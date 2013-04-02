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Dünyanın en büyük iki fotoğraf firması için yeni bir Infografik yayınlandı

6 yıl
985
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13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük ve eski fotoğraf firmalarından olan Canon ve Nikon hakkında bilgi veren ilginç bir infografik yayınlandı.
Ürettikleri başarılı fotoğraf sistemleri yanında birçok farklı alanda da faaliyet gösteren Nikon ve Canon, şuan dünya fotoğraf pazarının Sony ile beraber en büyük üç ismi olma özelliğini taşıyorlar. Bu iki büyük firma için "Digitalpicturezone" isimli internet sitesi tarafından hazırlanan infografik ise, Canon ve Nikon'un bu kadar büyümeleri ve popüler olmaları arkasındaki geçmişi ve özellikleri gözler önüne seriyor. İşte site tarafından hazırlanmış başarılı infografik;

http://www.digitalpicturezone.com/featured/secrets-behind-the-growth-and-popularity-of-canon-and-nikon/ Yorum Yaz
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Degisken 6 yıl en beğenilen butze
butze

Türkçeleştirseydiniz keşke.

Başlık: Canon ve Nikon'un Gelişimi ve Popülaritesi Ardındaki Bilinmeyenler(Sırlar)

Canon'un Tarihi:
1937 - Canon'un selefi olan Precision Optical Instruments Laboratory Tokyo'da kuruldu.
1947 - Şirket Canon Camera Co. Inc. olarak ismini değiştirdi.
1964 - Dünyanın ilk 10 tuşlu hesap makinesi, Canon 130 tanıtıldı/üretildi.
1965 - Yarıgeçirgen(yarıtransparan) aynalı SLR kamera olan Canon Pellix tanıtıldı/üretildi.
1976 - Gömülü mikro işlemcili ilk kamera, AE 1 tanıtıldı/üretildi.
1992 - O zamana kadarki ilk göz kontrolüyle otomatik odaklı kamera EOS 5 tanıtıldı/üretildi.
2005 - Canon'un ilk yüksek çözünürlüklü kamerası.

Nikon'un Tarihi:
1917 - Nikon Co. Japonya'da kuruldu.
1948 - İlk Nikon markalı kamera, Nikon 1 satışa sunuldu.
1991 - İlk dijital SLR kameralar NASA için üretildi.
1999 - Nikon D1 SLR, Nikon tarafından satışa sunuldu.
2008 - Nikon 90 video çeken ilk SLR olarak ilk kez ortaya çıktı.

2010 küresel IDC verilerine göre, Canon dijital SLR pazarının %44,5'ine sahipmiş.

Verilen 100 binli rakamlar Japon yeni bazında dünyadaki çeşitli pazarlardaki Canon ve Nikon satışlarını gösteriyor.

Hemen altında Canon ve Nikon'un ürün gamlarına yer verilmiş.

2010'daki küresel pazarda Canon 19,6 milyarlık, Nikon ise 6,7 milyarlık(birim verilmemiş ama sanırım dolar falandır) pazara sahipmiş.

En altta da 2010 yılı bayi/tedarikçi bazlı dijital kamera pazarı payları verilmiş.

Umarım yararlı olmuştur :)
butzeTürkçeleştirseydiniz keşke.Başlık: Canon ve Nikon'un Gelişimi ve Popülaritesi Ardındaki Bilinmeyenler(Sırlar)
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1 Yanıt Yanıtla +19
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Dünyanın en büyüğünü Sony geçiyorsa nası en büyük nikon oluyor :D
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Nikon un ürün gamı oldukça geniş.
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DH Misafiri 6 yıl
butze
Türkçeleştirseydiniz keşke.

Daha Türkçe nick almayı beceremiyon, millete laf atıyon. :)
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Father Torque 6 yıl
Tarihçe kısmı oldukça eksik olmuş, örneğin Canon'un 1000$ altındaki ilk DSLR'yi üretmesi fotoğraf ekipmanları tarihinin dönüm noktalarından biridir. Aynı şekilde ilk otomatik netlemeli kamera sistemi (yanılmıyorsam Minolta) hakkında hiçbir bilgi verilmemiş, en azından Canon/Nikon kendi aralarında hangisi bu konuda daha önce adım atmış o belirtilebilirdi ama Canon'un FD bayoneti bırakıp EF sistemine geçişi tam olarak bu nedenden dolayıydı diye hatırlıyorum.
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Degisken 6 yıl
Kim ne derse desin Apple!!1bir!
O değil de başarılı bir infografik olmuş; fakat Nikon'un D1 SLR'sinin çıkış tarihi yanlış yazılmış. 1999 olacak. Ayrıca Canon'un satış rakamlarında virgül kullanılıp okunması kolaylaştırılırken Nikon'da aynı şeyin yapılmaması küçük ama atlanmaması gereken bir detay.
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butze 6 yıl
Türkçeleştirseydiniz keşke.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Degisken 6 yıl butze
butze

Türkçeleştirseydiniz keşke.

Başlık: Canon ve Nikon'un Gelişimi ve Popülaritesi Ardındaki Bilinmeyenler(Sırlar)

Canon'un Tarihi:
1937 - Canon'un selefi olan Precision Optical Instruments Laboratory Tokyo'da kuruldu.
1947 - Şirket Canon Camera Co. Inc. olarak ismini değiştirdi.
1964 - Dünyanın ilk 10 tuşlu hesap makinesi, Canon 130 tanıtıldı/üretildi.
1965 - Yarıgeçirgen(yarıtransparan) aynalı SLR kamera olan Canon Pellix tanıtıldı/üretildi.
1976 - Gömülü mikro işlemcili ilk kamera, AE 1 tanıtıldı/üretildi.
1992 - O zamana kadarki ilk göz kontrolüyle otomatik odaklı kamera EOS 5 tanıtıldı/üretildi.
2005 - Canon'un ilk yüksek çözünürlüklü kamerası.

Nikon'un Tarihi:
1917 - Nikon Co. Japonya'da kuruldu.
1948 - İlk Nikon markalı kamera, Nikon 1 satışa sunuldu.
1991 - İlk dijital SLR kameralar NASA için üretildi.
1999 - Nikon D1 SLR, Nikon tarafından satışa sunuldu.
2008 - Nikon 90 video çeken ilk SLR olarak ilk kez ortaya çıktı.

2010 küresel IDC verilerine göre, Canon dijital SLR pazarının %44,5'ine sahipmiş.

Verilen 100 binli rakamlar Japon yeni bazında dünyadaki çeşitli pazarlardaki Canon ve Nikon satışlarını gösteriyor.

Hemen altında Canon ve Nikon'un ürün gamlarına yer verilmiş.

2010'daki küresel pazarda Canon 19,6 milyarlık, Nikon ise 6,7 milyarlık(birim verilmemiş ama sanırım dolar falandır) pazara sahipmiş.

En altta da 2010 yılı bayi/tedarikçi bazlı dijital kamera pazarı payları verilmiş.

Umarım yararlı olmuştur :)
1 Yanıt Yanıtla +19
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