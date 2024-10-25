Alarm! Karbon emisyonları pandemi öncesine göre daha hızlı artıyor

Emisyonlar artıyor
Verilere göre, küresel emisyonlar 2023 yılında yüzde 1,3 oranında artarak 57,1 gigaton karbon dioksit eşdeğerine ulaştı. Bu oran, 2010-2019 döneminde ortalama yüzde 0,8 olan yıllık büyüme hızından belirgin ölçüde daha yüksek. 2023 yılı emisyon oranı, 2019’da kaydedilen 59,1 gigatonluk zirveye oldukça yakın seviyelerde seyrediyor.
“Kuru gürültü yapmayın”
2015 yılından bu yana, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5°C ile sınırlama hedefi koyan ülkeler, bu hedefi gerçekleştirecek somut adımları atmada yetersiz kalıyor. Mevcut hedefler dikkate alındığında, dünya halen 2,6 ila 2,8°C arasında bir ısınma eğiliminde ilerliyor; bu da 2022 yılından bu yana değişmeyen bir tablo olarak dikkat çekiyor.
Kasım ayında Brezilya'da yapılacak COP30 iklim konferansı öncesinde ülkelerin Şubat ayına kadar yeni ulusal iklim planlarını sunmaları bekleniyor. Planlar, ülkelerin şu an ile 2035 yılları arasında emisyonlarını nasıl azaltacaklarını detaylandıracak.
Anderson ülkelerin masaya daha cesur planlarla gelmelerinin hayati önem taşıdığını ve emisyon kesintilerinin derhal başlaması gerektiğini söyledi. Anderson, 1.5°C hedefinin teknik olarak hala mümkün olduğunu, ancak bu hedefe ulaşma ihtimalinin giderek azaldığını da sözlerine ekledi.Kaynakça https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024 https://www.newscientist.com/article/2453198-carbon-emissions-are-now-growing-faster-than-before-the-pandemic/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu