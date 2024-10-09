BM'den yeni rapor: Siber suç örgütleri yaklaşık 37 milyar dolar çaldı

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Tam Boyutta Gör Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre, siber suç örgütlerinin 2023 yılında yaklaşık 37 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Raporda kolluk kuvvetlerinin çabalarını artırmasına rağmen, Güneydoğu Asya'da bu tür yasadışı faaliyetlerin arttığı belirtiliyor.

Siber suç örgütleri Güneydoğu Asya'da gelişiyor

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, "Güneydoğu Asya'daki ulusötesi organize suç tehdit ortamı, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor" dedi. BM raporunda, salgın sonrasında özellikle Mekong bölgesinde yasadışı siber faaliyetlerde artış yaşandığı vurgulanıyor.

Myanmar, Kamboçya ve Laos gibi ülkeler suç örgütlerinin yuvası haline geldi. Bu gruplar, romantik yatırım planları, kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve izinsiz kumar operasyonları da dahil olmak üzere bir dizi dolandırıcılık faaliyetinde bulunmakta.

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Raporda ayrıca siber suç örgütlerinin yeni hizmet tabanlı iş modellerinin yanı sıra ileri teknolojileri de benimsediği vurgulanıyor. Operasyonlarına kötü amaçlı yazılımlar, deepfake'ler ve üretken yapay zeka entegre ediyorlar. Ayrıca kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için yeni yeraltı pazarları ve kripto para çözümleri kuruyorlar.

BM, bölgedeki büyüyen yasadışı ekonomiden elde edilen muazzam gelirin, kara para aklama faaliyetlerinde yenilikçiliği körüklediğini söylüyor. Raporda, "Bölgenin hızla büyüyen yasadışı ekonomisinde elde edilen gelirin büyüklüğü, kara para aklama faaliyetlerinin profesyonelleştirilmesini ve yenilenmesini gerektirdi ve Güneydoğu Asya'daki ulusötesi suç grupları küresel pazar liderleri olarak ortaya çıktı" denildi.

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İddiaya göre yüz binlerce insan bu ülkelere kaçırılıyor ve dolandırıcılık merkezlerinde çalışmaya zorlanıyor. Otel, kumarhane ve özel ekonomik bölge gibi mülkler bu büyüyen yasadışı ekonominin merkezi haline geldi. Bu durum, bölgenin birçok sınır bölgesinde önceden var olan yönetişim zorluklarını daha da kötüleştiriyor.

Siber dolandırıcılıklardaki artış, 2023 yılında Doğu ve Güneydoğu Asya'daki kurbanları hedef alan dolandırıcılıkların 18 milyar ila 37 milyar dolar arasında büyük mali kayıplara yol açmasına neden oldu. Raporda ayrıca Singapur'un finans profesyonellerine karşı açtığı ilk ceza davası ve ülkenin şimdiye kadarki en büyük kara para aklama soruşturmalarından biri olan 2,3 milyar dolarlık kara para aklama davasına da değinildi.

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BM açıkladı: Siber suç örgütleri yaklaşık 37 milyar dolar çaldı