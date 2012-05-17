Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyada 3997 farklı Android cihaz kullanılıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
30
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android işletim sisteminin parçalanmış yapısı uzun süredir eleştirilere konu oluyor. Piyasada birbirinden farklı cihazların tahmini sayısı genelde bilinmiyordu. OpenSignalMaps tarafından 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan araştırma hali hazırda kullanılan kaç farklı Android cihazı olduğunu ortaya koydu.

681 900 adet cihaz; model, API seviyesi, ekran boyutu kategorilerine göre incelemeye tabi tutuldu ve ortaya ilginç bilgiler çıktı. Firma genelde OSM uygulamasının yüklü olduğu modeller üzerinden araştırmasını gerçekleştirdi. 

Araştırma Android işletim sistemi çalıştıran 3997 farklı cihazın olduğunu ortaya koyuyor. En popüler model 61 389 adet OSM yüklü Galaxy SII oldu. Ancak veritabanında bir kere görünen model sayısı 1363. Bunun sebebi de kişisel ROM kullanan cihazların sayısının bir hayli fazla olması. Bu bakımdan tabi araştırma biraz karmaşık bir hale geliyor. Yani aslında 3997 sayısı net bir rakam değil.

Galaxy S ve HTC Desire HD modellerinin iki ve üçüncü sırayı aldığı görülürken yine Samsung ve HTC modelleri popülerlik listesini ele geçirmiş durumda.

Bunun yanında Concorde Tab, Lemon P1, Energy Tablet i724, EBEST E68, MASTONE W18 gibi ülkelere özel tablet modelleri bulunuyor. 

Marka olarak ise toplam sayı 599. Samsung 270 144 cihaz ile pazarın yüzde 40'ına hakim durumda. 

API seviyesi bakımından Gingerbread sürümleri yüzde 56 civarı bir ortalamaya sahip. Android 4.0 sürümü yüzde 9 seviyesine yükselmiş. Önceki sürümlerin oranının artık düşüşe geçtiği görülüyor.

Ekran çözünürlüğü bakımından 100'e yakın farklı çözünürlük bulunuyor. 1920 x 1200 en yüksek çözünürlük iken 240 x 180 en düşük çözünürlük. 

Veriler 195 ülkeden toplanmış. Android cihaz üreticilerinin olabildiğince çok pazara cihaz sunmak için çaba sarfettikleri belirtiliyor. Brezilya, Çin, Rusya, Meksika gibi ülke pazarları da bu konuda Avrupa'yı geride bırakıyor.

Bu kadar fazla parçalanma bir zenginlik gibi görülse de geliştirici cephesinde işler hiç de kolay olmuyor. En popüler cihazlar için geliştirilen uygulamalar farklı çözünürlüklere göre uyarlanması gerektiği için oldukça fazla zaman alıyor. Bu da popüler yapımların mobil platformlara aynı anda çıkışını zorlaştırıyor.

http://opensignalmaps.com/reports/fragmentation.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Iphone vs 3997 Android Gerisini siz düşünün , iphone dünyadada bir numara marsdada.

umarım mars dan yazıyorsundur yoksa seninle aynı havayı solumak çok utanç verici olur...
DH MisafiriIphone vs 3997 Android Gerisini siz düşünün , iphone dünyadada bir numara marsdada.umarım mars dan yazıyorsundur yoksa sen...
Devamını Gör
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem3113 7 yıl
Misafir yotumu kapatılsın bence.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarjaleti 7 yıl
3997 sayısı, rakam değil ki net bir rakam olsun.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Kim ne derse desin apple bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
böyle karışık bi işletim sistemi işte ios en iisi :D -20 bekliyorum hadi android'ciler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
samsung galaxy s2 iphone a 1000000 basar dehset bi telefon I LOVE ANDROID !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niziolekyis 7 yıl
herkes istedigi donanima istedigi ozelliklerde android romu atabilir. acik kaynaksa kontrol altina almamayi zaten kabul etmissiniz demektir. bunu zenginlik olarak gormek lazim bence.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
DH Misafiri
Iphone vs 3997 Android Gerisini siz düşünün , iphone dünyadada bir numara marsdada.

alın alın bunu dışarı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
Nerde çokluk orda b*kluk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 7 yıl
İşte bilgisayar forumunu cep telefonu forumuna dönüştürürseniz olacak olan budur. Tekno-geyik, bilişim ineği adamların forumunu alır elma fan boylarına bırakırsanız varılacak nokta bu. Teknolojiyi sadece "işini görsün diye" değil, merakla, şevkle, zevkle, öğrenmek için, keşfetmek için, tat almak için kullanan adam bişeyleri kurcuklamayı, girip çıkmayı, oc yapıcam diye bios ayarlarının içine edip bios sıfırlamayı, parça yakmayı, oturup ağlamayı, gidip yeni parça almayı, rom yüklemeyi seven adamdır. Yerine göre çekirdek çarpanı açık değil diye bir işlemciyi satın almamayı seçen adamdır. Jailbreak mailbreak kısıtlanmayı sevmeyen adamdır. Bu forumda telefonun içini açıp kurcalayamadığı için kaşınıp duran adamlar da varken bu 'armut dalında pişsin ağzıma düşmeden önce de kabuğu soyulup koçanı kendiliğinden ayrılsıncı' tayfa alien duruyor biraz. Herkesin zevki kendine de forum amacından şaştı onu diyorum. Linux'a laf edenlerin %99'u hayatlarında linux kullanmamış en fazla uzaktan görmüşlerdir. Nasıl kullanacaklarını da bilmezler. Bu vatandaşlara bıraksanız yer gök windows olsundur. Kullanması kolay çünkü. Hazır. Gizli tutmak istediğiniz önemli bilgileriniz varsa sisteminizi kaynak kodu kapalı, neresinde ne "backdoor" var belli olmayan bir işletim sistemine teslim etmek istemezsiniz. Bu kadar basittir. Linux başarılı değil, kayboldu gitti diyen vatandaşların şirketlerin, kamu kurumlarının, üniversitelerin, vs. intranetlerinde veya server'larında hangi sistemleri kullandığını incelemelerini öneriyorum. Çok şükür ki herkes WindowsNT kullanmıyor. Velhasılı Android iyidir, android candır. Android bir gün yok olup gitse bile -ki uzun süre ortalıkta olacağına eminim- elmacılar hala kısıtlanmış kırpılmış sistemleriyle "izin verildiği kadar" kullanmaya devam ediyor olacaklar. Windows mobile gelişir mi bilemem ama gelişsin istemem şahsen. Bilgisayarda yeterince görüyorum gül yüzünü bıkmış vaziyetteyim. Win8 belki biraz yol aldırır. Görücez. Android yok olmaz. 3900 tane değil 987654512678903912834761273891203198273 tane de android olsa sorun yok ortada. Akan su yolunu bulur dert etmeyin siz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C28_ 7 yıl
DH Misafiri
Bende bu yüzden yaklaşmıyorum androide. benzer bir örneği dünya daha önce yaşadı. LİNUX! linux içinde windows un katili olacak dediler. aynı android gibi o kadar çok çeşidi çıktı ki, o kadar dallandı ki, sonucu hepimiz biliyoruz. bazı işletmelerde server olarak kullanımı dışında maalesef sesi kalmadı. Androidin de geleceği budur. Bir hizmetten aynı özelliklerde cihazlardan biri faydalanıyor biri bekliyor. acaba ? diye. hergün yeni haber duyuyoruz ; x firması yeni y modellerinin yazılımını z modeline yükseltemeyeceğini söyledi, yada bilmem ne cihazı için şu tarihte şu versiyon kullanılabilir hale gelebilir. bu ne yaa !!!yazarken bile sıkıldım. uğraşılmaz bunlarla, yorar insanı. uygulama desen kıt, virüs desen bol, güvenlik desen sıfır. gelecek linux dendi ama olmadı, şimdi gelecek android deniyor. emin olun oda olmayacak. saygılarımla.

geleceğinin Linux gibi olacağını düşünmüyorum çünkü alternatifi yok. Sadece İphone var oda çok yüksek paralar olduğu için 400 YTL den başlayan android li telefonlar seçilecektir.
Linux var iken Windows ve korsan kullanım vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bende bu yüzden yaklaşmıyorum androide. benzer bir örneği dünya daha önce yaşadı. "LİNUX!" linux içinde windows un katili olacak dediler. aynı android gibi o kadar çok çeşidi çıktı ki, o kadar dallandı ki, sonucu hepimiz biliyoruz. bazı işletmelerde server olarak kullanımı dışında maalesef sesi kalmadı. Androidin de geleceği budur. Bir hizmetten aynı özelliklerde cihazlardan biri faydalanıyor biri bekliyor. acaba ? diye. hergün yeni haber duyuyoruz ; x firması yeni y modellerinin yazılımını z modeline yükseltemeyeceğini söyledi, yada bilmem ne cihazı için şu tarihte şu versiyon kullanılabilir hale gelebilir. bu ne yaa !!!
yazarken bile sıkıldım. uğraşılmaz bunlarla, yorar insanı. uygulama desen kıt, virüs desen bol, güvenlik desen sıfır. "gelecek linux" dendi ama olmadı, şimdi "gelecek android" deniyor. emin olun oda olmayacak. saygılarımla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 7 yıl
DH Misafiri
Iphone vs 3997 Android Gerisini siz düşünün , iphone dünyadada bir numara marsdada.

Fanboy alarmı!!! Tüm birimler savaş yerlerine... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
iphone cihazları kendi istediği kullanmamızı sağlar
android ise bize seçenek sunar tek fark bu özgürlük her zaman iyidir
Android
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3101 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, android ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Xperia S Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim