Ducati ve Dainese'nin geliştirdiği yeni motosiklet ceketi, dahili hava yastığıyla üst düzey koruma vaat ediyor

Genel yapıları nedeniyle motosiklet modelleri oldukça tehlikeli araçlar arasında yer alıyor ve hazırlanan birçok özel koruma kıyafetine rağmen yine de birçok ölümcül kaza meydana gelebiliyor. Bu durumun değişmesi için yolan çıkan motosiklet üreticisi Ducati ve motosiklet kıyafet üreticisi Dainese, Avrupaya özel olarak hazırlanan yeni Ducati Multistrada D-Air motosiklet modeliyle beraber dünyanın ilk kablosuz olarak devreye girebilen haya yastıklı ceketini sürücülere sunuyorlar.

Ducati'nin Multistrada 1200 sports-tourer motosiklet modelinin yenisi olarak lanse edilen Multistrada D-Air, Dainese tarafından hazırlanan bir motosiklet ceketiyle beraber geliyor ve bu ceket ile motosiklet kendi aralarında kablosuz olarak (Belirtildiği kadarıyla Wi-Fi) iletişim kuruyor. Motosikletin elektronik sistemleriyle sürekli bağlantı halinde kalarak olası kayma ya da düşme durumlarında 45 milisaniyeden daha az sürede şişerek hava yastığı oluşturan ceket, bu sayede sürücü daha yere düşmeden açılarak hayati tehlike oluşturabilecek darbeleri minimize edebiliyor.

İki tekerli taşıtların güvenlik seviyesini bir adım yukarıya taşıdığı söylenen Multistrada D-Air motosiklet modeli, Mayıs ayından sonra satışa çıkıyor. 15 Nisan tarihinde detaylanacağı belirtilen hava yastığı sistemi hakkında hazırlanan eski bir tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ducatiuk.com/news/ducati_announces_world_s_first_production_motorcycle_wirelessly_integrated_with_airbag_riding_jackets___the_multistrada_d_air_/2014/03/21/3147/index.do