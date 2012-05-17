Dünyada 3997 farklı Android cihaz kullanılıyor

Android işletim sisteminin parçalanmış yapısı uzun süredir eleştirilere konu oluyor. Piyasada birbirinden farklı cihazların tahmini sayısı genelde bilinmiyordu. OpenSignalMaps tarafından 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan araştırma hali hazırda kullanılan kaç farklı Android cihazı olduğunu ortaya koydu.





681 900 adet cihaz; model, API seviyesi, ekran boyutu kategorilerine göre incelemeye tabi tutuldu ve ortaya ilginç bilgiler çıktı. Firma genelde OSM uygulamasının yüklü olduğu modeller üzerinden araştırmasını gerçekleştirdi.





Araştırma Android işletim sistemi çalıştıran 3997 farklı cihazın olduğunu ortaya koyuyor. En popüler model 61 389 adet OSM yüklü Galaxy SII oldu. Ancak veritabanında bir kere görünen model sayısı 1363. Bunun sebebi de kişisel ROM kullanan cihazların sayısının bir hayli fazla olması. Bu bakımdan tabi araştırma biraz karmaşık bir hale geliyor. Yani aslında 3997 sayısı net bir rakam değil.





Galaxy S ve HTC Desire HD modellerinin iki ve üçüncü sırayı aldığı görülürken yine Samsung ve HTC modelleri popülerlik listesini ele geçirmiş durumda.





Bunun yanında Concorde Tab, Lemon P1, Energy Tablet i724, EBEST E68, MASTONE W18 gibi ülkelere özel tablet modelleri bulunuyor.





Marka olarak ise toplam sayı 599. Samsung 270 144 cihaz ile pazarın yüzde 40'ına hakim durumda.





API seviyesi bakımından Gingerbread sürümleri yüzde 56 civarı bir ortalamaya sahip. Android 4.0 sürümü yüzde 9 seviyesine yükselmiş. Önceki sürümlerin oranının artık düşüşe geçtiği görülüyor.





Ekran çözünürlüğü bakımından 100'e yakın farklı çözünürlük bulunuyor. 1920 x 1200 en yüksek çözünürlük iken 240 x 180 en düşük çözünürlük.





Veriler 195 ülkeden toplanmış. Android cihaz üreticilerinin olabildiğince çok pazara cihaz sunmak için çaba sarfettikleri belirtiliyor. Brezilya, Çin, Rusya, Meksika gibi ülke pazarları da bu konuda Avrupa'yı geride bırakıyor.





Bu kadar fazla parçalanma bir zenginlik gibi görülse de geliştirici cephesinde işler hiç de kolay olmuyor. En popüler cihazlar için geliştirilen uygulamalar farklı çözünürlüklere göre uyarlanması gerektiği için oldukça fazla zaman alıyor. Bu da popüler yapımların mobil platformlara aynı anda çıkışını zorlaştırıyor.