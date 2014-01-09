Dünyanın en hızlı USB belleği Mushkin Ventura Ultra artık 480 GB kapasiteli

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Veri depolama çözümleri geliştiren Mushkin, ''Dünyanın en hızlı USB belleği'' şeklinde lanse ettiği Ventura Ultra'da kapasite çıtasını 240 GB seviyesinden 480 GB seviyesine yükseltti.
İlk bakışta alüminyumdan üretilen gövdesiyle dikkat çeken 480 GB'lık Ventura Ultra, 128 Gbit'lik NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındırıyor. LSI SandForce üretimi SF-2281 kontrolcüyü ve USB 3.0 arayüzü desteğini beraberinde getiren Ventura Ultra, saniyede 455 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 445 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. USB belleğin rastgele 4K okuma performansı ile yazma performansı ise 39.000 IOPS.
UASP modunda görev yaparak SSD'lere yakın performans verebilen 480 GB'lık Ventura Ultra'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Serinin 60 GB, 120 GB ve 240 GB'lık üyelerinin performansı merak edenler için şu şekilde:
- 60 GB: 455 MB/sn okuma hızı, 430 MB/sn yazma hızı
- 120 GB: 445 MB/sn okuma hızı, 440 MB/sn yazma hızı
- 240 GB: 450 MB/sn okuma hızı, 440 MB/sn yazma hızı
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Hocam plastik değil aluminyum
Belirli bir hızdan sonrası öyle gereksiz ki.
Daha önce yazmıştım.
Şimdi düşünün. Zaten küçük olan dosyayı her bellek hızlı atar.
Bu cihazın bu hızının işe yaraması için büyük dosya atmak gerekiyor.
Küçük dosya zaten hemen atılıyor.
Peki büyük dosyayı biz SSD de mi saklıyoruz ki, buna o kadar hızlı atalım?
SSD lerin her hücresinin belirli bir yazma silme ömrü olduğunu ve SSD lerin fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı büyük SSD lerin ömürleri bitmesin diye nasıl dikkat ettiğimizi biliyoruz.
Bügün yüksek kapasiteli bir SSD nin fiyatı 2000 lira. Bu kadar çok para verdiğiniz bir diskin içine film doldururak SSD nin hücre yazma silme ömrünü düşürmeyi kimse kolay kolay göze almaz yani.
Eee biz filmleri veya yüksek kapasiteli oyunları SSD de tutmuyorsak o zaman kullanabileceğimiz en hızlı diskin okuma hızı 200 MB/Sn falan olacaktır.
Yani normal mekanik diskten bu cihaza 200 MB ın üzerinde kopyalama yapamayacaksak o zaman ne işe yarar 400 küsür Megabyte lar...
Bir tek şu var. Yukarıdaki belleğin IOPS oranı yüksek olduğundan dolayı resim dosyası gibi küçük ve çok sayıda olan dosyaları taşırken çok faydası olacaktır yani...
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