Dünyanın en büyük iki fotoğraf firması için yeni bir Infografik yayınlandı

Dünyanın en büyük ve eski fotoğraf firmalarından olan Canon ve Nikon hakkında bilgi veren ilginç bir infografik yayınlandı.

Ürettikleri başarılı fotoğraf sistemleri yanında birçok farklı alanda da faaliyet gösteren Nikon ve Canon, şuan dünya fotoğraf pazarının Sony ile beraber en büyük üç ismi olma özelliğini taşıyorlar. Bu iki büyük firma için "Digitalpicturezone" isimli internet sitesi tarafından hazırlanan infografik ise, Canon ve Nikon'un bu kadar büyümeleri ve popüler olmaları arkasındaki geçmişi ve özellikleri gözler önüne seriyor. İşte site tarafından hazırlanmış başarılı infografik;

http://www.digitalpicturezone.com/featured/secrets-behind-the-growth-and-popularity-of-canon-and-nikon/