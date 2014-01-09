Dünyanın en hızlı USB belleği Mushkin Ventura Ultra artık 480 GB kapasiteli

Veri depolama çözümleri geliştiren Mushkin, ''Dünyanın en hızlı USB belleği'' şeklinde lanse ettiği Ventura Ultra'da kapasite çıtasını 240 GB seviyesinden 480 GB seviyesine yükseltti.

İlk bakışta alüminyumdan üretilen gövdesiyle dikkat çeken 480 GB'lık Ventura Ultra, 128 Gbit'lik NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındırıyor. LSI SandForce üretimi SF-2281 kontrolcüyü ve USB 3.0 arayüzü desteğini beraberinde getiren Ventura Ultra, saniyede 455 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 445 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. USB belleğin rastgele 4K okuma performansı ile yazma performansı ise 39.000 IOPS.

UASP modunda görev yaparak SSD'lere yakın performans verebilen 480 GB'lık Ventura Ultra'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Serinin 60 GB, 120 GB ve 240 GB'lık üyelerinin performansı merak edenler için şu şekilde:



60 GB: 455 MB/sn okuma hızı, 430 MB/sn yazma hızı

455 MB/sn okuma hızı, 430 MB/sn yazma hızı 120 GB: 445 MB/sn okuma hızı, 440 MB/sn yazma hızı

445 MB/sn okuma hızı, 440 MB/sn yazma hızı 240 GB: 450 MB/sn okuma hızı, 440 MB/sn yazma hızı

