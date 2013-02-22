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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük panorama fotoğraf rekoru, 320 Gigapixel ile kırıldı

6 yıl
5,8b
1
57
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük panorama fotoğraf rekoru, 320 Gigapixel ile kırıldı
Birçok farklı fotoğraftan oluşturulan panorama örneklerini dünyanın farklı şehir ve bölgelerinde daha önce görmüştük. Devamlı olarak daha büyük panorama fotoğrafların çekildiği günümüzde, oldukça büyük bir rekor kırıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British Telekom Kulesi üzerinde 360Cities tarafından çekilmiş olan panorama da toplam 48,640 farklı fotoğraf kullanılmış. Londra’nın 360° ileri düzey detaylarıyla görülebildiği fotoğraf, dört adet Canon EOS 7D DSLR fotoğraf makinesi, Canon EF 400mm F/2.8L objektif yanında Canon EF 2x III telekonvertor ve Rodeon VR ST robot panorama kafası ile çekilmiş. Fujitsu’nun Celsius R920 ismine sahip 3.1GHz 16 çekirdekli işlemciye ve 256GB ram oranına sahip bilgisayarı üzerinde Autopano Giga Panorama programı ile işlenen 48,640 raw formatındaki fotoğrafın, çekimi ve işlenmesi üç haftayı bulmuş.

Dünyanın en büyük panoramik fotoğraf rekorunu da elde eden fotoğrafın tam çözünürlüklü haline aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

http://btlondon2012.co.uk/pano.html



http://btlondon2012.co.uk/pano.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
First_Person 6 yıl en beğenilen
Tam Londra fotoğrafı, 360 derece döndüm ama güneşi göremedim..
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tolilow 5 yıl
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OnlyChaos 5 yıl
Cem
biraz fazla detaylı olmuş +18

Ben bütün binaların camlarından girdim çıktım ama bulamadım. Koordinat bildir lütfen. :D
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zetnakah 5 yıl
Bulunan hatalara ve yorumlara koptum
Donanımhaberi bu yüzden seviyorum


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gentleman_ 6 yıl
48640 fotoğraf
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Dexstz 6 yıl
Harika gerçekten
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DH Misafiri 6 yıl
temsili oldupunu anlayacak kadar beyn yok mu ?
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Ed - 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

temsili oldupunu anlayacak kadar beyn yok mu ?

adamların oyun oynadığını anlayacak kadar beyin kırıntısı sende var mı?
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cumhurkey 6 yıl
çekimi ve işlenmesi üç haftayı bulmuş! siz hiçbir pencerede insan gördünüzmü ?
ya hayalet şehir yada hepsini fotoşoplamışlar ki 3 haftada bitti diyor hepsine ! nasıl yetiştiyse artık.
1 Yanıt Yanıtla
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Lockheed 6 yıl cumhurkey
cumhurkey

çekimi ve işlenmesi üç haftayı bulmuş! siz hiçbir pencerede insan gördünüzmü ?
ya hayalet şehir yada hepsini fotoşoplamışlar ki 3 haftada bitti diyor hepsine ! nasıl yetiştiyse artık.

Ben de aynı şeye takıldım. Bir tane insan yok pencerelerde. Kesinlikle bir bit yeniği var bu işte
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34istanbul34 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


OHA!!!
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Stainless.. 6 yıl
Burada işler biraz karışmış


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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C.H.N 6 yıl
Camii var. ;)
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Zommby 6 yıl
Terasta tavuk kümesi buldum...



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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akcaorenli 6 yıl
Arkadaşlar İngiltere de yaşıyanlar için çekiliş düzenlemişler.Orada yaşıyanlar katılsın ben ikisini bulabildim şimdilik şans işte orada olsak bulamayız...
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C.H.N 6 yıl
GreldoR
Bu fotoğraf üzerinden oyun oynasak ya? Mesela Vodafone Bayini bulabilecek varmı? Bulan başka birşey sorsun, öyle devam edelim...

Daha önce bulmuştum üstünde oxfort street yazıyor. :D
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kervan95 6 yıl
her tarafta vinç var yav
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