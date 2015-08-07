Dünyanın en hafif kulaklık amplifikatörü: Aqua

Günümüzde artık daha çok mobil cihazlar ile kulaklıklar üzerinden müzik dinliyoruz. Ancak bu cihazlardan yüksek kalite almak için oldukça pahalı kulaklıklar kullanmak gerekiyor. Bu noktada Kickstarter'da aradığı desteği bulan kulaklık amplifikatörü Aqua ise, sürece uygun fiyatlı bir çözüm getiriyor.

Apple iPhone 5, 5S, 6, 6 Plus, Samsung S3, S4, S5, Note 3, Note 4, Note Edge, Sony Z1, Z2, Z3, LG G Pro 2, G3 ve son olarak Mi 3 ile 4 modellerine Lightning ya da microUSB portları üzerinden bağlanan Aqua, bu cihazdan gelen sesi yükselterek kayıpsız şekilde kulaklığa aktarıyor. Teknik olarak bakıldığı zamanda dahili DAC (Dijital-Analog çevirici) birimiyle 24-bit/192kHz ses kalitesi sunan Aqua, verilen bilgiye göre çok daha temiz, canlı ve keskin bir işitsel deneyim ortaya koyuyor.

Alüminyum gövdesi ile hem şık görünen hem de sağlam bir seçenek oluşturan kulaklık amplifikatörü Aqua, gücünü bağlı olduğu cihazdan alıyor ve bu sayede batarya taşımadığı için dünyanın en hafifi takısını kazanıyor. Kickstarter'da 16,000$ hedef ile yola çıkan ve şimdiye kadar 62,295$ toplamayı başaran Aqua, yapılacak en az 59$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/311770269/aqua-worlds-lightest-headphone-amplifier/description