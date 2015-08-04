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Dünyanın en büyük uçağının test uçuşları 2016 yılında başlayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Dünyanın en büyük uçağının test uçuşları 2016 yılında başlayacak

Microsoft'un kurucularından Paul Allen 2011 yılında dünyanın en büyük uçağını üretmek için bir proje başlattı. Allen'in şirketi Stratolaunch Systems'in başlattığı projeye Elon Musk gibi ünlü isimlerin yanı sıra uçağın üretiminin yapıldığı Mojave Air ve Space Port gibi şirketlerden de destek geldi. 
Devasa büyüklükteki uçağa Pers mitolojisinde yer alan yırtıcı büyük kuş Roc'un adı verilmiş. Önümüzdeki yıl test uçuşlarına başlayacak uçağın sıradışı görünümü ve büyüklüğü de hayret verici. Yolcuların taşındığı iki ayrı gövdeye sahip olacak uçak ayrıca Boeing 747 uçaklarda kullanılan 6 adet jet motoru, iniş/kalkış takımında 28 lastik ve 117 metrelik devasa kanat açıklığına da sahip. Büyüklüğünün anlaşılması için ise uçağın normal bir futbol sahasının ortasına koyulması halinde kanatlarının kale çizgisini beşer metre aşacağı örneği verilmiş.
Geliştirme süreci oldukça zor olan uçağın havalanması için de 3.65 kilometrelik uzun bir pist gerekiyor. Günümüzde sık kullanılan uçaklarla karşılayacak olursak bu rakam standart uçaklarda 2.1 kilometre ve büyük gövdeli uçaklarda 2.5 km. Bu nedenle dünyadaki ortalama pist uzunluğu 3km seviyesinde tutulurken devasa uçak her pistten kalkış ve iniş yapamayacak. Yaklaşık 544 ton ton ağırlığa sahip ve 850 km/saat hıza ulaşabiliyor.
Ancak uçağın asıl geliştirilme amacı ise ortasında yer alan roket. Bu roket uçağın yeterli yüksekliğe ulaşmasıyla serbest bırakılacak, sonrasında kendi enerjisiyle devam ederek uyduları yörüngeye taşıyabilecek. Bu şekilde yerden havalanmaya göre daha az maliyet gerekirken uçağa bir sonraki taşıma görevi için başka bir roket de eklenebiliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak test uçuşlarının ardından 2020 yılında ise uçağın genel anlamda kullanımı hedefleniyor.

http://www.engadget.com/2015/08/04/largest-plane-in-the-world-stratolaunch-test-flights-2016/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Titanic gibi olmasın da...
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Garp the Fist 4 yıl
Benimde aklıma ilk yolcu kapasitesi geldi. Ama yolculuk için değil, uzaya roket fırlatmak için yapılmış. Uzay projelerinde maliyeti bayağı azaltacaksa güzel bir proje bence.
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THUGGER 4 yıl
Adamlarda para bol. Ama olsa guzel olur.
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sis651 4 yıl
Bizim megaproje havaalanımıza inebilecek mi?

Uçaklar iyi güzel teknoloji de şu yakıt ve emisyon işi halledilmeli hala. Sırf karbon ayakizim daha düşük olsun diye 1800 KM yolu ucak yerine 24 saat otobüste oturarak gidiyorum. :))) Cebimde kalan para da cabası tabi. ;)
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alfe28 4 yıl
Fırtınalı havada bu dev uçağı nasıl kontrol edecekler acaba.birde ne kadar verimli olacak bu uçak? İnsan gerçekten hayret ediyor.
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olağan_şüpheli 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


THE STRATOLAUNCH CARRIER AIRCRAFT: KEY FACTS
Wingspan: 385 feet (117 metres)

Engines: Six 747-class engines

Fuselage length: 238 feet (72 metres)

Weight: 1,200,000 lb (544,311 kg)

Maximum speed: 460 knots, 530 mph (850 km/h)

Maiden launch: Flight testing will begin in 2016. The first launch of the space launch vehicle is likely to take place in 2018.

Satellite delivery: Initially, the system is intended to deliver satellites weighing up to about 13,500lbs (6,124 kg) into orbits between 112 miles and 1,243 miles (180 km and 2000 km) above Earth.

Launch sites: Several sites are under consideration, including Kennedy Space Center, Wallops Island and Vandenberg AFB.

dailymail.co.uk/...

bu arada 6bin ton demişler haberde ama bu sitede 544 ton diyor ki çok daha gerçekci.bu arada yolcu taşımayacak. amaç uzaya daha uygun fiyata uydu fırlatabilmek.
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olağan_şüpheli 4 yıl alfe28
alfe28

Fırtınalı havada bu dev uçağı nasıl kontrol edecekler acaba.birde ne kadar verimli olacak bu uçak? İnsan gerçekten hayret ediyor.

muhtemelen fırtınalı hava da uçmayacak. Uçağın kendi verimi pek önemli değil. amaç uzaya daha ucuza uydu yollayabilmek. uydu taşıyan bir roketin saatte 900 km hıza çıkması ve 10 km irtifaya çıkması için inanılmaz bir yakıt gerekli. bu uçak sayesinde bu irtifaya ve hıza ulaşmak için yakıt ihtiyac duymayacak. Uçağın bu hıza ve irtifaya ulaşmak için harcadığı yakıtsa muhtemelen roketin harcaması gereken yakıttan çok daha düşük maliyete sahip olacak. Dahası bu yük miktarı roketlerde olmayacağı içn daha makul fiyatlara roketler tasaralanabilecek.
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kadirirdem 4 yıl
valla baya büyük hakkaen düşmezse iyidir titanic gibi olmasın :)ama begendim ben kaç yolcu taşıcak acaba....
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zotacing 4 yıl
Gereksiz olmuş. Airbus A380 gibi bir nimet varken, sonu Concorde gibi olur. Yolculuk edeceğim zaman kesinlikle tercih etmem bu aleti.
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Titanic gibi olmasın da...
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matmuhendisi 4 yıl
asla düşmez diyip sakata getirmesinler ..
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St Batuhan 4 yıl
Abi halihazırda Amerika'ya uçarken bizim uyduyu versem sana da bi uzaya yollasana gibi bir muhabbet geldi aklıma :) Neyse güzel bir çalışma ama öncelikle video çok daha iyi olabilirdi. FSX'e koysalar da kayıt yapsalar yine daha kaliteli bir çalışma ortaya çıkardı. Böyle büyük projelerde tanıtım ve reklam kısmındaki videoların da ortalamanın üstünde olması gerek bence. Diğer yönden revize edilip daha iyi bir başarım sağlanabileceğine inanıyorum, biraz fazla geldi genel hatlarıyla. Büyüklüğe lafım yok ama istediği pist uzunluğu azaltılabilmeli. Ayrıca yolcu kapasitesi hakkında da bilgi olması güzel olurdu. Daha önemlisi yakıt giderleri ve avantajları ne yönde olacaktır normal taşımacılık dahiliyetinde. Ne kadar pistte kullanılabilir durumda şu an? Bu konularda da bilgi taşımalı bence verilen haber.
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Okisht 4 yıl St Batuhan
St Batuhan

Abi halihazırda Amerika'ya uçarken bizim uyduyu versem sana da bi uzaya yollasana gibi bir muhabbet geldi aklıma :) Neyse güzel bir çalışma ama öncelikle video çok daha iyi olabilirdi. FSX'e koysalar da kayıt yapsalar yine daha kaliteli bir çalışma ortaya çıkardı. Böyle büyük projelerde tanıtım ve reklam kısmındaki videoların da ortalamanın üstünde olması gerek bence. Diğer yönden revize edilip daha iyi bir başarım sağlanabileceğine inanıyorum, biraz fazla geldi genel hatlarıyla. Büyüklüğe lafım yok ama istediği pist uzunluğu azaltılabilmeli. Ayrıca yolcu kapasitesi hakkında da bilgi olması güzel olurdu. Daha önemlisi yakıt giderleri ve avantajları ne yönde olacaktır normal taşımacılık dahiliyetinde. Ne kadar pistte kullanılabilir durumda şu an? Bu konularda da bilgi taşımalı bence verilen haber.

3 kaynağa da baktım ancak malesef yolcular hakkında bir bilgi bulamadım. Şu an için uçağın iç dizaynıyla pek ilgilenmiyorlar sanırım. Büyüklüğü ve uydu fırlatmada azaltacağı maliyetlerden söz ediliyor. Sıradaki haberim bitince diğer kaynaklara tekrar göz atarım
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