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Dünya genelinde 4.2 milyar kişi hala internetsiz

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünya genelinde 4.2 milyar kişi hala internetsiz
UNESCO ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ortak girişimi sonucu 2010 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Genişbant Komisyonu, 2015 yılı raporunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Genişbant Komisyonu tarafından hazırlanan yeni rapordaki en dikkat çekici detay, insanların yarısından fazlasının hala internete erişemiyor olması oldu. Rapora göre 2015 yılı sonu itibariyle dünya nüfusunun yüzde 56'sı, yani yaklaşık 4.2 milyar kişi internet erişimine sahip olmayacak.
 Gelişmiş ülkelerde insanların yüzde 80'inden fazlası internet erişimine sahip olsa da, az gelişmiş fakir ülkelerde bu oran yüzde 6.7'ye kadar düşüyor. Türkiye'de ise her 100 kişiden 51'inin internet erişimi bulunuyor. Bu oran Türkiye'yi internet erişimi konusunda dünya genelinde 78. gelişmekte olan ülkeler arasında ise 34. sıraya koyuyor. İnternet erişimi konusunda ilk sırada her 100 kişiden 98.2'sinin internete erişimi bulunan İzlanda yer alıyor. İzlanda'yı sırasıyla Norveç, Danimarka, Andora ve Lihtenştayn takip ediyor.
2015 yılı sonuna kadar dünya nüfusunun sadece yüzde 46'sının internete erişebiliyor olması, Genişbant Komisyonu'nun 2011 yılında açıkladığı hedefine ulaşamayacadığını gösteriyor. 2015 yılı sonuna kadar dünyanın yüzde 60'ını online hale getirmeyi amaçlayan Genişbant Komisyonu'nun bu rakama en erken 2021 yılı sonunda ulaşabileceği söyleniyor.
Komisyon tarafından raporda dikkat çeken bir diğer unsur da mobil internet kullanımındaki artış oldu. Bu yılın sonuna kadar 121 ülkenin mobil doygunluğa ulaşacağını belirten rapora göre, bundan sonra gelişmiş ülkelerdeki büyüme kullanıcıların bağlantısını 4G'ye yükseltme şeklinde gerçekleşecek.
Genişbant Komisyonu tarafından yayınlanan rapor ışığında, Dünya'nın uzak köşelerine internet erişimi ulaştırma konusunda mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığını söylemek mümkün. Bu durum Facebook, Google ve SpaceX gibi firmalar tarafından geliştirilmekte olan yenilikçi internet projelerinin önemini ortaya çıkardı.

http://thenextweb.com/insider/2015/09/21/more-than-4-billion-people-will-still-be-offline-at-the-end-of-2015/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheNextWeb+%28The+Next+Web+All+Stories%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MyWorldLife 3 yıl en beğenilen Angel of the Lord
Angel of the Lord
O Uluslararası Telekomünikasyon Birliği önce gitsin internet olmayan yerlerdeki insanları doyursun herkesi online yapmayı düşünmeden önce.

kes ya...

Sana mi soracak ne yapacagini ? Milletin karnini doyurmak bu kurumun görevi mi ?

Adamlar arastirma yapmis sonuc bu.Burasida bir teknoloji forumu. Bos bos karin doyurma edebiyati yapma burda.
Angel of the LordO Uluslararası Telekomünikasyon Birliği önce gitsin internet olmayan yerlerdeki insanları doyursun herkesi online yapmayı dü...
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4 Yanıt Yanıtla +38
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muccos 3 yıl
Bu oran Türkiye'yi internet erişimi konusunda dünya genelinde 78. dünya genelinde ise 34. sıraya koyuyor.
Bu nasıl bir cümle
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M.M.G 3 yıl
İnsanlığın hala ölmemiş olması ne güzel.
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Burjuva9 3 yıl
Ne kavga dönüyor arkadaşş..
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E_Aydin35 3 yıl
muccos

Bu oran Türkiyeyi internet erişimi konusunda dünya genelinde 78. dünya genelinde ise 34. sıraya koyuyor. Bu nasıl bir cümle


"Gelişmekte olan ülkeler arasında" diye bir ibare var orada..
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Patren 3 yıl
çoğua çin ve hindistan olduğu için normal
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GokhanMaths 3 yıl
Balon ayağına reklam satacaklar
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Captain_Ivy 3 yıl
Dünya genelinde 4.2 milyar kişi hala saf
doğallıktan bahsediyorum elbette
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BekirTemel 3 yıl
Türkiyede de kaplumbağa hızında bir internet var,AKK sağ olsun
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Manchester United 3 yıl
Fazlaymış. Ben yarısı internete erişir sanıyordum.
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kadirirdem 3 yıl
bence akk lar gitmediği zaman bizde internet'siz sayılırız
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Umutcan 3 yıl
İnsanları online hale getirmek yemek vermekten daha önemli bile olabilir. Fakir ülkelerde cahil kalan halk hep zenginler ve diktatörlerin ayakları altında ezildikleri için aç kalıyor.
Açar internetten birşeyler öğrenir en azından. Bilgiye erişim çok önemli bir nokta. Hazır ekmek verdin adama, ne kadar yetecek ? Stoğu bitip yine aç kalacak, elle kimse kimseyi besleyemez.
Avlanmayı öğretmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmek gerekir. İnterneti sağlasınlar, internetten iş eğitimi kursları sağlasınlar, eğitimsel kaynaklar sunsunlar
insanları eli ekmek tutar dünyadan haberi olur hale getirsinler. Elbette yine yiyecek/giyecek yardımı yapan yardım kuruluşları da olmalıdır, ama bu da bu haberde adı geçen kurumun görevi ve amacı değil.
Hepsi bir araya gelince sürdürülebilir kalkınma sağlanır, yoksa düz yemek yardımı yapmak kedinin önüne bir balık atıp çekip gitmekten farklı değil. O kedi yine balıksız kalacaktır.
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canguler917 3 yıl
şu iskandinav ülkelerine hastayım.adamların tek derdi vatandaşının en iyi yaşam şartlarına sahip olması.kişi başına düşen milli gelirde,sağlık harcamalarında,eğitim düzeyinde,internet kullanımında vs. hep en iyilerdenler.çok güzel birşey bu
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Trol-ü Azam 3 yıl
Nesnelerin interneti
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fatsa52 3 yıl
Tüm dunyanin online yapilmaya çalismaktaki amacin tahmin ettigimizden daha öte amaçlari oldugunu dusunuyorum.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
bence normal sayı herkesin online olması pekte iyi değil
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