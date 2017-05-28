Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük optik teleskobunun yapımına başlandı

Şili'de kurulacak Extremely Large Telescope'un inşasına nihayet başlandı. Avrupa Güney Rasathanesi (ESO) tarafından hazırlanan ELT, bittiğinde dünyanın en büyük optik teleskobu olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
34
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yıllardır hazırlık aşamasında olan European Extremely Large Telescope'un yapımına nihayet başlandı. Tamamlandığında dünyanın en büyük optik teleskobu olacak ELT'nin yapımını üstlenen Ace Consortium, Şili'de kurulacak bu devasa gözlemevinin ana yapısını ve kubbesini inşa etmeye başladı.
Avrupa Güney Yarımküre Astronomik Araştırmalar Organizasyonu (ESO) tarafından hazırlanan Extremely Large Telescope'un 2024 yılında hizmete açılması planlanıyor. İnşa süreci için yedi yıl oldukça uzun bir süre olsa da projenin büyüklüğü göz önüne alındığında bu sürenin gerekli olduğu söyleniyor. Bugüne kadar kurulan en büyük optik/kızılötesi teleskop olan ELT'nin bu ünvanı uzun yıllar koruması bekleniyor.
85 metre çapındaki dönen bir kubbenin içine yerleştirilecek 39 metre çapındaki ayna, ELT'nin diğer teleskoplardan çok daha fazla ışık yakalamasını sağlayacak ve böylece gökbilimcilerin çok daha kapsamlı gözlemler yapmasını mümkün hale getirecek. ELT sayesinde çok uzak galaksilerin gözlemlenebileceği, ufak gezegenlerin bulunabileceği ve büyük gezegenlerin detaylı bir şekilde incelenebileceği söyleniyor.

http://www.eso.org/public/news/eso1716/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
10ff 2 yıl en beğenilen
Peki ya köprüler...
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Lanaya- 2 yıl
Bizim yollarimiz daha güzel.
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl fuujitsu
fuujitsu

İyi de neden Şili de

silinin atamaca colu dunyanin en kurak ve en dusuk nemli yerlerinden biri. kisaca hic bulut yok, butun yil boyunca gozlemleri engelliyecek hic bir atmosferik olay, yagmur, sis, pus yok. gokyuzu daima acik ve gorus net. ayrica yakinlarinda isik kirliligi yapacak buyuk sehirlerde bulunmuyor. bu sebeble avrupa birliginin onceki buyuk teleskoplarida silide kurulmustu.
fuujitsuİyi de neden Şili desilinin atamaca colu dunyanin en kurak ve en dusuk nemli yerlerinden biri. kisaca hic bulut y...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Giresunlufuk 2 yıl
Bu köprüler birilerine batıyor galiba. Nedir bu kin? Bu nefret? Yapılsa suç yapılmasa suç!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 yıl
Bizde olmaz arkadaşlar. Böyle büyük bilimsel projelere katılıp para harcarsak cübbeli yobazlar çıkar çemkirir...

Ama diyanete milyarlar harcarız her sene... Sizleri zübükten bir kesitle başbaşa bırakıyorum. Çok güzel açıklıyor bugünki ahvalimizi...

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlindGuardianNN 2 yıl
Yıllardır hazırlık aşamasında olan European Extremely Large Telescope'un yapımına nihayet başlandı. Tamamlandığında dünyanın en büyük optik teleskobu olacak ELT'nin yapımını üstlenen Ace Consortium, Şili'de kurulacak bu devasa gözlemevinin ana yapısını ve kubbesini inşa etmeye başladı.

Avrupa Güney Yarımküre Astronomik Araştırmalar Organizasyonu (ESO) tarafından hazırlanan Extremely Large Telescope'un 2024 yılında hizmete açılması planlanıyor. İnşa süreci için yedi yıl oldukça uzun bir süre olsa da projenin büyüklüğü göz önüne alındığında bu sürenin gerekli olduğu söyleniyor. Bugüne kadar kurulan en büyük optik/kızılötesi teleskop olan ELT'nin bu ünvanı uzun yıllar koruması bekleniyor.
Biz eve internet getirtmeye çalışıyoruz 9 aydır, kolay gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serdar3121 2 yıl
Anlamadığım konu James Webb teleskopunun fırlatılmasına 1 sene kalmışken neden insanlar hala dünyada en büyük teleskop yapma yarışına devam ediyorlar? Hubble hiçbir dünya teleskopun yakalayamadığı inanılmaz görüntüleri yakaladı şimdi ise sıra James Webb de, bu saatten sonra dünya teleskopu olayı anlamsız geliyor bana.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl Serdar3121
Serdar3121
Anlamadığım konu James Webb teleskopunun fırlatılmasına 1 sene kalmışken neden insanlar hala dünyada en büyük teleskop yapma yarışına devam ediyorlar? Hubble hiçbir dünya teleskopun yakalayamadığı inanılmaz görüntüleri yakaladı şimdi ise sıra James Webb de, bu saatten sonra dünya teleskopu olayı anlamsız geliyor bana.

James webb gozleme basladiginda herseyi kokunden degistirecek. Ama james webb kizilotesi bir teleskop. Kizilotesi uzaydaki gaz ve tozun icinden daha iyi geciyor, bu yuzden hic gorulmemis seyleri gorecek olsada bazi gozlemler icin klasik optik teleskoplarda gerekli. Yani catalla kasik gibi ayni is icin duruma gore islevi olan farkli aletler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 2 yıl
Hadi hayırlı olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 2 yıl
Yıldızların bazılarının neden ortasının delik, simit gibi olduğunu ve ayın neden zaman zaman şeffaf olup arkadaki yıldızların göründüğünü de açıklarlar belki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exterminio 2 yıl kesbi
kesbi

Yıldızların bazılarının neden ortasının delik, simit gibi olduğunu ve ayın neden zaman zaman şeffaf olup arkadaki yıldızların göründüğünü de açıklarlar belki.

Uzaya yıllardır ilgiliyim bunları ilk sizden duyuyorum
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
İyi de neden Şili de
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl fuujitsu
fuujitsu

İyi de neden Şili de

silinin atamaca colu dunyanin en kurak ve en dusuk nemli yerlerinden biri. kisaca hic bulut yok, butun yil boyunca gozlemleri engelliyecek hic bir atmosferik olay, yagmur, sis, pus yok. gokyuzu daima acik ve gorus net. ayrica yakinlarinda isik kirliligi yapacak buyuk sehirlerde bulunmuyor. bu sebeble avrupa birliginin onceki buyuk teleskoplarida silide kurulmustu.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 2 yıl
İnşa işini TOKİ ye versinler,daha kısa sürede bitirir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Bizim de köprülerimiz var :D
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalKral 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Bizim de köprülerimiz var :D

Eziksiziniz ve hep öyle kalacaksınız.
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrowMeister 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Bizim de köprülerimiz var :D

Aslında o köprüleri alıp senin ... neyse ban yemeyeyim durduk yere.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Lanaya- 2 yıl
Bizim yollarimiz daha güzel.
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalKral 2 yıl -Lanaya-
-Lanaya-

Bizim yollarimiz daha güzel.

Eziksiziniz ve hep öyle kalacaksınız.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 yıl -Lanaya-
sadece yol yapmıyoruz. teleskopta yapıyoruz. işte haber linki. donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3635 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
teleskop, eso ve
6 etiket daha extremely large telescope european southern observatory dünyanın en büyük teleskobu Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mavi ışık filtresi f.lux Windows Mağazası'na geldi 2 yıl Asus'tan dünyanın en ince 14 inç laptopu: ZenBook 3 Deluxe 2 yıl Hindistan kendi konumlama sistemini hayata geçiriyor 2 yıl Güçlü, zırhlı ve etkili: Ejder Yalçın "özel video" 2 yıl 36 milyon Android cihazında yeni tehlike 2 yıl Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin konusu belli oldu 2 yıl Crazy Taxi Classic, iOS ve Android için ücretsiz oldu 2 yıl Snapchat’ten Drone hamlesi 2 yıl Asus ZenBook Pro: Sınıfının en iyisi 2 yıl Asus’tan ilginç tasarıma sahip router 2 yıl Asus ZenBook Flip S: En ince melez dizüstü 2 yıl Felçli hastaların zihinle kontrol edebileceği robotik kol 2 yıl ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor 2 yıl Mercedes, BMW i3'e rakip bir model hazırlıyor 2 yıl LG K8 2017 incelemesi "Türk Telekom'a özel telefon" 2 yıl 10 dakika içinde uyuma garantisi veren akıllı gözlük 2 yıl Yeni Megane RS'in detayları netleşmeye başladı 2 yıl Nvidia GeForce MX150 mobil ekran kartı tanıtıldı 2 yıl ABD ordusu ve Boeing’den hipersonik uzay aracı 2 yıl Oppo R11’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en büyük optik teleskobunun yapımına başlandı Sonraki İşte karşınızda Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 (2017) 2 yıl Razer Music, Grammy adayı Anderson .Paak ile büyüyor 2 yıl Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’den Evrensel Temel Gelir çağrısı 2 yıl Elektronik kağıt ekranlarda piksel yoğunluğu rekoru 2 yıl İngiltere'de güvenlik tartışmaları artıyor: Uçtan uca şifreleme kaldırılabilir 2 yıl Apple, yapay zeka için özel bir yonga geliştiriyor 2 yıl Netflix'in yeni dizilerinden ilk fragmanlar 2 yıl Tesla Model 3, 0'dan 96 km/h hıza 5,6 saniyede çıkacak 2 yıl Tesla toplu taşıma aracı hazırlığında olabilir 2 yıl BMW 45 binden fazla otomobilini geri çağırdı 2 yıl Nintendo Switch ile şirket hisseleri rekor seviyede 2 yıl LG V30’un ilk tasarımı ortaya çıktı 2 yıl Disney hacklendikleri yönündeki iddiaları yalanladı 2 yıl Xiaomi nihayet MIUI 8'e bölünmüş ekran özelliğini getiriyor 2 yıl DeepMind, AlphaGo’yu farklı alanlarda kullanmaya başlayacak 2 yıl Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus resmiyet kazandı 2 yıl USB Tip-C girişli ilk ekran kartı MSI’dan geliyor 2 yıl Pokemon hayranlarına yeni oyun 2 yıl Nokia 9 için 8GB RAM iddiası 2 yıl 2si1: DJI Spark, Far Cry 5 ve AMD Ryzen'dan haberler ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim