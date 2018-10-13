Lisans gerektirmeyen kişisel hava aracı BlackFly, gelecek yıl satışa sunulacak

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Kanada merkezli havacılık şirketi Opener, geçtiğimiz aylarda BlackFly isimli kişisel hava aracını tanıtmıştı. 2011 yılından beri BlackFly üzerinde çalışan şirket 1000'in üstünde test uçuşu yaparak aracı piyasaya sürmeye hazır hale getirmişti. Bir joystick yardımıyla kontrol edilebilen BlackFly, herhangi bir lisansa sahip olmayan kişiler tarafından, basit bir eğitim sonrasında, kullanılabiliyor. Bu yeteneği ile geniş kitlelere yayılma potansiyeline sahip olan araç önümüzdeki yıl satışa sunulacak.





Ultra hafif

Tamamen elektrikle çalışan BlackFly, saatte 100 kilometre hızla hareket edebiliyor. Temmuz ayında tanıtılan prototipin uçuş menzilinin 40 kilometre olduğu belirtilmişti ancak nihai ürünün menzili daha yüksek olabilir. Buna ek olarak 141 kg ağırlığıyla rakiplerinden ayrılan BlackFly 113 kilogram ağırlığa kadar yolcu(aynı zamanda sürücü) taşıma kapasitesine sahip.





Tabi Opener gibi çok sayıda girişim kişisel hava araçları üzerinde çalışıyor ancak rakiplerinin aksine Opener'ın finansman konusunda endişelenmesine gerek yok. Google'ın kurucusu ve şu an Google'ın çatı şirketi Alphabet'in başkanı olan Larry Page, Opener şirketine finansal ve teknik destek sağlıyor. Nitekim Opener'ın teknik danışmanı Google'da bir dönem yöneticilik yapan Alan Eustace.





Alan Eustace'e göre BlackFlyy ile ilgili en büyük problem yönetmelikler. Mevcut yasal düzenlemelerin kişisel hava araçlarının yaygınlaşmasına engel olduğunu belirten Eustace bu nedenle ilk etapta BlackFly'ın sadece kırsal bölgelerde kullanılabileceğini belirtiyor. Dikey Kalkış ve İniş(VTOL) desteğine sahip olduğu için piste ihtiyaç duymayan BlackFly birkaç yıl sonra şehirlerde de kullanılabilecek.









https://www.engadget.com/2018/10/12/larry-page-opener-blackfly-vtol-aircraft/