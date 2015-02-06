Dropbox'un yeni butonu ile masaüstü yazılımları tarayıcı üzerinden başlatılabiliyor

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, sürekli olarak gelişerek daha kullanıcı dostu bir yapıya bürünüyor. Servis kazandığı en yeni özelliğiyle ise masaüstü yazılımlarını tarayıcı üzerinden başlatabiliyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde herkesin kullanımına açılacak olan bu yeni özellik sayesinde servisin tarayıcı üzerinden ulaşılan sürümündeki örneğin Word dosyaları (Sistemdeki Dropbox dosyasında da yer alanlar) direkt olarak sistemde yüklü Microsoft Word ile açılabilecek ve yapılan değişiklikler anlık olarak senkronize edilecek. Bu sayede özellikle ortak çalışma dosyaları temelinde yapılan belge düzenlemelerinde büyük bir kolaylık sağlanmış olacak.

Dropbox'un konu hakkında hazırladığı sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://venturebeat.com/2015/02/05/dropboxs-new-open-button-launches-desktop-applications-right-from-the-web/