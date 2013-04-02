Dünyanın en büyük iki fotoğraf firması için yeni bir Infografik yayınlandı

Haber Editörü
Ürettikleri başarılı fotoğraf sistemleri yanında birçok farklı alanda da faaliyet gösteren Nikon ve Canon, şuan dünya fotoğraf pazarının Sony ile beraber en büyük üç ismi olma özelliğini taşıyorlar. Bu iki büyük firma için "Digitalpicturezone" isimli internet sitesi tarafından hazırlanan infografik ise, Canon ve Nikon'un bu kadar büyümeleri ve popüler olmaları arkasındaki geçmişi ve özellikleri gözler önüne seriyor. İşte site tarafından hazırlanmış başarılı infografik;
http://www.digitalpicturezone.com/featured/secrets-behind-the-growth-and-popularity-of-canon-and-nikon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başlık: Canon ve Nikon'un Gelişimi ve Popülaritesi Ardındaki Bilinmeyenler(Sırlar)
Canon'un Tarihi:
1937 - Canon'un selefi olan Precision Optical Instruments Laboratory Tokyo'da kuruldu.
1947 - Şirket Canon Camera Co. Inc. olarak ismini değiştirdi.
1964 - Dünyanın ilk 10 tuşlu hesap makinesi, Canon 130 tanıtıldı/üretildi.
1965 - Yarıgeçirgen(yarıtransparan) aynalı SLR kamera olan Canon Pellix tanıtıldı/üretildi.
1976 - Gömülü mikro işlemcili ilk kamera, AE 1 tanıtıldı/üretildi.
1992 - O zamana kadarki ilk göz kontrolüyle otomatik odaklı kamera EOS 5 tanıtıldı/üretildi.
2005 - Canon'un ilk yüksek çözünürlüklü kamerası.
Nikon'un Tarihi:
1917 - Nikon Co. Japonya'da kuruldu.
1948 - İlk Nikon markalı kamera, Nikon 1 satışa sunuldu.
1991 - İlk dijital SLR kameralar NASA için üretildi.
1999 - Nikon D1 SLR, Nikon tarafından satışa sunuldu.
2008 - Nikon 90 video çeken ilk SLR olarak ilk kez ortaya çıktı.
2010 küresel IDC verilerine göre, Canon dijital SLR pazarının %44,5'ine sahipmiş.
Verilen 100 binli rakamlar Japon yeni bazında dünyadaki çeşitli pazarlardaki Canon ve Nikon satışlarını gösteriyor.
Hemen altında Canon ve Nikon'un ürün gamlarına yer verilmiş.
2010'daki küresel pazarda Canon 19,6 milyarlık, Nikon ise 6,7 milyarlık(birim verilmemiş ama sanırım dolar falandır) pazara sahipmiş.
En altta da 2010 yılı bayi/tedarikçi bazlı dijital kamera pazarı payları verilmiş.
Umarım yararlı olmuştur :)