Canon'un yeni devrimsel çip üretim tekniği, ASML'nin liderliğini sarsabilir

- EUV cihazlarından %90 daha az güç harcıyor
- Nanobaskı litografi nedir?
- Cihazın başarısına şüpheyle yaklaşılıyor
- Yorumlar
EUV cihazlarından %90 daha az güç harcıyor
Nanobaskı litografi tekniği, klasik litografi teknikleriyle oyma baskı yapmak yerine levha üzerine damgalayarak baskı yapıyor. Firmanın iddiasına göre yeni teknik AMSL'nin EUV makinelerine göre %90 daha az güç harcıyor.
Canon'un Optik Ürünler Operasyonları başkanı Hiroaki Takeishi, Financial Times'a yaptığı açıklamada, Canon'un bu makineleri 2024 ve 2025'te sevk etmeye başlayacağını söyledi. Bu benzersiz teknoloji, basit, düşük maliyetli, son teknoloji çiplerin oluşturulmasına olanak sağlayacak.
Nanobaskı litografi nedir?
Canon'un 15 yılı aşkın bir süredir geliştirdiği nanoimprint litografi teknolojisi, çip tasarımlarını doğrudan silikon plakaların üzerine damgalayarak çip yapımına yeni bir yaklaşım sunuyor. Bu yenilikçi yöntem, lazerlere dayanan geleneksel DUV ve EUV litografi teknolojilerinin tam tersi bir yaklaşım sunuyor ve önemli ölçüde daha ucuz ve enerji açısından verimli olmayı vaat ediyor. Ayrıca şirket, NIL'nin 5nm üretim sürecine eşdeğer çipler oluşturmak için kullanılabileceğini ve ileride 2nm seviyesine kadar inebileceğini belirtiyor.
Canon, nanobaskı litografi makineleriyle DUV ve EUV araçlarını değiştirmek yerine bu araçlarla beraber çalışabilmesini hedefliyor. NIL cihazlarının, mantık çipleri için olmasa bile 3D NAND çiplerini yapmak için kullanılabileceği belirtiliyor.
Cihazın başarısına şüpheyle yaklaşılıyor
Sonuç olarak, Canon'un son teknoloji fabrikasyon araçları pazarına girişi, ASML'nin tartışılmaz litografi lideri olduğu mevcut durumu değiştirme imkanına sahip. Ancak NIL, DUV ve EUV ile uyumlu olmadığından mevcut tasarımlara uygulanması zorluklar içeriyor. Bu arada, sadece nanobaskı litografisine dayalı bir üretim süreci geliştirmenin mümkün olup olmadığı da belirsiz.
Sonuç olarak, endüstri analistlerinin şüpheyle yaklaştığı Canon'un nanobaskı litografisinin başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Konuyla ilgili görüşünü belirten araştırma şirketi Radio Free Mobile'ın başkanı Richard Windsor, "Nanobaskı teknolojisi üstün bir teknoloji olsaydı, sanırım şimdiye kadar çalışır durumda ve hacimli olarak piyasada olurdu" sözleriyle kuşkusunu ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.