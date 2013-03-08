Dünyanın en ince kablosuz şarj cihazı, "Qimini"





Gelişen teknolojiler sonucunda kablolar yavaş yavaş ortadan kalkmaya devam ediyor ve piyasaya yakın zamanda çıkan ya da çıkacak birçok cep telefonu modeli, kablosuz şarj teknolojisi ile beraber geliyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş ve dünyanın en ince kablosuz şarj cihazı olarak lanse edilen Qimini, kullanıcılara yüksek bir taşınabilirlik sunuyor.

Qimini, Qi kablosuz şarj teknolojine sahip cihazlar için özel olarak geliştirilmiş bir cihaz. 90x9.0mm boyutlara ve 78 gram ağırlığa sahip olan cihaz, taşınabilirlik hedeflenerek geliştirilmiş. Üzerinde kendi içerisine saklanabilir bir yapıda hazırlanmış USB kablo içeren Qimini, bu kablo üzerinden aldığı enerjiyi Qi kablosuz şarj özelliğine sahip akıllı cihazlara rahatça aktarabiliyor.

Dört farklı renk seçeneğine sahip olan Qimini, resmi çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmamış olsa da, firmanın resmi sitesi üzerinde ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://myqimini.com/index.php

http://myqimini.com/index.php