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Dünyanın en büyük ve en pahalı iPhone kılıfı Las Vegas'ta satılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük ve en pahalı iPhone kılıfı Las Vegas'ta satılıyor
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Zenginlere yönelik olarak popüler mobil ürünlerin binlerce dolarlık kılıfları veya kristallerle bezenmiş özel üretimleri sık sık haberlere konu oluyor. Las Vegas’ta bir aksesuar mağazasının satışa sunduğu özel bir kılıf ise dünyanın en büyük ve en pahalı kılıfı olma özelliğine sahip.

iDownloadBlog tarafından fotoğrafları internete paylaşılan bu kılıf Las Vegas’ta Miracle Miles Shops adlı özel Swarovski taşlarıyla bezenmiş iPhone kılıfları satan bir mağazada satış amaçlı sergileniyor.

Kılıf dünyanın en pahalısı olmasının yanında standart iPhone 4 modeline göre üretilmemiş. Boyu neredeyse bir insanınkiyle aynı olan kılıf bir iPhone 4 maketinin üzerinde sergileniyor. 300’den fazla Swarovski kristaliyle bezenmiş kılıfın satış fiyatı ise 40 000$. 

Swarovski kristallerle bezenmiş bir kılıf almak isteyenler için mağazada pek çok alternatif mevcut. Ancak söz konusu devasa kılıf herhangi bir ortamı süslemeye yarayan bir dekorasyon olarak kullanılabiliyor. Onun haricinde pek bir işe yaradığı söylenemez.

Sergide kullanılan maket ise biraz Photoshop kullanılarak iPhone 4’e benzetilmeye çalışılmış. Üzerinde simgesi bulunan uygulamaların ise iOS ile pek bir ilgisi bulunmuyor.

Dünyanın en pahalı kılıfı sadece bir adet olarak satışa sunulmuş.

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KroLyne93 8 yıl
Hakan.Turan
araba alırım o paraya.

en güzelinden hemde 2011-2012 :D
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rithone 8 yıl
biz kılıfımı koruyacaaz yoksa iphone mu almıyorum kardeş
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Somberlain 8 yıl
evet sadece iphone'u olanlar açlıktan ölüyor.. zenginlik budur..
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Hasan Paşa 8 yıl
Telefonun kilifsiz kullanılması taraftarıyım kılıf kaba ve kalın gösteriyor pırlanta veya altın dahi olsa :)
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kml_sri 8 yıl
gt...ne kılıf arayanlar için


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artcraft35 8 yıl
bird-hunter
Gereksiz kendilerince icat çıkarıyolar..

evet gereksiz ama adamın harcıyacak parası çok ve gösteriş delisiyse firmalar da bu kişileri dolandırmaktan para kazanıyor
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hastasıyız_dede 8 yıl
ben o paraya onu alrsam süs dye evn köşesine koymam bişey olr çalınr korkusundn gclri onla yatar uyurdum xD
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osmanefeozkan 8 yıl
zaten appleye adam kıcındaki donu yırtıp pijama yapsa 50$ dan aaşşağıya satmaz
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bird-hunter 8 yıl
Gereksiz kendilerince icat çıkarıyolar..
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senihcan 8 yıl
-mehmet-
okadar param olsa ve apple hayranı olsam apple ürünleri satan kos kocaman bir mağza açarım veya apple dan hisse alırım

40000 dolara kocaman apple mağazasının hayalini bile göremezsin.Dalga mı geçiyorsunuz ben anlamadım birisi paris alır falan demiş birisi de bu web sitesinin sahibi bile alamaz demiş.Teknolojiyle alakası olmayabilir ama ilgi çekici bir haber bu arada evet gereksiz ama 40000 dolar öyle abartılacak bir para değil ki Las Vegasa kumar oynamak amaçlı giden bütün insanların çok rahat bişekilde alabileceği bir şey...
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The Catalyst 8 yıl
gereksiz ve saçma bir kılıf.

sinyal göstergesinin yanındada 4g yazıyor.
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CodeX 8 yıl
Guzelmis.
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-mehmet- 8 yıl
okadar param olsa ve apple hayranı olsam apple ürünleri satan kos kocaman bir mağza açarım veya apple dan hisse alırım
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