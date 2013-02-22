Dünyanın en büyük panorama fotoğraf rekoru, 320 Gigapixel ile kırıldı

Birçok farklı fotoğraftan oluşturulan panorama örneklerini dünyanın farklı şehir ve bölgelerinde daha önce görmüştük. Devamlı olarak daha büyük panorama fotoğrafların çekildiği günümüzde, oldukça büyük bir rekor kırıldı.





İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British Telekom Kulesi üzerinde 360Cities tarafından çekilmiş olan panorama da toplam 48,640 farklı fotoğraf kullanılmış. Londra’nın 360° ileri düzey detaylarıyla görülebildiği fotoğraf, dört adet Canon EOS 7D DSLR fotoğraf makinesi, Canon EF 400mm F/2.8L objektif yanında Canon EF 2x III telekonvertor ve Rodeon VR ST robot panorama kafası ile çekilmiş. Fujitsu’nun Celsius R920 ismine sahip 3.1GHz 16 çekirdekli işlemciye ve 256GB ram oranına sahip bilgisayarı üzerinde Autopano Giga Panorama programı ile işlenen 48,640 raw formatındaki fotoğrafın, çekimi ve işlenmesi üç haftayı bulmuş.





Dünyanın en büyük panoramik fotoğraf rekorunu da elde eden fotoğrafın tam çözünürlüklü haline aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.





http://btlondon2012.co.uk/pano.html









http://btlondon2012.co.uk/pano.html