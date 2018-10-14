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Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor

Caltech ve INRS'deki araştırmacılar; dünyanın en hızlı kamerasını geliştirdi. Yeni kamera saniyede 10 trilyon kare kaydederek en yakın rakibinin iki katı performans sunuyor.
7 ay
10,7b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor
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Günümüzde üst seviye akıllı telefonlar saniyede 960 kare kaydedebilen ağır çekim özellikleri ile kullanıcıların güzel görüntüler yakalamasına olanak sağlıyor. Bu özellik günlük hayatta eğlenceli paylaşımlar yapmak için yeterli olsa da kimyasal ve biyolojik reaksiyonları takip etmek için yetersiz. Bu nedenle bilim insanları saniyede trilyonlarca kare kaydedebilen kameralar üzerinde yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz yıl İsveçli araştırmacılar saniyede 5 trilyon kare kaydedebilen kamera ile önemli bir başarıya imza atmıştı. 


Rekoru ikiye katladılar 

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü(Caltech) ve Kanada'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü(INSR)'ndeki araştırmacılar ise saniyede 10 trilyon kare kaydedebilen yeni bir kamera geliştirerek, İsveçli araştırmacıları geride bırakmayı başardı. Ekibin, bir önceki rekoru ikiye katlamasındaki en büyük etken kullanılan teknik. Araştırmacılar iki farklı kamerayı bir araya getirerek saniyede 10 trilyon kare yakalayabildiklerini ifade ediyor.


Dünyanın en hızlı kamerasını geliştirmek için CUP(sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık) isimli bir teknik kullanıldı. Bu teknik saniyede 100 milyar kare kaydederek halihazırda son derece hızlı olsa da ekip için yeterli değildi. Bu kamerayı ultralazer darbeleriyle güçlendiren araştırmacılar artık saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen bir kameraya sahipti ancak hem hızın artırılması hem de görüntü kalitesinin yüksek tutulması için bir kamera daha kullanılması gerekiyordu.


Ekip saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen kamerayı ikinci bir kamerayla destekledi ve iki kameranın elde ettiği görüntüleri Radon dönüşümü olarak bilinen bir veri toplama tekniği ile elden geçirdi. Böylece sistem; saniyenin trilyonda birinde görüntü yakalayabilen kamera, ikinci kamera ve veri toplama tekniğinin birleşmesiyle nihai haline ulaşmıştı. Ekip bu sistemin tamamını T-CUP olarak isimlendiriyor. 

Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor
 
*T-CUP ile ışığın hareketi böyle görüntülendi 
Ekip saniyede 10 trilyon kare kaydeden kamerayla yetinmeyip daha hızlı bir kamera geliştirmenin peşinde olsa da T-CUP'un bu haliyle bilim dünyasına ciddi bir katkı sunacağını söylemek mümkün. Bu kamera sistemi; ışık ve madde arasındaki etkileşimleri mükemmel bir zamanlamayla bilim insanlarına sunabileceği gibi yeni nesil mikroskoplar üretilmesini de sağlayabilir. Bu sayede biyomedikal ve malzeme mühendisliği alanlarında da T-CUP aktif rol alabilir.

https://newatlas.com/worlds-fastest-camera-10-trillion-fps/56744/ Yorum Yaz
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interwap 7 ay en beğenilen
Böyle bir şeymiş.
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Omisis046 7 ay
Biz hala 60 fps.
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Tommy Shelby 7 ay
Yok artık lebron james
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DH Misafiri 7 ay
ben kesinlikle inanmıyorum......... saniyede 10 tirilyon fotagraf çekmeyi bırakın bir tarafa önce saniyede 10 tirilyona kadar sayan cihaz varmıki saymişlar.atomlar bile okadar hızlı hareket etmiyorlar nokta
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MonitörKertenkelesi 7 ay
1 Saniyede 10 trilyon kare diyor.
Bu karelerin boyutu ne kadar acep?
O kareler de 4K felan ise fena.
Yani 5 dakikalık bir film için katrilyonlarca kare demek.
Bu film veya fotoğraf dosyasının veya klasörünün boyutunu düşünmek bile istemem.
Bir de bütün bu veriyi koyacak HDD benzeri bir bellek modülü gerek ki akıllara zarar.
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fthkn 7 ay MonitörKertenkelesi
Askeri amaçlara hizmet edecektir. Sabit çekimin çok zor olduğu hava görevleri ya da uzay araştırmalarında kullanılır. Çünkü 1 saniye içinde çekeceği o kareler çok değerli olabilir. Tabi deneysel olduğu için uygulamada bunun belki yüzde 10'luk kısmını hedefliyorlardır çünkü kompakt hale getirmek zor 10 trilyon kare çekebilen bir makineyi.
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intel7mix 7 ay
Telefonlarada gelsede kullansak yoksa zor işler.
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DreamSs 7 ay
Bizim de kafalar bi' trilyon bilim adamlarımız var... Hadi kendilerine sağlanamayan ortam yüzünden bir şeyler üretemeyenleri geçtim, ilahiyatçılarımız çıktıkları televizyon programlarını sergi olarak gösterip devletten ek ödeme alsınlar.
Maaşlar trilyon ama hak yemeye gelince 0 maşallah.
Aferin gavurlar yapıyor... ahh Ata'm ah...
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MHEC 7 ay
MIT'nin de 1 trilyon karelik çekim yapan bir kamerası vardı, fotonların madde ile etkileşimini gözlemlemek için.
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interwap 7 ay en beğenilen
Böyle bir şeymiş.
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Omisis046 7 ay
Biz hala 60 fps.
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OverClocK1ng 7 ay Omisis046
S9 960FPS
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smart1978 7 ay
Lazeri izlemek ilginc olacak
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nefendim 7 ay
Neler yapıyorlar?
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devrimdoga 7 ay nefendim
bir video beklerdim ben...
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