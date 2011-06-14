Duke Nukem Forever'ın geliştirilme sürecinde Nvidia ekran kartları kullanıldı

Yaklaşık 14 yıl süren uzun bekleyiş bugün sona eriyor ve Duke Nukem Forever, bugün Amerika'da oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. 90'lı yılların sonlarına doğru anons edilen ve o dönemde büyük ses getiren Duke Nukem Forever, envai çeşitli nedenlerle sürekli ertelenmek zorunda kalmış, Gearbox Software firmasının devreye girmesiyle birlikte sonunda tamamlanabilmişti.

Prodüksiyon kalitesi, grafikleri ve öyküsü ne seviyede olursa olsun, Duke Nukem gibi oyun dünyasının en güçlü markalarından biri için 14 yıllık bekleyişi sona erdirdiğinden ötürü oyunun yüksek satış rakamlarına ulaşılması bekleniyor. Bugün yapılacak Amerika lansmanına ek olarak Nvidia da bir bildiri yayınladı ve Duke Nukem Forever'ın 3DVision desteği ile geldiğini belirtti. Gearbox firmasının tepe yöneticisi ve başkanı Randy Pitchford ise açıklamaısnda "3DVision, Duke Nukem Forever deneyimine hayret verici bir boyut kazandııryor, sizi sanal olarak oyununu içerisine sokuyor. Tüm Gearbox geliştiricileri, oyunu geliştirme esnasında Nvidia ekran kartı kullandı ve ben de evimde Nvidia ekran kartı kullanıyorum." dedi.

Duke Nukem Forever'ı 14 yıllık bekeyişin ardından oyunseverlerle buluşturan Gearbox firmasının bir numaralı ismi tarafından yapılan açıklamalardan yola çıkarak, Nvidia'nın geliştirme sürecine önemli katkılarda bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bonus video: Duke Nukem Forever'ın 1998 yılındaki E3 Fuarı'nda gösterilen trailer'ı;







Duke Nukem Forever'ın lansman videosu;