Dünyanın en büyük uçağının test uçuşları 2016 yılında başlayacak

Microsoft'un kurucularından Paul Allen 2011 yılında dünyanın en büyük uçağını üretmek için bir proje başlattı. Allen'in şirketi Stratolaunch Systems'in başlattığı projeye Elon Musk gibi ünlü isimlerin yanı sıra uçağın üretiminin yapıldığı Mojave Air ve Space Port gibi şirketlerden de destek geldi.

Devasa büyüklükteki uçağa Pers mitolojisinde yer alan yırtıcı büyük kuş Roc'un adı verilmiş. Önümüzdeki yıl test uçuşlarına başlayacak uçağın sıradışı görünümü ve büyüklüğü de hayret verici. Yolcuların taşındığı iki ayrı gövdeye sahip olacak uçak ayrıca Boeing 747 uçaklarda kullanılan 6 adet jet motoru, iniş/kalkış takımında 28 lastik ve 117 metrelik devasa kanat açıklığına da sahip. Büyüklüğünün anlaşılması için ise uçağın normal bir futbol sahasının ortasına koyulması halinde kanatlarının kale çizgisini beşer metre aşacağı örneği verilmiş.

Geliştirme süreci oldukça zor olan uçağın havalanması için de 3.65 kilometrelik uzun bir pist gerekiyor. Günümüzde sık kullanılan uçaklarla karşılayacak olursak bu rakam standart uçaklarda 2.1 kilometre ve büyük gövdeli uçaklarda 2.5 km. Bu nedenle dünyadaki ortalama pist uzunluğu 3km seviyesinde tutulurken devasa uçak her pistten kalkış ve iniş yapamayacak. Yaklaşık 544 ton ton ağırlığa sahip ve 850 km/saat hıza ulaşabiliyor.

Ancak uçağın asıl geliştirilme amacı ise ortasında yer alan roket. Bu roket uçağın yeterli yüksekliğe ulaşmasıyla serbest bırakılacak, sonrasında kendi enerjisiyle devam ederek uyduları yörüngeye taşıyabilecek. Bu şekilde yerden havalanmaya göre daha az maliyet gerekirken uçağa bir sonraki taşıma görevi için başka bir roket de eklenebiliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak test uçuşlarının ardından 2020 yılında ise uçağın genel anlamda kullanımı hedefleniyor.

http://www.engadget.com/2015/08/04/largest-plane-in-the-world-stratolaunch-test-flights-2016/