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Dünyanın en ince kablosuz şarj cihazı, "Qimini"

6 yıl
2,1b
1
27
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişen teknolojiler sonucunda kablolar yavaş yavaş ortadan kalkmaya devam ediyor ve piyasaya yakın zamanda çıkan ya da çıkacak birçok cep telefonu modeli, kablosuz şarj teknolojisi ile beraber geliyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş ve dünyanın en ince kablosuz şarj cihazı olarak lanse edilen Qimini, kullanıcılara yüksek bir taşınabilirlik sunuyor.
Qimini, Qi kablosuz şarj teknolojine sahip cihazlar için özel olarak geliştirilmiş bir cihaz. 90x9.0mm boyutlara ve 78 gram ağırlığa sahip olan cihaz, taşınabilirlik hedeflenerek geliştirilmiş. Üzerinde kendi içerisine saklanabilir bir yapıda hazırlanmış USB kablo içeren Qimini, bu kablo üzerinden aldığı enerjiyi Qi kablosuz şarj özelliğine sahip akıllı cihazlara rahatça aktarabiliyor.
Dört farklı renk seçeneğine sahip olan Qimini, resmi çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmamış olsa da, firmanın resmi sitesi üzerinde ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://myqimini.com/index.php 

Dünyanın en ince kablosuz şarj cihazı,

http://myqimini.com/index.php Yorum Yaz
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Bamya Avcisi 6 yıl en beğenilen
Bu cihazlar şarj adaptörü kadar hızlı şarj etmedikçe ve fiyatları 70 liranın altına düşmedikçe alınmaz.
Bu kadar üşengeç olmanın alemi nedir.2 saniye kabloyu takamayacak mısın?
Bu cihazlar şarj adaptörü kadar hızlı şarj etmedikçe ve fiyatları 70 liranın altına düşmedikçe alınmaz.Bu kadar üşengeç olmanın alemi nedir.2 saniye kabl...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
bu cihaz 2 saniye takmaman için değil, telefonların en hassas girişleri data girişleridir. her telefon çaldığında kablosunu söküp takmak mı işene geliyor... bluetooth kulaklık diyeceksin ama sen onuda kulağına takmayı istemezsin. o zaman arabayada binme deveyle git.
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E_Aydin35 6 yıl
AggressiveGamer
Bu cihazlar şarj adaptörü kadar hızlı şarj etmedikçe ve fiyatları 70 liranın altına düşmedikçe alınmaz. Bu kadar üşengeç olmanın alemi nedir.2 saniye kabloyu takamayacak mısın?

Fikrinize saygı duyarım ancak burada söz konusu teknolojinin üşengeçlik baz alınarak yapıldığını hiç sanmıyorum.. Sonuçta potansiyel bir devrimin ilk evreleri bu durum belkide...
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santanio 6 yıl
aynı firmanın çıkardığı diğer modeli kullanıyorum. iş yerinde günde en az 10 kere yerimden kalkıyorum sök takım çok oluyor ve onceki telefonlarımın micro usb girişlerinin laçka olduğunu düşünürseniz faydasını gördüğüm bir teknoloji. fiyatını pahalı bulanlar,yavaş şarj ediyor diyenler boş konuşmasın... teknolojik bir yenilik söz konusudur ve ileride geliştirilecek tabikide...
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berkkarabacak 6 yıl
AggressiveGamer
Bu cihazlar şarj adaptörü kadar hızlı şarj etmedikçe ve fiyatları 70 liranın altına düşmedikçe alınmaz. Bu kadar üşengeç olmanın alemi nedir.2 saniye kabloyu takamayacak mısın?

videoda "charges as fast as cable" dio ama ve evet ben üşeniyorum,kabloyu aramak bulmakda cabası ama evde bundan bi tane olsa her eve geldiğimde telefonu bunun üstüne atarım,daha pratik.Bunun üşengeçlikle alakası yok bi yerde zaman tasarufudur,git bu artı zamanla ile ders çalış vb
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ZAViRA 6 yıl
bunu taşıyacağına usb kabloyu taşısana kardeeşim! mal mısın sen?
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DaRKFoRCeS 6 yıl
nexus 4 şarj cihazı 60$ idi.birde buraya gelişi ne kadar olur kim bilir fiyat düşmesi şart
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DH Misafiri 6 yıl
Firarist bence sen bu cihazın amacını anlayamadın bu cihaz elektrik prizini iptal edip telefonu her yerde şarj etmeni sağlıyor uzun yolculukta ve ör pikniğe falan gittiğinde seni kurtarıyor sen de saçmalıyon wifi bluetooth ile şarj olsun diye wifi üzerinden elektrik mi atcan telefona :D nfc desen neyse :D
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meego 6 yıl
yavaş şarj olduğu sürece çok tutulmaz.
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Firaristt 6 yıl
Bunun neyi kablosuz Allah aşkına? Telefonu 5cm kaldırsan şarj kesilecek. Kablo ile gücü alıyor yani yine kablo ile sınırlanıyoruz. Hatta bu sefer daha da kısıtlıyız. Gerçekten kabloya veya bir şeyin üstüne koymadan kablosuz olarak ne zaman(Wifi, Bluetooth gibi) şarj olur o zaman paraya kıyar alırım. Şu haliyle laptop gibi sabit duran şeyler için güzel ama telefon gibi şeyler için biraz lüzumsuz gibi duruyor. USB'den şarj edermiş gibi daha yavaş olsun ama adam gibi kablosuz olsun 70-80liraya kadar verilir.
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umutkop 6 yıl
Onu yanımda taşıyacağıma şarj aletini taşırım arkadaş. Ne gereksiz bi alettir bu.
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Prequel 6 yıl
Ya hala kablosuz şarj diyorlar bunlara kafayı yiyeceğim. Küfür etmemek için zor duruyorum.
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