Dünyanın en büyük ve en pahalı iPhone kılıfı Las Vegas'ta satılıyor

Zenginlere yönelik olarak popüler mobil ürünlerin binlerce dolarlık kılıfları veya kristallerle bezenmiş özel üretimleri sık sık haberlere konu oluyor. Las Vegas’ta bir aksesuar mağazasının satışa sunduğu özel bir kılıf ise dünyanın en büyük ve en pahalı kılıfı olma özelliğine sahip.





iDownloadBlog tarafından fotoğrafları internete paylaşılan bu kılıf Las Vegas’ta Miracle Miles Shops adlı özel Swarovski taşlarıyla bezenmiş iPhone kılıfları satan bir mağazada satış amaçlı sergileniyor.





Kılıf dünyanın en pahalısı olmasının yanında standart iPhone 4 modeline göre üretilmemiş. Boyu neredeyse bir insanınkiyle aynı olan kılıf bir iPhone 4 maketinin üzerinde sergileniyor. 300’den fazla Swarovski kristaliyle bezenmiş kılıfın satış fiyatı ise 40 000$.





Swarovski kristallerle bezenmiş bir kılıf almak isteyenler için mağazada pek çok alternatif mevcut. Ancak söz konusu devasa kılıf herhangi bir ortamı süslemeye yarayan bir dekorasyon olarak kullanılabiliyor. Onun haricinde pek bir işe yaradığı söylenemez.





Sergide kullanılan maket ise biraz Photoshop kullanılarak iPhone 4’e benzetilmeye çalışılmış. Üzerinde simgesi bulunan uygulamaların ise iOS ile pek bir ilgisi bulunmuyor.





Dünyanın en pahalı kılıfı sadece bir adet olarak satışa sunulmuş.