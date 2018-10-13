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Lisans gerektirmeyen kişisel hava aracı BlackFly, gelecek yıl satışa sunulacak

Kanada merkezli Opener şirketi tarafından geliştirilen ve son derece kolay kontrol edilebilen BlackFly isimli kişisel hava aracı 2019'da satışa sunulacak.
7 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Lisans gerektirmeyen kişisel hava aracı BlackFly, gelecek yıl satışa sunulacak
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Kanada merkezli havacılık şirketi Opener, geçtiğimiz aylarda BlackFly isimli kişisel hava aracını tanıtmıştı. 2011 yılından beri BlackFly üzerinde çalışan şirket 1000'in üstünde test uçuşu yaparak aracı piyasaya sürmeye hazır hale getirmişti. Bir joystick yardımıyla kontrol edilebilen BlackFly, herhangi bir lisansa sahip olmayan kişiler tarafından, basit bir eğitim sonrasında, kullanılabiliyor. Bu yeteneği ile geniş kitlelere yayılma potansiyeline sahip olan araç önümüzdeki yıl satışa sunulacak. 


Ultra hafif 

Tamamen elektrikle çalışan BlackFly, saatte 100 kilometre hızla hareket edebiliyor. Temmuz ayında tanıtılan prototipin uçuş menzilinin 40 kilometre olduğu belirtilmişti ancak nihai ürünün menzili daha yüksek olabilir. Buna ek olarak 141 kg ağırlığıyla rakiplerinden ayrılan BlackFly 113 kilogram ağırlığa kadar yolcu(aynı zamanda sürücü) taşıma kapasitesine sahip.


Tabi Opener gibi çok sayıda girişim kişisel hava araçları üzerinde çalışıyor ancak rakiplerinin aksine Opener'ın finansman konusunda endişelenmesine gerek yok. Google'ın kurucusu ve şu an Google'ın çatı şirketi Alphabet'in başkanı olan Larry Page, Opener şirketine finansal ve teknik destek sağlıyor. Nitekim Opener'ın teknik danışmanı Google'da bir dönem yöneticilik yapan Alan Eustace.


Alan Eustace'e göre BlackFlyy ile ilgili en büyük problem yönetmelikler. Mevcut yasal düzenlemelerin kişisel hava araçlarının yaygınlaşmasına engel olduğunu belirten Eustace bu nedenle ilk etapta BlackFly'ın sadece kırsal bölgelerde kullanılabileceğini belirtiyor. Dikey Kalkış ve İniş(VTOL) desteğine sahip olduğu için piste ihtiyaç duymayan BlackFly birkaç yıl sonra şehirlerde de kullanılabilecek.  



      
https://www.engadget.com/2018/10/12/larry-page-opener-blackfly-vtol-aircraft/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BTopbas 7 ay en beğenilen
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Escapetolife 7 ay
Tehlike anında balistik paraşüt mevcutmuş alette. Yapı olarak basit görünüyor 3-5 seneye bu tasarımdan yola çıkıp 3d printer ile kendileri üretenler çıkabilir.
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OverClocK1ng 7 ay
142 kiloyum. Beni taşımıyormuş. Git! Mundar seniii.
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Escapetolife 7 ay
Tehlike anında balistik paraşüt mevcutmuş alette. Yapı olarak basit görünüyor 3-5 seneye bu tasarımdan yola çıkıp 3d printer ile kendileri üretenler çıkabilir.
Yanıtla +5
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kayamtky 7 ay
Diyelim ki 200 metre yukarıda uçuyorsun ve motor arızalandı. İnsanı kurtaracak güvenlik önlemi var mı ?
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Ussuz 7 ay
Bu cüsse ve bu ağırlıkla hafif bir rüzgârda bile savrulur gibi duruyor
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AskN0More 7 ay
Ötv oranından haber verin belli oldu mu çoktan? :)
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khytr89 7 ay
Bahsedilen 40km bilgisi kuş uçuşuysa çok iyi
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OsbourneReynolds 7 ay
Türk Hava Yolları genel yetenek sınavına giren arkadaşlara selam :)
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BTopbas 7 ay en beğenilen
Jetgiller?
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