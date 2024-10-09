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    BM'den yeni rapor: Siber suç örgütleri yaklaşık 37 milyar dolar çaldı

    BM raporuna göre siber suç örgütleri 2023 yılında yaklaşık 37 milyar dolar gelir elde etti. Büyüyen yasadışı ekonomi aynı zamanda yenilikçi kara para aklama faaliyetlerini de körüklüyor.
    BM açıkladı: Siber suç örgütleri yaklaşık 37 milyar dolar çaldı Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre, siber suç örgütlerinin 2023 yılında yaklaşık 37 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Raporda kolluk kuvvetlerinin çabalarını artırmasına rağmen, Güneydoğu Asya'da bu tür yasadışı faaliyetlerin arttığı belirtiliyor.

    Siber suç örgütleri Güneydoğu Asya'da gelişiyor

    BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, "Güneydoğu Asya'daki ulusötesi organize suç tehdit ortamı, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor" dedi. BM raporunda, salgın sonrasında özellikle Mekong bölgesinde yasadışı siber faaliyetlerde artış yaşandığı vurgulanıyor.

    Myanmar, Kamboçya ve Laos gibi ülkeler suç örgütlerinin yuvası haline geldi. Bu gruplar, romantik yatırım planları, kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve izinsiz kumar operasyonları da dahil olmak üzere bir dizi dolandırıcılık faaliyetinde bulunmakta.

    Raporda ayrıca siber suç örgütlerinin yeni hizmet tabanlı iş modellerinin yanı sıra ileri teknolojileri de benimsediği vurgulanıyor. Operasyonlarına kötü amaçlı yazılımlar, deepfake'ler ve üretken yapay zeka entegre ediyorlar. Ayrıca kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için yeni yeraltı pazarları ve kripto para çözümleri kuruyorlar.

    BM, bölgedeki büyüyen yasadışı ekonomiden elde edilen muazzam gelirin, kara para aklama faaliyetlerinde yenilikçiliği körüklediğini söylüyor. Raporda, "Bölgenin hızla büyüyen yasadışı ekonomisinde elde edilen gelirin büyüklüğü, kara para aklama faaliyetlerinin profesyonelleştirilmesini ve yenilenmesini gerektirdi ve Güneydoğu Asya'daki ulusötesi suç grupları küresel pazar liderleri olarak ortaya çıktı" denildi.

    BM açıkladı: Siber suç örgütleri yaklaşık 37 milyar dolar çaldı Tam Boyutta Gör

    İddiaya göre yüz binlerce insan bu ülkelere kaçırılıyor ve dolandırıcılık merkezlerinde çalışmaya zorlanıyor. Otel, kumarhane ve özel ekonomik bölge gibi mülkler bu büyüyen yasadışı ekonominin merkezi haline geldi. Bu durum, bölgenin birçok sınır bölgesinde önceden var olan yönetişim zorluklarını daha da kötüleştiriyor.

    Siber dolandırıcılıklardaki artış, 2023 yılında Doğu ve Güneydoğu Asya'daki kurbanları hedef alan dolandırıcılıkların 18 milyar ila 37 milyar dolar arasında büyük mali kayıplara yol açmasına neden oldu. Raporda ayrıca Singapur'un finans profesyonellerine karşı açtığı ilk ceza davası ve ülkenin şimdiye kadarki en büyük kara para aklama soruşturmalarından biri olan 2,3 milyar dolarlık kara para aklama davasına da değinildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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