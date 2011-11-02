Dünyanın en büyük gözlüksüz 3D ekranı Japonya'da görücüye çıktı

Yükselişe geçmesi çok kısa süre önce olan ancak şaşırtıcı bir artış oranı yakalayan 3D uyumlu ürünler geçtiğimiz yıla kadar sadece 3D gözlüklerle izlenebilen bir ortam sunuyordu. Ancak yeni bir segment oluşturma çabası içerisinde olan firmaların çalışmalarıyla gözlüksüz olarak dev ekranlarda 3D içerik izleyebilir hale geldik.





Japon Bilgi Enstitüsü ve JVC Kenwood ortaklığıyla üretilen dünyanın en büyük gözlüksüz Full HD 3D içerik sunan ekranı CEATEC 2011 fuarında görücüye çıktı. 200 inç boyutundaki ekran 500kg ağırlığında.





Ekranın içerisindeki yoğunlaştırıcı lens özel bir ışık yumuşatıcı film yardımıyla farklı açılardan görülebilmesi için ışığı keskin imajlara odaklıyor. Bir sırada 57 ayrı projektör farklı parlaklık ve renk dengesi seviyesi ayarlamak için optimize ediliyor. Bu da yan taraftan bakarak 3D objelerin kenarlarını da görebilmek anlamına geliyor.





Ekran üzerinde çalışmalar devam ediyor ve hedef 200 farklı açıdan izlenebilme olanağı sağlamak. Ancak ekran ticari amaçlar için kullanılmayacak.





