Dünyanın en büyük optik teleskobunun yapımına başlandı

Yıllardır hazırlık aşamasında olan European Extremely Large Telescope'un yapımına nihayet başlandı. Tamamlandığında dünyanın en büyük optik teleskobu olacak ELT'nin yapımını üstlenen Ace Consortium, Şili'de kurulacak bu devasa gözlemevinin ana yapısını ve kubbesini inşa etmeye başladı.

Avrupa Güney Yarımküre Astronomik Araştırmalar Organizasyonu (ESO) tarafından hazırlanan Extremely Large Telescope'un 2024 yılında hizmete açılması planlanıyor. İnşa süreci için yedi yıl oldukça uzun bir süre olsa da projenin büyüklüğü göz önüne alındığında bu sürenin gerekli olduğu söyleniyor. Bugüne kadar kurulan en büyük optik/kızılötesi teleskop olan ELT'nin bu ünvanı uzun yıllar koruması bekleniyor.

85 metre çapındaki dönen bir kubbenin içine yerleştirilecek 39 metre çapındaki ayna, ELT'nin diğer teleskoplardan çok daha fazla ışık yakalamasını sağlayacak ve böylece gökbilimcilerin çok daha kapsamlı gözlemler yapmasını mümkün hale getirecek. ELT sayesinde çok uzak galaksilerin gözlemlenebileceği, ufak gezegenlerin bulunabileceği ve büyük gezegenlerin detaylı bir şekilde incelenebileceği söyleniyor.

http://www.eso.org/public/news/eso1716/