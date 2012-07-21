Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı 320km/s hız barajını aştı

Elektrikli arabaların hız denemelerinin ardından elektrikle çalışan hava araçları da hız sınırlarını zorlamaya devam ediyor.





Pilot Chip Yates, Long-ESA adı verilen elektrikli uçakla Mojave çölünde 202.6mil/s~326km/s hız sınırına ulaşarak yeni bir rekorun sahibi oldu. Bu hız, bugüne kadar elektrikli bir uçakla erişilebilen en yüksek seviye.





Long-ESA, SpaceShipOne hava aracıyla X-Prize ödülü kazanmış Burt Rutan tarafından tasarlandı ve aynı tasarımcıya ait Long-EZ modelinin elektrikli versiyonu.





İlk elektrikli uçak tecrübesinde Chip Yates, çöl üzerinde 18 dakika havada kalmayı başardı. Önceki rekor 175mil/s~281km/s ile Cri Cri uçağını kullanan Hugues Duval'e aitti. Elektrikli araç tutkunu Chip Yates ayrıca 305km/s ile elektrikli motorsikletlerle erişilebilen en yüksek hız rekorunun da sahibi.





Flight of the Century projesi kapsamında yapılan testlerde asıl amaç Long-ESA'yı Atlantik okyanusunu geçmeye hazır hale getirmek. 2014 yılında yapılması düşünülen bu uçuşta, araca 5 adet uzaktan kumandalı araç eklenerek havada elektrik ikmalinin yapılması da planlanıyor.





http://dsc.discovery.com/gear-gadgets/worlds-fastest-electric-plane-breaks-200mph-barrier-video.html