamalardan Unbound ve Unbound HD, kişilerin servis üzerine fotoğraf ve video yüklemesine, bu içeriklerin düzenlenmesine, albümler oluşturmasına ve farklı ortamlara paylaşmasına (AirPlay, AirPrint, e-posta) imkan tanıyor. Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine uygun tasarımsal bir çizgiyle gelen uygulama, ayrıca fotoğrafların ayrıntılarını (Meta data) gösterebiliyor, başlık desteği veriyor, fotoğrafları tarihe göre sıralayabiliyor, video yükleme ve oynatma yapabiliyor ve son olarak Facebook ve Twitter ile paylaşım yapabiliyor.
5,49 TL yerine artık 1,79 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Unbound uygulamasının iPad sürümüne buradan, iPhone ve iPod Touch sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id586086921?mt=8 Yorum Yaz
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