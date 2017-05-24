Giresun'da kurulacak T3 istasyonu ile CERN araştırmaları takip edilecek

Bu ayında başında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında imzalanan Çerçeve İşbirliği Anlaşması kapsamında ilk adımlar atılmaya başlandı. İki kurum arasındaki ilişkilerin guçlendirilmesini ve Türk araştırma camiasının CERN imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak anlaşmanın imzalanmasından kısa bire süre sonra, CERN'ün araştırmaları için Giresun'da T3 istasyonu kuracağı duyuruldu.

Konu ile ilgili açıklama Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun'dan geldi. Giresun Üniversitesi ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandığını belirten Coşkun, bu anlaşma kapsamında, T3 adı verilen araştırma istasyonunun Giresun'da kurulacağını açıkladı.

Bu yıl bitmeden kurulması planlanan T3 istasyonu, CERN'de yapılan araştırmaların eş zamanlı olarak takip edilmesini sağlayacak. CERN'de yapılacak çalışmaların yakından takip edilmesini sağlayacak bir altyapı kuracaklarını söyleyen Coşkun, bu istasyon sayesinde CERN'de hızlandırıcılar ile çarpıştırılan parçacıkların ürettikleri verilerin online ve eş zamanlı olarak Giresun Üniversitesi'nde görülebileceğini ve çalışılabileceğini belirtti.

Giresun Üniversitesi'ni uluslararası bir marka haline getirmek istediklerini söyleyen Coşkun, CERN ile imzalanan işbirliği anlaşması ile bu yolda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını ifade etti.

CERN'de hazırlık aşamasında olan Geleceğin Çembersel Çarpıştırıcısı (Future Circular Collider) projesinde de Giresun Üniversitesi'nde görevli 3 öğretim üyesi yer alacak. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)'nın daha gelişmiş bir versiyonu olacak Geleceğin Çembersel Çarpıştırıcısı'nda çarpışma hızının 14 TEV'den 100 TEV'e çıkarılması planlanıyor.