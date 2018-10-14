Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor

Tam Boyutta Gör

Günümüzde üst seviye akıllı telefonlar saniyede 960 kare kaydedebilen ağır çekim özellikleri ile kullanıcıların güzel görüntüler yakalamasına olanak sağlıyor. Bu özellik günlük hayatta eğlenceli paylaşımlar yapmak için yeterli olsa da kimyasal ve biyolojik reaksiyonları takip etmek için yetersiz. Bu nedenle bilim insanları saniyede trilyonlarca kare kaydedebilen kameralar üzerinde yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz yıl İsveçli araştırmacılar saniyede 5 trilyon kare kaydedebilen kamera ile önemli bir başarıya imza atmıştı.





Rekoru ikiye katladılar

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü(Caltech) ve Kanada'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü(INSR)'ndeki araştırmacılar ise saniyede 10 trilyon kare kaydedebilen yeni bir kamera geliştirerek, İsveçli araştırmacıları geride bırakmayı başardı. Ekibin, bir önceki rekoru ikiye katlamasındaki en büyük etken kullanılan teknik. Araştırmacılar iki farklı kamerayı bir araya getirerek saniyede 10 trilyon kare yakalayabildiklerini ifade ediyor.





Dünyanın en hızlı kamerasını geliştirmek için CUP(sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık) isimli bir teknik kullanıldı. Bu teknik saniyede 100 milyar kare kaydederek halihazırda son derece hızlı olsa da ekip için yeterli değildi. Bu kamerayı ultralazer darbeleriyle güçlendiren araştırmacılar artık saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen bir kameraya sahipti ancak hem hızın artırılması hem de görüntü kalitesinin yüksek tutulması için bir kamera daha kullanılması gerekiyordu.





Ekip saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen kamerayı ikinci bir kamerayla destekledi ve iki kameranın elde ettiği görüntüleri Radon dönüşümü olarak bilinen bir veri toplama tekniği ile elden geçirdi. Böylece sistem; saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen kamera, ikinci kamera ve veri toplama tekniğinin birleşmesiyle nihai haline ulaşmıştı. Ekip bu sistemin tamamını T-CUP olarak isimlendiriyor.

*T-CUP ile ışığın hareketi böyle görüntülendi

Ekip saniyede 10 trilyon kare kaydeden kamerayla yetinmeyip daha hızlı bir kamera geliştirmenin peşinde olsa da T-CUP'un bu haliyle bilim dünyasına ciddi bir katkı sunacağını söylemek mümkün. Bu kamera sistemi; ışık ve madde arasındaki etkileşimleri mükemmel bir zamanlamayla bilim insanlarına sunabileceği gibi yeni nesil mikroskoplar üretilmesini de sağlayabilir. Bu sayede biyomedikal ve malzeme mühendisliği alanlarında da T-CUP aktif rol alabilir.

https://newatlas.com/worlds-fastest-camera-10-trillion-fps/56744/