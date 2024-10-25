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    BM, iklim krizini önlemek için benzeri görülmemiş önlemler talep ediyor

    Dünya'nın sıcaklığı 2.6 derecelik yıkıcı bir artışa doğru ilerliyor. Birleşmiş Milletler’in son raporu, iklim krizini önlemek ve hedefleri tutturmak için benzeri görülmemiş kesintiler talep ediyor.
    BM, iklimi kurtarmak için benzersiz önlemler talep ediyor Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim felaketi çerçevesinde endişe verici bir rapor yayınladı. Rapor, mevcut taahhütlerin gidişatının değimemesi halinde gezegenin  sıcaklığının 2,6 derece ve hatta daha fazla yükseleceğine işaret ediyor. Bu seviyede bir sıcaklık artışı, daha şiddetli ve tehlikeli hava olaylarını beraberinde getirerek dünya çapında yaşamı tehdit edebilir. BM, mevcut taahhütlerin hedeflere ulaşmayacağını ve daha katı önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

    İklim hedefleri ip üstünde yürüyor

    BM, iklimi kurtarmak için benzersiz önlemler talep ediyor Tam Boyutta Gör
    Brezilya'da gelecek yıl düzenlenecek COP30 iklim konferansı öncesinde ülkeler, yeni Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) sunacak. Bu beyanlar, her ülkenin Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefi doğrultusunda emisyon azaltımı için atmayı planladığı adımları içeriyor. Ancak UNEP’in raporu, 1,5 derece hedefinin teknik olarak mümkün olabileceğini belirtmekle birlikte, bunun için çok daha büyük çaplı emisyon azaltımı adımlarının atılması gerektiğine dikkat çekiyor.
    BM, iklimi kurtarmak için benzersiz önlemler talep ediyor Tam Boyutta Gör
    BM, küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altına düşürmek için sera gazı emisyonlarının 2030’a kadar yarıya indirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Küresel sıcaklık artışını 1,5°C’de sınırlı tutma hedefi hâlâ teknik olarak mümkün olsa da, bunun gerçekleşmesi için yenilenebilir enerji, orman koruma ve enerji verimliliği gibi alanlarda acil ve kapsamlı önlemler gerekiyor.
    BM, iklimi kurtarmak için benzersiz önlemler talep ediyor Tam Boyutta Gör
    Mevcut NDC'ler, uygulanmaları halinde bile, ancak yüzde 10’luk bir emisyon azaltımı sağlıyor. Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefi için 2030’a kadar emisyonların yüzde 42, 2035’e kadar ise yüzde 57 oranında azaltılması şart.
    BM, iklimi kurtarmak için benzersiz önlemler talep ediyor Tam Boyutta Gör
    Rapor, 2030 yılına kadar güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ile emisyon azaltım hedefinin yüzde 27’sine, 2035 yılına kadar ise yüzde 38’ine ulaşılabileceğini vurguluyor. Aynı şekilde, ormanlık alanların korunması ve genişletilmesi de 2030 ve 2035 yıllarında emisyon azaltım potansiyelinin yüzde 20’sini karşılayabilir. Dolayısıyla sadece yenilenebilir enerjiye geçiş tek başına bir çözüm değil.

    Rapor, özellikle G20 ülkelerinin ve büyük emisyon sorumlusu şirketlerin daha ciddi adımlar atmaları gerektiğine işaret ediyor. Yapılan araştırmalara göre, sadece 57 şirket dünya genelindeki karbondioksit emisyonlarının yüzde 80’inden sorumlu bulunuyor. UNEP’e göre, büyük emisyon sorumluları yükün önemli kısmını üstlenmedikçe küresel ısınmanın etkilerinden kaçınmak zor olacak. BM, raporunu özetleyen bir de video yayınladı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/science/latest-un-report-demands-unprecedented-emissions-cuts-to-salvage-climate-goals-223450262.html https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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