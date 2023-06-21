30 bin dolarlık Nvidia H100 Hopper GPU'su oyunlarda test edildi: Sonuçlar şaşırtıcı

Tam Boyutta Gör Eğer bilmiyorsanız, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanı son derece büyük bir iş alanı. Zaten Nvidia'nın bir trilyon doların üzerinde piyasaya değerine ulaşmasının nedeni de bu. Bu nedenin arkasında ise güçlü H100 Hopper GPU da dahil olmak üzere firmanın kurumsal ürünlerine olan talebin patlaması bulunuyor. Ve evet, 30.000 dolar veya daha pahalı olabilen bu dev işlemci, DNA'sının çoğunu mütevazı GeForce oyun ekran kartlarıyla paylaşıyor. Ancak bu canavar kartın oyun performansı nasıl?

30.000 dolarlık Nvidia H100 Hopper oyun performansı

Eğlenceli bir deney olarak YouTuber Geekerwan bu canavar kartlardan birini birkaç oyun kıyaslamasında kullandı. Sonuçlar bu alan çok aşina olmayanlar için şaşırtıcı, aşina olanlar için ise aslında beklen düzeydeydi. Geekerwan'ın kullandığı H100, kartın PCIe versiyonuydu. Bu modelde 80GB HBM2e bellek, 14.592 CUDA çekirdeği yer alıyor. Kıyaslama için: RTX 4090’da 24 Gb GDDR6X bellek ve 16.384 CUDA çekirdeği bulunuyor. Kağıt üzerinde H100 çok da kötü olmamalı, değil mi?

Tam Boyutta Gör Aslında oyunlarda çok zayıf, kart sadece 2.681 3DMark Time Spy grafik puanı üretebiliyor. Yani bu sonuç, Radeon 680M entegre grafik kartından daha düşük. Öyle ki Red Dead Redemption 2'de kart 1080p'de 30 FPS'ye bile zar zor ulaşabildi. Bunun için DLSS'in de aktifleştirildiğini belirtelim.

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Bununla birlikte esasında bu sonuçlar şaşırtıcı değil. H100 son derece güçlü bir kart olsa da, grafik uygulamaları için tasarlanmadı. Ayrıca oyun oynamak için kritik olan diğer bazı sabit donanımlardan da yoksun. Örneğin kartta ekran çıkışı yok, görüntü çıkışı için ikincil bir kartı kullanılar elde edildi. Ek olarak bir de sürücünün oyun için tamamen optimize edilmemiş olması gerçeği var. Oyun testleri sırasında GPU’nun güç tüketimi 100W'ın altındaydı ve bu da büyük bir kullanım eksikliğine işaret ediyor.

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30 bin dolarlık Nvidia H100 Hopper GPU'su oyunlarda test edildi