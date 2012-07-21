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Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı 320km/s hız barajını aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektrikli arabaların hız denemelerinin ardından elektrikle çalışan hava araçları da hız sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Pilot Chip Yates, Long-ESA adı verilen elektrikli uçakla Mojave çölünde 202.6mil/s~326km/s hız sınırına ulaşarak yeni bir rekorun sahibi oldu. Bu hız, bugüne kadar elektrikli bir uçakla erişilebilen en yüksek seviye.

Long-ESA, SpaceShipOne hava aracıyla X-Prize ödülü kazanmış Burt Rutan tarafından tasarlandı ve aynı tasarımcıya ait Long-EZ modelinin elektrikli versiyonu.

İlk elektrikli uçak tecrübesinde Chip Yates, çöl üzerinde 18 dakika havada kalmayı başardı. Önceki rekor 175mil/s~281km/s ile Cri Cri uçağını kullanan Hugues Duval'e aitti. Elektrikli araç tutkunu Chip Yates ayrıca 305km/s ile elektrikli motorsikletlerle erişilebilen en yüksek hız rekorunun da sahibi.

Flight of the Century projesi kapsamında yapılan testlerde asıl amaç Long-ESA'yı Atlantik okyanusunu geçmeye hazır hale getirmek. 2014 yılında yapılması düşünülen bu uçuşta, araca 5 adet uzaktan kumandalı araç eklenerek havada elektrik ikmalinin yapılması da planlanıyor.
Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı 320km/s hız barajını aştı
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http://dsc.discovery.com/gear-gadgets/worlds-fastest-electric-plane-breaks-200mph-barrier-video.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 yıl
DH Misafiri
batarya biterse neolcak?

İşte o zaman gerçek anlamda Batar Yaaa.


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tda 1562q 7 yıl
Bizim türkiyede böyle yeni şeyler olmuyor... hep hazır alıp tüketiyoruz. üretim namına hiç bişe yok...
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E_Aydin35 7 yıl
Büyük bir başarı, bu azimle ileride Anlantiki'de geçerler.. :) Bunşar gelecek nesile açılan kapılar, her adımda yeni gelişmelerin kaydedildiği, hayata geçirildiği bir sektör bu tür adımlar hep sonraki adım için öncülük etmiş oluyor..
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sticer12 7 yıl
yavaş yavaş fosil yakıtlardan kurtuluş başlıyo
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DH Misafiri 7 yıl
batarya biterse neolcak?
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lucky16 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

batarya biterse neolcak?

Bence bu soruyu bunu yapan adamlara sormalısın. Düşünememişlerdir belki.
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jovanovic 7 yıl
Ucak derken agirligi nedir bunun?
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nurettinaz 7 yıl
Adamlar neler yapiyor biz hala sacma sebeplerden birbirimizi yiyoruz ben sanmiyorumki onlarin bizden zeki, bizden daha calisma azimine sahip olduklarini ama bizden niye cikmiyor boyle seyler anlayamiyorum.
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Lazeran 7 yıl
kim koymus o baraji
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