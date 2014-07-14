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Dropbox, streaming sync özelliğiyle büyük boyutlu dosyaların senkronizasyon süresini hızlandırıyor

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox, streaming sync özelliğiyle büyük boyutlu dosyaların senkronizasyon süresini hızlandırıyor
Son dönemin en popüler bulut depolama servislerinden Dropbox, "streaming sync" adını verdiği yeni özelliğiyle büyük boyutlu dosyaların senkronizasyon süresini ciddi oranda arttırdığını duyurdu.
Masaüstü istemcisinin son sürümü kapsamında gelen streaming sync özelliği, temel olarak senkronizasyon işleminin farklı aşamaları ile akış verilerini üst üst koyarak çalışıyor ve böylece eskiye oranla 2 kata varan performans artışı sağlanabiliyor. Daha önce karşıya yükleme işlemi bitmeden başka istemcilere indirme izni vermeyen servis, streaming sync özelliğiyle ise 16MB üstü bütün dosyalarda kişilere zaman kazandıyabiliyor. Yeni masaüstü istemcisi aynı zamanda dört yeni dil seçeneğine kavuşuyor ve kaydırılabilir bildirim merkeziyle toplu bir kullanım yapısı ortaya koyuyor.
Konu hakkında Dropbox tarafında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
 

https://blog.dropbox.com/2014/07/introducing-streaming-sync-supercharged-sync-for-large-files/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
foz54 4 yıl
Max 100 KB/s yükleme hızıyla ADSL kullanırken yükleme yapmak işkence :/
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Dehşetengiz 4 yıl
upload hızımla çok zor ya
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shadowtr 4 yıl
Senkronizasyon süresini arttırmak yerine azaltmışlar gibi görünüyor.
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