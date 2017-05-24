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Giresun'da kurulacak T3 istasyonu ile CERN araştırmaları takip edilecek

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile ikili işbirliği anlaşmasına imza atan Giresun Üniversitesi, bu anlaşma kapsamında Giresun'da T3 araştırma istasyonunun kurulacağını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu ayında başında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında imzalanan Çerçeve İşbirliği Anlaşması kapsamında ilk adımlar atılmaya başlandı. İki kurum arasındaki ilişkilerin guçlendirilmesini ve Türk araştırma camiasının CERN imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak anlaşmanın imzalanmasından kısa bire süre sonra, CERN'ün araştırmaları için Giresun'da T3 istasyonu kuracağı duyuruldu.
Konu ile ilgili açıklama Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun'dan geldi. Giresun Üniversitesi ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandığını belirten Coşkun, bu anlaşma kapsamında, T3 adı verilen araştırma istasyonunun Giresun'da kurulacağını açıkladı.
Bu yıl bitmeden kurulması planlanan T3 istasyonu, CERN'de yapılan araştırmaların eş zamanlı olarak takip edilmesini sağlayacak. CERN'de yapılacak çalışmaların yakından takip edilmesini sağlayacak bir altyapı kuracaklarını söyleyen Coşkun, bu istasyon sayesinde CERN'de hızlandırıcılar ile çarpıştırılan parçacıkların ürettikleri verilerin online ve eş zamanlı olarak Giresun Üniversitesi'nde görülebileceğini ve çalışılabileceğini belirtti.
Giresun Üniversitesi'ni uluslararası bir marka haline getirmek istediklerini söyleyen Coşkun, CERN ile imzalanan işbirliği anlaşması ile bu yolda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını ifade etti.
CERN'de hazırlık aşamasında olan Geleceğin Çembersel Çarpıştırıcısı (Future Circular Collider) projesinde de Giresun Üniversitesi'nde görevli 3 öğretim üyesi yer alacak. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)'nın daha gelişmiş bir versiyonu olacak Geleceğin Çembersel Çarpıştırıcısı'nda çarpışma hızının 14 TEV'den 100 TEV'e çıkarılması planlanıyor.

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Simplify 2 yıl en beğenilen
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Kefelon 2 yıl
Bu bilgiler öylesine verilmez. Demek ki CERN'e maddi destek de bulunmaya başlamış ülkemiz, güzel gelişme.
Sonuçta varoluşsal bulgulara da ulaşmaya çalışıyorlar, tepki çekmemek için maddi desteği açıklamıyorlar mı acaba? Ne kadar destek de bulunuyoruz çok merak ettim şimdi...
Bu bilgiler öylesine verilmez. Demek ki CERN'e maddi destek de bulunmaya başlamış ülkemiz, güzel gelişme.Sonuçta varoluşsal bulgulara da ulaşmaya çalışıyo...
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sniper23 2 yıl
Hayırlı olması dileği ile.
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MARDINLİ 2 yıl
hayırlı olsun...
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pokajy 2 yıl
güzel haber. umarım bu iş için büyük bir arazi-alan gerekmiyodur. eğer gerekiyosa o zaman farklı düşünebilirim. neden konya değilde giresun diyebilirim.
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V4LKyR 2 yıl
Ondan sonra her ilde üniversite açmak iyi değil falan diyorlar.
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Giresunlufuk 2 yıl
Giresun'um benim.

Bunlar güzel gelişmeler. Son günlerde çok iyi haberler geliyor. Maşallah.
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kadirirdem 2 yıl
Tübitak düzeliyor mu ne ?
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sendemail 2 yıl
lan çok iyi haber,
güzel,canım ülkem.
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astralll 2 yıl
Ankara üniversitesinde de küçük çaplı bir atom çarpıştırıcı vardı sanırım bilen var mı?
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montevo5555 2 yıl
sık kullanılanlara alayım giderim bi sıkıntı olmazsa.
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Orhan-DO 2 yıl
Yapılmayan bir çok şeyi eleştirirken,yapılan bu güzel hareketleri de tebrik etmek lazım.Bilim adına atılan her adım ülke geleceği için önemli bir gelişmedir.Hayırlı olur inşallah.
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kraix 2 yıl
Burada paylaşılan ülke ile alakalı neredeyse her başlığın altına küçümseme, kötüleme vs tarzında yorumlarda bulunan insanların bence bir psikoloğa görünmelerini tavsiye ediyorum. Problem nedir?
Eleştri var, eleştiri var.
Acaba düşünüyorumda ülkemiz dünyanın en üst düzey ülkesiydide 20. yuz yılda 10. sıralara 20. sıralara mı geriledi acaba... Biz mi göremedik?
Önce bir dönüp geriye bakmalı sonra konuşulmalı.
Bir eksik varsa onu dile getirip geri bildirim yapılsa yapıcı ve iyileştirici yroumlar eleştiriler yapılsa daha güzel şeyler çıkabilir.
Ama ülkede nedense bir zihniyet var ki herşeye Muhalefet...
Üzücü şeyler bunlar...
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