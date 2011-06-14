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Duke Nukem Forever'ın geliştirilme sürecinde Nvidia ekran kartları kullanıldı

7 yıl
18,8b
1
44
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık 14 yıl süren uzun bekleyiş bugün sona eriyor ve Duke Nukem Forever, bugün Amerika'da oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. 90'lı yılların sonlarına doğru anons edilen ve o dönemde büyük ses getiren Duke Nukem Forever, envai çeşitli nedenlerle sürekli ertelenmek zorunda kalmış,  Gearbox Software firmasının devreye girmesiyle birlikte sonunda tamamlanabilmişti. 
Prodüksiyon kalitesi, grafikleri ve öyküsü ne seviyede olursa olsun, Duke Nukem gibi oyun dünyasının en güçlü markalarından biri için 14 yıllık bekleyişi sona erdirdiğinden  ötürü oyunun yüksek satış rakamlarına ulaşılması bekleniyor. Bugün yapılacak Amerika lansmanına ek olarak Nvidia da bir bildiri yayınladı ve Duke Nukem Forever'ın 3DVision desteği ile geldiğini belirtti. Gearbox firmasının tepe yöneticisi ve başkanı Randy Pitchford ise açıklamaısnda "3DVision, Duke Nukem Forever deneyimine hayret verici bir boyut kazandııryor, sizi sanal olarak oyununu içerisine sokuyor. Tüm Gearbox geliştiricileri, oyunu geliştirme esnasında Nvidia ekran kartı kullandı ve ben de evimde Nvidia ekran kartı kullanıyorum." dedi.  
Duke Nukem Forever'ı 14 yıllık bekeyişin ardından oyunseverlerle buluşturan Gearbox firmasının bir numaralı ismi tarafından yapılan açıklamalardan yola çıkarak, Nvidia'nın geliştirme sürecine önemli katkılarda bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bonus video: Duke Nukem Forever'ın 1998 yılındaki E3 Fuarı'nda gösterilen trailer'ı;


Duke Nukem Forever'ın lansman videosu; 

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X Files 7 yıl en beğenilen
Duke Nukem oyunu bir çeşit Amerikan kültürü diyebiliriz. Zaten oyunun 14 sene sonra olsa bile tamamlanması da bu yüzden. Amerika da bir nevi Star Wars hayranları gibi Duke fanlarının olduğu da bir gerçek. Sanırım hedef kitle olarak bu insanlar seçilmiştir.

Kültür anlayışımızın farklı olmasından dolayı oyunun Türkiye de veya başka bir ülkede çok ses getirmesi veya satılabileceği yönünde bir beklentim ( düşünce açısından ) yok. Bir nevi kültürel hizmet yapılmış. Değerlendirme sadece bu yönden yapılabilir. Yoksa Duke un eski oyunlarında hikaye veya sürükleyici bir atmosfere sahip değil. Kült bir yapım olarak değerlendirilebilir. Dünyayı Kurtaran Adam veya Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filmleri gibi...
Duke Nukem oyunu bir çeşit Amerikan kültürü diyebiliriz. Zaten oyunun 14 sene sonra olsa bile tamamlanması da bu yüzden. Amerika da bir nevi Star Wars hayranla...
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Tolgá 7 yıl
Nedense kullandıkları kartları zorlamamışlar grafikler iyi değil
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6.cadde 7 yıl
Napalım? Hemen Nvidia ekran kartı alalım
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DH Misafiri 7 yıl
OverClocK1ng
Ya arkadaşlar. Ben birşey demiyorum. Çok iyi olamaz zaten. İyi olması için 14 yıllık yapılan oyunun çöpe atılıp bugünün teknolojisi ile yeniden yazılması gerekiyordu. Bunu da yapamazlar. Düşünsenize: 10 yıl boyunca oyunu yapmışsın. Sonra teknoloji gelişti diye yaptıklarını çöpe atıp tekrardan yazıyorsun oyunu. Böyle yapamazlardı ki...

Yanlış bilmiyorsam adamlar 5 defa oyunun grafik motorunu değiştirdiler. Gecikmenin asıl sebebi bu değişimler ve sil baştan tasarlama muhabbeti.
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VII_outLaw 7 yıl

DH Misafiri

OverClocK1ng



Ya arkadaşlar. Ben birşey demiyorum. Çok iyi olamaz zaten. İyi olması için 14 yıllık yapılan oyunun çöpe atılıp bugünün teknolojisi ile yeniden yazılması gerekiyordu. Bunu da yapamazlar. Düşünsenize: 10 yıl boyunca oyunu yapmışsın. Sonra teknoloji gelişti diye yaptıklarını çöpe atıp tekrardan yazıyorsun oyunu. Böyle yapamazlardı ki...




Yanlış bilmiyorsam adamlar 5 defa oyunun grafik motorunu değiştirdiler. Gecikmenin asıl sebebi bu değişimler ve sil baştan tasarlama muhabbeti.


çok doğru
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zeytunk 7 yıl
ben bu kadar yıl anca crysisi beklerim:D
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LGatakan 7 yıl
msi 6850 cyclone var bende, herşeyi ultrada açtı. ort. 80 fps
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Nømad 7 yıl

fx57

Gearbox firmasının tepe yöneticisi ve başkanı Randy Pitchford ise açıklamasında Tüm Gearbox geliştiricileri, oyunu geliştirme esnasında Nvidia ekran kartı kullandı ve ben de evimde Nvidia ekran kartı kullanıyorum." dedi.  



Merhaba ben Lebron James.
Ben de işimde ve evimde Nvidia şampuan kullanıyorum. Bu uzun, bakımlı ve kepeksiz saçları Nvidia ya borçluyum.
Yerseniz.

@Randy Pitchford
Tamam arkadaşım reklam yapacaksın da biraz elle tutulur olsun be.
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nirvanha 7 yıl
ozgurdurmaz85
Arkadaslar Onca yorum okudum ilk başta hataya bende düştüm Sayfada 2 tane video var 1 isi 14 yıl önce gösterilen trailer birisi 2010 da gösterilen oyunun asıl görüntüleri yeni trailerde. valla millet orasından burasından takip ediyor valla. baktımda su türkiyede doğru düzgün okuma anlama ve arastırma kabiliyeti olan cok az insan var :D:D:d yazık bize valla

Sevgili okur ve yazar kardeşim ,okuyup yazabildiğine göre anlama kaabiliyetine'de
sahipsindir herhalde.Kendi adıma söylüyorum oyunu oynayıp bitirdikten sonra yazdım o yorumu.
sistem özelliklerini soran diğer arkadaş acaba bu sistem yeterli olurmu grafik kalitesini anlayabilmek için
Asus p4q3 deluxe
8 gb ddr 3 ram
q9650
gtx275
Acer gd245hq 3d + nvidia 3d visaion gözlük ?
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cestvrai 7 yıl
oyunun grafileri ciddi anlamda FAIL ancak duke'u oynamak keyifli..
bircok kart bu oyunda 60fps stabil verir...
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OverClocK1ng 7 yıl
Ya arkadaşlar. Ben birşey demiyorum. Çok iyi olamaz zaten. İyi olması için 14 yıllık yapılan oyunun çöpe atılıp bugünün teknolojisi ile yeniden yazılması gerekiyordu. Bunu da yapamazlar. Düşünsenize: 10 yıl boyunca oyunu yapmışsın. Sonra teknoloji gelişti diye yaptıklarını çöpe atıp tekrardan yazıyorsun oyunu. Böyle yapamazlardı ki...
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patrain 7 yıl
grafikler öyle iyi değil ki yawww
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ozgurdurmaz85 7 yıl
Arkadaslar Onca yorum okudum ilk başta hataya bende düştüm Sayfada 2 tane video var 1 isi 14 yıl önce gösterilen trailer birisi 2010 da gösterilen oyunun asıl görüntüleri yeni trailerde. valla millet orasından burasından takip ediyor valla. baktımda su türkiyede doğru düzgün okuma anlama ve arastırma kabiliyeti olan cok az insan var :D:D:d yazık bize valla
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4w3e 7 yıl
İlk resimde adam tehlikeli bakıyor
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thunderwatcher 7 yıl
5-12 yaş arası tüm oyun severler bilgisayar başına! :))) Bu ne len böyle şaka mısınız siz? Serious Sam bundan iyiydi yahu... Bi gidin başımdan yıkılın!
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merich 7 yıl
nvidia olduğunu öğrenince içim rahat etti şimdi bak =D grafikler o kadar kötüki
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OverClocK1ng 7 yıl
Tolgá
Ciddi ve zeki arkadaşım ben bu yılki oyuna dedim.

Evet 9600GT ile oynarsan tabi pek güzel gelmeyebilir. Çözünürlük de önemli.
FullHD LED bir monitörle DX11 destekleyen sağlam bir ekran kartı ile oynarsan güzel gelir merak etme çok ciddi kardeşim.14 yıldır geliştirilmeye çalışılan oyundan ne bekliyorsun ki? 2010 yılında yapılmaya başlamadı sonuçta. Zaten Duke ün özelliği çok iyi grafiklere sahip olması değil. İnsanlar Duke ü 14 yıldır çok iyi grafiklere sahip olduğu veya olacağı için değil hayranı olduğu için bekliyorlar. Öyle olsa Crysis 2 var onun hayranı olurlar.

Darılmaca yok. Kızman için söylemedim ama takdir edersin ki Duke ün çok fazla hayranı ve bekleyeni vardı. Ben de çıkar çıkmaz indirdim zaten.
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