Dünya genelinde 4.2 milyar kişi hala internetsiz

UNESCO ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ortak girişimi sonucu 2010 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Genişbant Komisyonu, 2015 yılı raporunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Genişbant Komisyonu tarafından hazırlanan yeni rapordaki en dikkat çekici detay, insanların yarısından fazlasının hala internete erişemiyor olması oldu. Rapora göre 2015 yılı sonu itibariyle dünya nüfusunun yüzde 56'sı, yani yaklaşık 4.2 milyar kişi internet erişimine sahip olmayacak.

Gelişmiş ülkelerde insanların yüzde 80'inden fazlası internet erişimine sahip olsa da, az gelişmiş fakir ülkelerde bu oran yüzde 6.7'ye kadar düşüyor. Türkiye'de ise her 100 kişiden 51'inin internet erişimi bulunuyor. Bu oran Türkiye'yi internet erişimi konusunda dünya genelinde 78. gelişmekte olan ülkeler arasında ise 34. sıraya koyuyor. İnternet erişimi konusunda ilk sırada her 100 kişiden 98.2'sinin internete erişimi bulunan İzlanda yer alıyor. İzlanda'yı sırasıyla Norveç, Danimarka, Andora ve Lihtenştayn takip ediyor.



2015 yılı sonuna kadar dünya nüfusunun sadece yüzde 46'sının internete erişebiliyor olması, Genişbant Komisyonu'nun 2011 yılında açıkladığı hedefine ulaşamayacadığını gösteriyor. 2015 yılı sonuna kadar dünyanın yüzde 60'ını online hale getirmeyi amaçlayan Genişbant Komisyonu'nun bu rakama en erken 2021 yılı sonunda ulaşabileceği söyleniyor.

Komisyon tarafından raporda dikkat çeken bir diğer unsur da mobil internet kullanımındaki artış oldu. Bu yılın sonuna kadar 121 ülkenin mobil doygunluğa ulaşacağını belirten rapora göre, bundan sonra gelişmiş ülkelerdeki büyüme kullanıcıların bağlantısını 4G'ye yükseltme şeklinde gerçekleşecek.



Genişbant Komisyonu tarafından yayınlanan rapor ışığında, Dünya'nın uzak köşelerine internet erişimi ulaştırma konusunda mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığını söylemek mümkün. Bu durum Facebook, Google ve SpaceX gibi firmalar tarafından geliştirilmekte olan yenilikçi internet projelerinin önemini ortaya çıkardı.



http://thenextweb.com/insider/2015/09/21/more-than-4-billion-people-will-still-be-offline-at-the-end-of-2015/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheNextWeb+%28The+Next+Web+All+Stories%29