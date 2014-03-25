Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ducati ve Dainese'nin geliştirdiği yeni motosiklet ceketi, dahili hava yastığıyla üst düzey koruma vaat ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
743
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ducati ve Dainese'nin geliştirdiği yeni motosiklet ceketi, dahili hava yastığıyla üst düzey koruma vaat ediyor
Genel yapıları nedeniyle motosiklet modelleri oldukça tehlikeli araçlar arasında yer alıyor ve hazırlanan birçok özel koruma kıyafetine rağmen yine de birçok ölümcül kaza meydana gelebiliyor. Bu durumun değişmesi için yolan çıkan motosiklet üreticisi Ducati ve motosiklet kıyafet üreticisi Dainese, Avrupaya özel olarak hazırlanan yeni Ducati Multistrada D-Air motosiklet modeliyle beraber dünyanın ilk kablosuz olarak devreye girebilen haya yastıklı ceketini sürücülere sunuyorlar.
Ducati'nin Multistrada 1200 sports-tourer motosiklet modelinin yenisi olarak lanse edilen Multistrada D-Air, Dainese tarafından hazırlanan bir motosiklet ceketiyle beraber geliyor ve bu ceket ile motosiklet kendi aralarında kablosuz olarak (Belirtildiği kadarıyla Wi-Fi) iletişim kuruyor. Motosikletin elektronik sistemleriyle sürekli bağlantı halinde kalarak olası kayma ya da düşme durumlarında 45 milisaniyeden daha az sürede şişerek hava yastığı oluşturan ceket, bu sayede sürücü daha yere düşmeden açılarak hayati tehlike oluşturabilecek darbeleri minimize edebiliyor.
İki tekerli taşıtların güvenlik seviyesini bir adım yukarıya taşıdığı söylenen Multistrada D-Air motosiklet modeli, Mayıs ayından sonra satışa çıkıyor. 15 Nisan tarihinde detaylanacağı belirtilen hava yastığı sistemi hakkında hazırlanan eski bir tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Ducati ve Dainese'nin geliştirdiği yeni motosiklet ceketi, dahili hava yastığıyla üst düzey koruma vaat ediyor
Ducati ve Dainese'nin geliştirdiği yeni motosiklet ceketi, dahili hava yastığıyla üst düzey koruma vaat ediyor

http://www.ducatiuk.com/news/ducati_announces_world_s_first_production_motorcycle_wirelessly_integrated_with_airbag_riding_jackets___the_multistrada_d_air_/2014/03/21/3147/index.do Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hobar 5 yıl en beğenilen
Aslında daha kafa dahil daha fazla şişmesi lazım. Vücudun her yerini kaplamalı. Kazadan sonra top gibi sağa sola sekeceksin ama bir şey olmayacak
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Daha yararli teknolijiler bekliyoruz bilim adamlarindan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 5 yıl en beğenilen
Aslında daha kafa dahil daha fazla şişmesi lazım. Vücudun her yerini kaplamalı. Kazadan sonra top gibi sağa sola sekeceksin ama bir şey olmayacak
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Times 5 yıl
bence çok lazım olan bir şeydi ama fiyatı baya pahalı olur tahminimce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 5 yıl
Şerefsizim aklıma gelmişti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 5 yıl
Ne kadar etkili olabilir'ki ? kaska'da yapsınlar böyle bir tasarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia Z1, Android 4.4 KitKat'a kavuştu: İşte yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim