Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en hafif kulaklık amplifikatörü: Aqua

3 yıl
3,3b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en hafif kulaklık amplifikatörü: Aqua

Günümüzde artık daha çok mobil cihazlar ile kulaklıklar üzerinden müzik dinliyoruz. Ancak bu cihazlardan yüksek kalite almak için oldukça pahalı kulaklıklar kullanmak gerekiyor. Bu noktada Kickstarter'da aradığı desteği bulan kulaklık amplifikatörü Aqua ise, sürece uygun fiyatlı bir çözüm getiriyor.
Apple iPhone 5, 5S, 6, 6 Plus, Samsung S3, S4, S5, Note 3, Note 4, Note Edge, Sony Z1, Z2, Z3, LG G Pro 2, G3 ve son olarak Mi 3 ile 4 modellerine Lightning ya da microUSB portları üzerinden bağlanan Aqua, bu cihazdan gelen sesi yükselterek kayıpsız şekilde kulaklığa aktarıyor. Teknik olarak bakıldığı zamanda dahili DAC (Dijital-Analog çevirici) birimiyle 24-bit/192kHz ses kalitesi sunan Aqua, verilen bilgiye göre çok daha temiz, canlı ve keskin bir işitsel deneyim ortaya koyuyor.
Alüminyum gövdesi ile hem şık görünen hem de sağlam bir seçenek oluşturan kulaklık amplifikatörü Aqua, gücünü bağlı olduğu cihazdan alıyor ve bu sayede batarya taşımadığı için dünyanın en hafifi takısını kazanıyor. Kickstarter'da 16,000$ hedef ile yola çıkan ve şimdiye kadar 62,295$ toplamayı başaran Aqua, yapılacak en az 59$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Dünyanın en hafif kulaklık amplifikatörü: Aqua

https://www.kickstarter.com/projects/311770269/aqua-worlds-lightest-headphone-amplifier/description Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smartcard 3 yıl
Ses kalitesinin nasıl artabileceğine muhalefet eden arkadaşlardan tek bir tanesi bile kickstarter'a girip cihazın nasıl çalıştığına baktı mı acaba? Tavsiye ediyorum, bakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.mert 3 yıl
V4LKyR
Acaba özel üretim tek boynuzlu at kıllarından üretilen altın titanyum platin süperiletken 1 milyar ohm empedanslı (evet hem süper iletken hem de 1 milyar ohm empedanslı, zaten özelliği burada) bir kulaklık alsam, normal bir vatandaşın normal 50 TLlik konfigürasyonundan farklı bir şey mi duyarım?Duymam. Neticede aynı şarkı çalacak.

"Yarı cahiller daha tehlikelidir."
İlber Ortayli
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan 3 yıl
Kaliteli ses almak için yine kulaklığa fazla para vermek gerekli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
valla güzel düşünülmüş ben beğendim gelişsin uygun fiyatlı olursa alınır....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 3 yıl
keşke cihazların ses çıkışlarını kaliteli yapsalarda hiç birşey kullanmadan adam akıllı ses verseler. ki 59 dolarlık ufacık bir cihaz sesin birşeylerini iyileştirebiliyorsa 3 bin liraya varan fiyatlarıyla telefonlar neden direk bunu yapmıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 3 yıl
Vasatın üstünde amfisi olan telefon için bile harici güç kaynağı olmayan bir amfi saçma değil mi? Millet dandik driverlarla coşacaklarını sanabilir aldatmaca var biraz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zehirlimadde 3 yıl
Diğer alternatiflere benzemiyor, şık ve özgün bir tasarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl
V4LKyR
Acaba özel üretim tek boynuzlu at kıllarından üretilen altın titanyum platin süperiletken 1 milyar ohm empedanslı (evet hem süper iletken hem de 1 milyar ohm empedanslı, zaten özelliği burada) bir kulaklık alsam, normal bir vatandaşın normal 50 TLlik konfigürasyonundan farklı bir şey mi duyarım?Duymam. Neticede aynı şarkı çalacak.

Sen çok yanlış gelmişsin :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Acaba özel üretim tek boynuzlu at kıllarından üretilen altın titanyum platin süperiletken 1 milyar ohm empedanslı (evet hem süper iletken hem de 1 milyar ohm empedanslı, zaten özelliği burada) bir kulaklık alsam, normal bir vatandaşın normal 50 TL'lik konfigürasyonundan farklı bir şey mi duyarım?
Duymam. Neticede aynı şarkı çalacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Acaba özel üretim tek boynuzlu at kıllarından üretilen altın titanyum platin süperiletken 1 milyar ohm empedanslı (evet hem süper iletken hem de 1 milyar ohm empedanslı, zaten özelliği burada) bir kulaklık alsam, normal bir vatandaşın normal 50 TL'lik konfigürasyonundan farklı bir şey mi duyarım?
Duymam. Neticede aynı şarkı çalacak.

Denemeden bilemezsin. Millet salak mı yüzlerce dolara kulaklık alarak?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 3 yıl
Sh@rKs-PoWeR
aycibin Haberdeki ifade tuhaf.kalite icin yuksek kaliteli kulaklik gerekir tamam.buna alternatif amfi yapilmis ne demek?amfi sadece sesi yukseltir.kulakligin kalitesini nasil yukseltiyormus?
Kulaklığın kalitesini yükseltmiyor. Elinizdeki mevcut kulaklık ile daha kaliteli (Burada kalite daha canlı ve temiz ses olarak geçiyor) müzik dinlemenize yardımcı oluyor. Cihaz ile kulaklık arasında kayıp olmasını önlüyor.

Yanlış bilmiyorsam sesi artıran uygun fiyatlı fiio isimli firmanın ufak kalem pille çalışan modelleri mevcuttu,basit olanların görevi ses şiddetini arttırmak,şimdi ki modelleri ise usb den şarj gibi işlevleri var,dahili eq denilmiş vs. ancak ne olursa olsun,kaynak kötü ise isterse 10 bin dolarlık kulaklıkla bu amfiyi kullanın gene kötü olacaktır,çünkü kaynak kötüdür,android veya iphone ses kalitesi yapabildikleri ortada daha hiçbiri en kötü hifiman modeli kadar bir ses kaliteleri bile yok,daha yanılmıyorsam kayıpsız müzik çalma destekleme olayı bile yoktu,genelde yok,böyle bir cihaza amfi alıp ses arttırmak ses şiddeti isteniyorsa işe yarar onun haricinde kalite arttırma gibi çalışacaksa iş başka diye biliyorum,ses konusunda pek bilgim yok hobi olarak takip ediyorum ama bu işin üstadları da hemen hemen aynı fikirdedir,kaynak kötü ise siz istediğinizi yapın ses kalitesi gene kötü olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
Haberdeki ifade tuhaf.kalite icin yuksek kaliteli kulaklik gerekir tamam.buna alternatif amfi yapilmis ne demek?amfi sadece sesi yukseltir.kulakligin kalitesini nasil yukseltiyormus?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 3 yıl aycibin
aycibin

Haberdeki ifade tuhaf.kalite icin yuksek kaliteli kulaklik gerekir tamam.buna alternatif amfi yapilmis ne demek?amfi sadece sesi yukseltir.kulakligin kalitesini nasil yukseltiyormus?

Kulaklığın kalitesini yükseltmiyor. Elinizdeki mevcut kulaklık ile daha kaliteli (Burada kalite daha canlı ve temiz ses olarak geçiyor) müzik dinlemenize yardımcı oluyor. Cihaz ile kulaklık arasında kayıp olmasını önlüyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3272 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, kickstarter ve Kulaklık
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Casper VIA V9 inceleme videosu "Casper'dan orta üst seviye metal gövdeli yeni telefon" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim