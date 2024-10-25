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    Alarm! Karbon emisyonları pandemi öncesine göre daha hızlı artıyor

    Yeşil bir toparlanmadan söz edilmesine rağmen, dünya koronavirüs karantinasından çıkarken küresel sera gazı emisyonları artmaya devam etti. Üstelik artış, artık daha hızlı.
    Karbon emisyonları pandemi öncesine göre daha hızlı artıyor Tam Boyutta Gör
    Kovid-19 pandemisi sonrası dünyada karbon emisyonları hız kesmeden artmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde birçok ülke, ekonomik toparlanma sürecini daha çevre dostu bir yaklaşımla gerçekleştirme sözü verirken, gerçek veriler bu iyimser tabloyu desteklemiyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) hazırladığı rapora göre, küresel sera gazı emisyonları 2023’te pandemi öncesine kıyasla daha hızlı bir artış gösteriyor.

    Emisyonlar artıyor

    Verilere göre, küresel emisyonlar 2023 yılında yüzde 1,3 oranında artarak 57,1 gigaton karbon dioksit eşdeğerine ulaştı. Bu oran, 2010-2019 döneminde ortalama yüzde 0,8 olan yıllık büyüme hızından belirgin ölçüde daha yüksek. 2023 yılı emisyon oranı, 2019’da kaydedilen 59,1 gigatonluk zirveye oldukça yakın seviyelerde seyrediyor.

    Karbon emisyonları pandemi öncesine göre daha hızlı artıyor Tam Boyutta Gör
    Pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde, kara ulaşımı, petrol ve gaz altyapısındaki sızıntılar ile endüstriyel faaliyetler kaynaklı emisyonlar hızla artış gösterdi. UNEP, 2023 yılında özellikle havacılık sektörü emisyonlarının yüzde 19,5 oranında yükseldiğini bildiriyor. Rapora göre, sera gazı emisyonlarının ana kaynaklarının çoğu artış eğiliminde, yalnızca arazi kullanım kaynaklı emisyonlar nispeten sabit bir çizgide ilerliyor.

    “Kuru gürültü yapmayın”

    Karbon emisyonları pandemi öncesine göre daha hızlı artıyor Tam Boyutta Gör
    UNEP İcra Direktörü Inger Anderson, iklim değişikliği ile mücadelede sürenin daraldığına dikkat çekerek, “Tüm uluslara sesleniyorum: lütfen daha fazla kuru gürültü yapmayın.” dedi.

    2015 yılından bu yana, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5°C ile sınırlama hedefi koyan ülkeler, bu hedefi gerçekleştirecek somut adımları atmada yetersiz kalıyor. Mevcut hedefler dikkate alındığında, dünya halen 2,6 ila 2,8°C arasında bir ısınma eğiliminde ilerliyor; bu da 2022 yılından bu yana değişmeyen bir tablo olarak dikkat çekiyor.

    Kasım ayında Brezilya'da yapılacak COP30 iklim konferansı öncesinde ülkelerin Şubat ayına kadar yeni ulusal iklim planlarını sunmaları bekleniyor. Planlar, ülkelerin şu an ile 2035 yılları arasında emisyonlarını nasıl azaltacaklarını detaylandıracak.

    Anderson ülkelerin masaya daha cesur planlarla gelmelerinin hayati önem taşıdığını ve emisyon kesintilerinin derhal başlaması gerektiğini söyledi. Anderson, 1.5°C hedefinin teknik olarak hala mümkün olduğunu, ancak bu hedefe ulaşma ihtimalinin giderek azaldığını da sözlerine ekledi. 

    Kaynakça https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024 https://www.newscientist.com/article/2453198-carbon-emissions-are-now-growing-faster-than-before-the-pandemic/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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