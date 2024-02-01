Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Canon'un yeni devrimsel çip üretim tekniği, ASML'nin liderliğini sarsabilir

    Canon'un geçen sene tanıttığı yeni nanoimprinting litografi cihazını yakında müşterilerine sunulacak. Yeni teknik mevcut litografi tekniklerine göre önemli avantajlara sahip.
    Canon'un yeni çip üretim tekniği, ASML'nin liderliğini sarsabilir Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Canon, ASML'nin aşırı ultraviyole (EUV) ve gelişmiş derin ultraviyole (DUV) litografi cihazlarıyla rekabet edebilecek ilk nanobaskı (nanoimprint) litografi (NIL) aracını tanıttı. Financial Times'ın haberine göre bu hafta şirket, müşterilerin ilk NIL makinesini bu yıl veya önümüzdeki yıl almaya hazırlandığını ancak bunun deneme çalışmaları için kullanılacağını söyledi.

    EUV cihazlarından %90 daha az güç harcıyor

    Nanobaskı litografi tekniği, klasik litografi teknikleriyle oyma baskı yapmak yerine levha üzerine damgalayarak baskı yapıyor. Firmanın iddiasına göre yeni teknik AMSL'nin EUV makinelerine göre %90 daha az güç harcıyor.

    Canon'un Optik Ürünler Operasyonları başkanı Hiroaki Takeishi, Financial Times'a yaptığı açıklamada, Canon'un bu makineleri 2024 ve 2025'te sevk etmeye başlayacağını söyledi. Bu benzersiz teknoloji, basit, düşük maliyetli, son teknoloji çiplerin oluşturulmasına olanak sağlayacak.

    Nanobaskı litografi nedir?

    Canon'un 15 yılı aşkın bir süredir geliştirdiği nanoimprint litografi teknolojisi, çip tasarımlarını doğrudan silikon plakaların üzerine damgalayarak çip yapımına yeni bir yaklaşım sunuyor. Bu yenilikçi yöntem, lazerlere dayanan geleneksel DUV ve EUV litografi teknolojilerinin tam tersi bir yaklaşım sunuyor ve önemli ölçüde daha ucuz ve enerji açısından verimli olmayı vaat ediyor. Ayrıca şirket, NIL'nin 5nm üretim sürecine eşdeğer çipler oluşturmak için kullanılabileceğini ve ileride 2nm seviyesine kadar inebileceğini belirtiyor.

    Canon, nanobaskı litografi makineleriyle DUV ve EUV araçlarını değiştirmek yerine bu araçlarla beraber çalışabilmesini hedefliyor. NIL cihazlarının, mantık çipleri için olmasa bile 3D NAND çiplerini yapmak için kullanılabileceği belirtiliyor.

    Cihazın başarısına şüpheyle yaklaşılıyor

    Sonuç olarak, Canon'un son teknoloji fabrikasyon araçları pazarına girişi, ASML'nin tartışılmaz litografi lideri olduğu mevcut durumu değiştirme imkanına sahip. Ancak NIL, DUV ve EUV ile uyumlu olmadığından mevcut tasarımlara uygulanması zorluklar içeriyor. Bu arada, sadece nanobaskı litografisine dayalı bir üretim süreci geliştirmenin mümkün olup olmadığı da belirsiz.

    Sonuç olarak, endüstri analistlerinin şüpheyle yaklaştığı Canon'un nanobaskı litografisinin başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Konuyla ilgili görüşünü belirten araştırma şirketi Radio Free Mobile'ın başkanı Richard Windsor, "Nanobaskı teknolojisi üstün bir teknoloji olsaydı, sanırım şimdiye kadar çalışır durumda ve hacimli olarak piyasada olurdu" sözleriyle kuşkusunu ifade etti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    connected2.me mahkeme english central ekşi manuel vitesi otomatiğe çevirme fiyatı darkest dungeon 2 türkçe yama otomatik arabada vites değiştirirken frene basılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30 Plus Platin
    Casper Via X30 Plus Platin
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız