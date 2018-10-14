Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor

Rekoru ikiye katladılar
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü(Caltech) ve Kanada'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü(INSR)'ndeki araştırmacılar ise saniyede 10 trilyon kare kaydedebilen yeni bir kamera geliştirerek, İsveçli araştırmacıları geride bırakmayı başardı. Ekibin, bir önceki rekoru ikiye katlamasındaki en büyük etken kullanılan teknik. Araştırmacılar iki farklı kamerayı bir araya getirerek saniyede 10 trilyon kare yakalayabildiklerini ifade ediyor.
Dünyanın en hızlı kamerasını geliştirmek için CUP(sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık) isimli bir teknik kullanıldı. Bu teknik saniyede 100 milyar kare kaydederek halihazırda son derece hızlı olsa da ekip için yeterli değildi. Bu kamerayı ultralazer darbeleriyle güçlendiren araştırmacılar artık saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen bir kameraya sahipti ancak hem hızın artırılması hem de görüntü kalitesinin yüksek tutulması için bir kamera daha kullanılması gerekiyordu.
Ekip saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen kamerayı ikinci bir kamerayla destekledi ve iki kameranın elde ettiği görüntüleri Radon dönüşümü olarak bilinen bir veri toplama tekniği ile elden geçirdi. Böylece sistem; saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen kamera, ikinci kamera ve veri toplama tekniğinin birleşmesiyle nihai haline ulaşmıştı. Ekip bu sistemin tamamını T-CUP olarak isimlendiriyor.
https://newatlas.com/worlds-fastest-camera-10-trillion-fps/56744/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu karelerin boyutu ne kadar acep?
O kareler de 4K felan ise fena.
Yani 5 dakikalık bir film için katrilyonlarca kare demek.
Bu film veya fotoğraf dosyasının veya klasörünün boyutunu düşünmek bile istemem.
Bir de bütün bu veriyi koyacak HDD benzeri bir bellek modülü gerek ki akıllara zarar.
Maaşlar trilyon ama hak yemeye gelince 0 maşallah.
Aferin gavurlar yapıyor... ahh Ata'm ah...
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