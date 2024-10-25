BM, iklim krizini önlemek için benzeri görülmemiş önlemler talep ediyor

Teknoloji Editörü
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim felaketi çerçevesinde endişe verici bir rapor yayınladı. Rapor, mevcut taahhütlerin gidişatının değimemesi halinde gezegenin sıcaklığının 2,6 derece ve hatta daha fazla yükseleceğine işaret ediyor. Bu seviyede bir sıcaklık artışı, daha şiddetli ve tehlikeli hava olaylarını beraberinde getirerek dünya çapında yaşamı tehdit edebilir. BM, mevcut taahhütlerin hedeflere ulaşmayacağını ve daha katı önlemler alınması gerektiğini söylüyor. İklim hedefleri ip üstünde yürüyor
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Brezilya'da gelecek yıl düzenlenecek
COP30 iklim konferansı öncesinde ülkeler, yeni Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) sunacak. Bu beyanlar, her ülkenin Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefi doğrultusunda emisyon azaltımı için atmayı planladığı adımları içeriyor. Ancak UNEP’in raporu, 1,5 derece hedefinin teknik olarak mümkün olabileceğini belirtmekle birlikte, bunun için çok daha büyük çaplı emisyon azaltımı adımlarının atılması gerektiğine dikkat çekiyor.
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BM, küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altına düşürmek için sera gazı emisyonlarının
2030’a kadar yarıya indirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Küresel sıcaklık artışını 1,5°C’de sınırlı tutma hedefi hâlâ teknik olarak mümkün olsa da, bunun gerçekleşmesi için yenilenebilir enerji, orman koruma ve enerji verimliliği gibi alanlarda acil ve kapsamlı önlemler gerekiyor.
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Mevcut NDC'ler, uygulanmaları halinde bile, ancak yüzde 10’luk bir emisyon azaltımı sağlıyor. Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefi için 2030’a kadar emisyonların yüzde 42, 2035’e kadar ise yüzde 57 oranında azaltılması şart.
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Rapor, 2030 yılına kadar güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ile emisyon azaltım hedefinin yüzde 27’sine, 2035 yılına kadar ise yüzde 38’ine ulaşılabileceğini vurguluyor. Aynı şekilde, ormanlık alanların korunması ve genişletilmesi de 2030 ve 2035 yıllarında emisyon azaltım potansiyelinin yüzde 20’sini karşılayabilir. Dolayısıyla sadece yenilenebilir enerjiye geçiş tek başına bir çözüm değil.
Rapor,
özellikle G20 ülkelerinin ve büyük emisyon sorumlusu şirketlerin daha ciddi adımlar atmaları gerektiğine işaret ediyor. Yapılan araştırmalara göre, sadece 57 şirket dünya genelindeki karbondioksit emisyonlarının yüzde 80’inden sorumlu bulunuyor. UNEP’e göre, büyük emisyon sorumluları yükün önemli kısmını üstlenmedikçe küresel ısınmanın etkilerinden kaçınmak zor olacak. BM, raporunu özetleyen bir de video yayınladı.
VIDEO
Kaynakça
https://www.engadget.com/science/latest-un-report-demands-unprecedented-emissions-cuts-to-salvage-climate-goals-223450262.html
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024
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Über
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