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Dünyanın en büyük gözlüksüz 3D ekranı Japonya'da görücüye çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,7b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yükselişe geçmesi çok kısa süre önce olan ancak şaşırtıcı bir artış oranı yakalayan 3D uyumlu ürünler geçtiğimiz yıla kadar sadece 3D gözlüklerle izlenebilen bir ortam sunuyordu. Ancak yeni bir segment oluşturma çabası içerisinde olan firmaların çalışmalarıyla gözlüksüz olarak dev ekranlarda 3D içerik izleyebilir hale geldik.

Japon Bilgi Enstitüsü ve JVC Kenwood ortaklığıyla üretilen dünyanın en büyük gözlüksüz Full HD 3D içerik sunan ekranı CEATEC 2011 fuarında görücüye çıktı. 200 inç boyutundaki ekran 500kg ağırlığında. 

Ekranın içerisindeki yoğunlaştırıcı lens özel bir ışık yumuşatıcı film yardımıyla farklı açılardan görülebilmesi için ışığı keskin imajlara odaklıyor. Bir sırada 57 ayrı projektör farklı parlaklık ve renk dengesi seviyesi ayarlamak için optimize ediliyor. Bu da yan taraftan bakarak 3D objelerin kenarlarını da görebilmek anlamına geliyor. 

Ekran üzerinde çalışmalar devam ediyor ve hedef 200 farklı açıdan izlenebilme olanağı sağlamak. Ancak ekran ticari amaçlar için kullanılmayacak.


 

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
Hakikaten çok dehşet olmuş en iyi 3D deneyimi denebilir +gerçeklik bi okadar
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TheLastNinja2 8 yıl
Bu ne şimdi, bize layık görülen renksiz ekran, telefon için önce santrali arayıp sonra telefonun bağlanmasını beklemek, okullarda karatahta, elbiselerde siyah karafatma gibi önlükler kullanmak, konserveye motor takıp bi dünya paraya satın alıp araba niyetine kullanmak, biraz mevki denebilecek yerlere gelenlerin kendilerini bi b.k zannedip psikolojik sorunlarını çekmek, layık görülen zart zurt vergisini koşulsuz ödemek....
Bn sevmedim kısacası q.a.
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Krauser DMC 8 yıl
JVC nin yıllar önce Türkiye pazarına sunduğu dijital video kameralarının reklamlarında şöyle bir söz geçiyordu.

JVC, biz yaptık!

Çok güldürürdü beni o sözü söyleyen Japon abimiz.
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einhander 8 yıl
yarım tonluk 3d ekran tıcarı amacla kullanılmayacaksa acaba baska ne amacla kullanılır aklımda soru işareti olusturdu
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ersinbektas 8 yıl
böyle bir televizyon yaptıkları için tebrik etmek gerekir, terik ediyorum..
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der_Kaiser 8 yıl
Aslanım JVC.yürü be kim tutar seni.İmkansızları başardın sen herzaman.Bunu da başar.
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isa2711 8 yıl
adamlar yapmış çok da güzel olmuş.
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alpa07 8 yıl
Ticari amaçla değilse ne işe yayarki
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kadirkayik 8 yıl
aşmak var ötesi var yani biz daha yola çıkmadan adamlar ticari olarak satışa hazır etmişler.
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sharpie 8 yıl
aga bu nedir.
harika görünüyor.
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Mellkor 8 yıl
Ekran ticari amacla kullanilmayacakmis
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Bowser Zeki 8 yıl
3DS 4ever ucuz ve gözlüksüz. :)
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SystemApps 8 yıl
5d çıksada 3d ucuzlasa
1 Yanıt Yanıtla +3
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Titanyum Adayı 8 yıl
Mükemmel bir teknoloji umarım çabucak gelişir küçülür ve her yerde kullanabileceğimiz hale gelir. Buna uygun çekim yapmak çok zor olur yanlız.
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IMPEDIMENTA 8 yıl
200 inç. vay be
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TuVNeRa 8 yıl IMPEDIMENTA
OBERTAN

200 inç. vay be

500Kg
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