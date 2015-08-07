Dünyanın en hafif kulaklık amplifikatörü: Aqua

Haber Editörü
Günümüzde artık daha çok mobil cihazlar ile kulaklıklar üzerinden müzik dinliyoruz. Ancak bu cihazlardan yüksek kalite almak için oldukça pahalı kulaklıklar kullanmak gerekiyor. Bu noktada Kickstarter'da aradığı desteği bulan kulaklık amplifikatörü Aqua ise, sürece uygun fiyatlı bir çözüm getiriyor.
Apple iPhone 5, 5S, 6, 6 Plus, Samsung S3, S4, S5, Note 3, Note 4, Note Edge, Sony Z1, Z2, Z3, LG G Pro 2, G3 ve son olarak Mi 3 ile 4 modellerine Lightning ya da microUSB portları üzerinden bağlanan Aqua, bu cihazdan gelen sesi yükselterek kayıpsız şekilde kulaklığa aktarıyor. Teknik olarak bakıldığı zamanda dahili DAC (Dijital-Analog çevirici) birimiyle 24-bit/192kHz ses kalitesi sunan Aqua, verilen bilgiye göre çok daha temiz, canlı ve keskin bir işitsel deneyim ortaya koyuyor.
Alüminyum gövdesi ile hem şık görünen hem de sağlam bir seçenek oluşturan kulaklık amplifikatörü Aqua, gücünü bağlı olduğu cihazdan alıyor ve bu sayede batarya taşımadığı için dünyanın en hafifi takısını kazanıyor. Kickstarter'da 16,000$ hedef ile yola çıkan ve şimdiye kadar 62,295$ toplamayı başaran Aqua, yapılacak en az 59$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
https://www.kickstarter.com/projects/311770269/aqua-worlds-lightest-headphone-amplifier/description Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Yarı cahiller daha tehlikelidir."
İlber Ortayli
Sen çok yanlış gelmişsin :D
Duymam. Neticede aynı şarkı çalacak.
Denemeden bilemezsin. Millet salak mı yüzlerce dolara kulaklık alarak?
Yanlış bilmiyorsam sesi artıran uygun fiyatlı fiio isimli firmanın ufak kalem pille çalışan modelleri mevcuttu,basit olanların görevi ses şiddetini arttırmak,şimdi ki modelleri ise usb den şarj gibi işlevleri var,dahili eq denilmiş vs. ancak ne olursa olsun,kaynak kötü ise isterse 10 bin dolarlık kulaklıkla bu amfiyi kullanın gene kötü olacaktır,çünkü kaynak kötüdür,android veya iphone ses kalitesi yapabildikleri ortada daha hiçbiri en kötü hifiman modeli kadar bir ses kaliteleri bile yok,daha yanılmıyorsam kayıpsız müzik çalma destekleme olayı bile yoktu,genelde yok,böyle bir cihaza amfi alıp ses arttırmak ses şiddeti isteniyorsa işe yarar onun haricinde kalite arttırma gibi çalışacaksa iş başka diye biliyorum,ses konusunda pek bilgim yok hobi olarak takip ediyorum ama bu işin üstadları da hemen hemen aynı fikirdedir,kaynak kötü ise siz istediğinizi yapın ses kalitesi gene kötü olacaktır.
Kulaklığın kalitesini yükseltmiyor. Elinizdeki mevcut kulaklık ile daha kaliteli (Burada kalite daha canlı ve temiz ses olarak geçiyor) müzik dinlemenize yardımcı oluyor. Cihaz ile kulaklık arasında kayıp olmasını önlüyor.